Champions League: Ζόρικο αουτσάιντερ η Φενέρ στη Λισαβόνα, ο Τζόλης οδηγεί την Μπριζ στους ομίλους

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες στα playoffs του Champions League.

Με τις ρεβάνς της Τετάρτης συνεχίζεται η δράση στα playoffs του UEFA Champions League, όπου τέσσερα ακόμη εισιτήρια ψάχνουν κάτοχο για την κλήρωση της League Phase. Στο «Luz» της Λισσαβώνας, η Μπενφίκα υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε μετά το 0-0 της Κωνσταντινούπολης.

Αποτέλεσμα που φαντάζει δίκαιο, καθώς στο μεγαλύτερο κομμάτι του το πρώτο ματς ήταν ισορροπημένο. Η Φενέρ ως γηπεδούχος είχε ελαφρώς μεγαλύτερη κινητικότητα μεσοεπιθετικά, αλλά μέχρι εκεί. Χαρακτηριστική των πεπραγμένων στο χορτάρι είναι και η συνολική εικόνα της στατιστικής.

Με 53% - 47% κατοχή μπάλας, 14(6) - 9(3) τελικές, 4-4 κόρνερ, 3-6 κάρτες και 85% - 82% στις ολοκληρωμένες πάσες. Στη ρεβάνς της Λισσαβώνας οι δύο ομάδες μπαίνουν στο ματς από την ίδια αφετηρία, με την Μπενφίκα ωστόσο να έχει πλέον στο πλευρό της τον παράγοντα έδρα αλλά και την «τεχνογνωσία» των νοκ άουτ φάσεων.



Η Μπενφίκα συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, πήρε λίγες ανάσες και ξεκίνησε τη σεζόν με την κατάκτηση του Super Cup Πορτογαλίας. Συνέχισε με το συνολικό 4-0 επί της Νις στον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, ενώ μετράει 2/2 στο πρωτάθλημα απέναντι στις Εστρέλα και Τοντέλα. Η Φενέρ είχε περισσότερο χρόνο για νορμάλ προετοιμασία, έδωσε πέντε φιλικά και απέκλεισε την Φέγενορντ στον 3ο προκριματικό με το συνολικό 6-4. Στο πρωτάθλημα ξεκίνησε με το εκτός έδρας 0-0 κόντρα στην Γκοζτέπε και συνέχισε με το 3-1 επί της Κοτσαέλισπορ.

Οι «αετοί» της Λισαβόνας έχουν την ταμπέλα του φαβορί, η αναμέτρηση ωστόσο μάλλον κρύβει μεγαλύτερες δυσκολίες από αυτές που μαρτυρούν οι αποδόσεις. Δεν θα είναι απλό το έργο της Μπενφίκα στη ρεβάνς και η Φενέρ δεδομένα θα το παλέψει όσο δεν πάει. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Παυλίδης & Under 7,5 κάρτες σε απόδοση 5.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, η Μπριζ φιλοξενεί τη Ρέιντζερς, σε μια ρεβάνς με απόλυτα ξεκάθαρα δεδομένα. Οι γηπεδούχοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Ξεκίνησαν τη σεζόν με την κατάκτηση του βελγικού Super Cup, ακολούθησε η πρόκριση επί της Ζάλτσμπουργκ και το μεγάλο «διπλό» στο Ibrox, στην πρώτη κόντρα με τη Ρέιντζερς. Στο 3' και το 7' οι δύο ασίστ του Τζόλη υπέγραψαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό, πριν ο Μέχελε σκοράρει το τρίτο γκολ της Μπριζ στο 20'! Ο Περέιρα σκόραρε για το τελικό 1-3 στην Γλασκώβη.



Η Ρέιντζερς δεν έπεισε ούτε στα ματς με τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός πως πήρε την πρόκριση. Το ίδιο ουσιαστικά συνέβη και στη διπλή αναμέτρηση με την Βικτόρια Πλζεν. Η ρέντα δεν θα μπορούσε να είναι συνέχεια σύμμαχος και κάποια στιγμή τα αγωνιστικά προβλήματα θα έβγαιναν στην επιφάνεια, όπως και συνέβη κόντρα στους Βέλγους. Αυτά άλλωστε ήταν ορατά και στην Premiership, όπου η Ρέιντζερς έχει τρεις ισοπαλίας στις ισάριθμες αγωνιστικές, όλες με σκορ 1-1 απέναντι σε Μάδεργουελ, Νταντί και Σεντ Μίρεν!

Δεν πείθουν οι Σκωτσέζοι πως είναι ικανοί για μια μεγάλη ανατροπή. Την ίδια στιγμή η Μπριζ φαντάζει και είναι ομάδα με μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια και προσανατολισμό στο χορτάρι. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Τζόλης 1+ ασίστ & Under 10,5 κόρνερ στο ματς σε απόδοση 6.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

