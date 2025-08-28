Δύο νίκες σε 23 ευρωπαϊκά ματς η Φρέντρικσταντ, ξεκουράστηκε η Γιούνγκ Μπόις

Φρέντρικσταντ και Κρίσταλ Πάλας μονομαχούν στον επαναληπτικό των πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ. Για την αντίστοιχη φάση του Γιουρόπα Λιγκ, η Γιούνγκ Μπόις υποδέχεται τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Άγγλοι και Ελβετοί νίκησαν με 1-0 στα πρώτα παιχνίδια.

Μόλις δύο νίκες για τη Φρέντρικσταντ στους 23 ευρωπαϊκούς αγώνες της. Η μία ήταν στο πρώτο διεθνές παιχνίδι της, το 1960 επί του Άγιαξ (4-3).

Στη δεύτερη διαδοχική της σεζόν στην ανώτατη κατηγορία της Νορβηγίας, η Φρέντρικσταντ βρίσκεται στη 10η θέση μετά από 18 παιχνίδια, με απολογισμό 7-5-6 (6-1-3 εντός). Πέρσι κατέκτησε το Κύπελλο και έτσι πήρε το δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη έπειτα από 15 χρόνια. Ξεκίνησε από τον 3ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ, όπου αποκλείστηκε με δύο ήττες από τη Μίντιλαντ. Τώρα αναζητά την πρώτη της διεθνή επιτυχία εντός έδρας ύστερα από 8 ήττες και 2 ισοπαλίες, ούτως ώστε να περάσει στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Το προβάδισμα βέβαια το έχει η Κρίσταλ Πάλας, η οποία με το γκολ του Γάλλου επιθετικού Ματετά νίκησε με 1-0 στο πρώτο ματς και ξεκίνησε με νίκη την πρώτη ευρωπαϊκή της παρουσία. Στο πρωτάθλημα παραχώρησε 1-1 στη Νότιγχαμ και διπλασίασε τις ισοπαλίες της, καθώς είχε πάρει 0-0 από την Τσέλσι. Νωρίτερα, είχε κατακτήσει το Τσάριτι Σιλντ, νικώντας στα πέναλτι την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ. Ακόμη και με ισοπαλία προκρίνεται και απέναντι στην πιο έτοιμη Φρέντρικσταντ, αποτέλεσμα που πληρώνει υψηλή απόδοση.

Με γκολ του Μπεντιά η Γιούνγκ Μπόις έφυγε με τη νίκη από την Μπρατισλάβα και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης έναντι της Σλόβαν στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Δεν είχε αγώνα για το πρωτάθλημα στο μεσοδιάστημα, μετρώντας έως τώρα μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα στους 4 αγώνες της στην ελβετική Super League. Είναι η 12η διαδοχική σεζόν που δίνει το παρών στην Ευρώπη, ενώ πέρσι μετείχε στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και ήταν η μία από τις δύο ομάδες που δεν πήραν βαθμό. Η άλλη που μέτρησε μόνο ήττες ήταν η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η οποία μετέχει στο Γιουρόπα Λιγκ έχοντας προηγουμένως αποκλειστεί στο Τσάμπιονς Λιγκ από την Καϊράτ στα πέναλτι και αφού είχε περάσει το εμπόδιο της Ζρίνσκι. Στο πρωτάθλημα πήρε 1-1 από τη Μιχαλόβτσε και μετράει 2-2-0 έως τώρα.

Οκτώ ήττες στους 11 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη η Γιούνγκ Μπόις. Χωρίς νίκη στα 9 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της η Σλόβαν. Δεν είναι τόσο απίθανό το «Χ» όσο παρουσιάζεται στις προσφερόμενες αποδόσεις.

921. ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ Χ 4,50

936. ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ - ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. Χ 4,00