Ξεκούρασε μια ενδεκάδα η Κάραμπακ, μόνο Under 3,5 στα εντός έδρας της Ρίγα

Επαναληπτικός για τη φάση των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ στο Μπακού ανάμεσα στην Κάραμπακ και τη Φερεντσβάρος. Στο α’ ματς οι Αζέροι επικράτησαν με 3-1 στη Βουδαπέστη. Ρίγα εναντίον Σπάρτα Πράγας στη λετονική πρωτεύουσα, στη ρεβάνς του 2-0 υπέρ των Τσέχων για το Κόνφερενς Λιγκ.

Δύο νίκες και μία ισοπαλία για την Κάραμπακ στις τρεις έως τώρα αναμετρήσεις της με τη Φερεντσβάρος.

Με τον Κουρμπάν Κουρμπάνοφ να μην ξεκινάει κανέναν ποδοσφαιριστή από την ενδεκάδα που χρησιμοποίησε στην ουγγρική πρωτεύουσα, η Κάραμπακ έχασε 1-0 εντός έδρας από τη Σούμγκαγιτ στον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα. Στη συνέχεια, ο επί 17 σερί χρόνια τεχνικός της Κάραμπακ πέρασε πέντε από τους βασικούς του στο ματς, χωρίς όμως η ομάδα του να μπορέσει να βρει απάντηση στο γκολ που δέχτηκε στο 72’. Όσον αφορά το α’ ματς με τη Φερεντσβάρος, ήταν κυνική στο β’ ημίχρονο και με τρία ωραία τελειώματα πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase. Η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας δεν αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο, ούτως ώστε να είναι έτοιμη για τη ρεβάνς. Μετράει 2-1-1 στους 4 έως τώρα αγώνες της στη λίγκα. Έχασε μόνο στο 1/8 τελευταία εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της (τέσσερις ισοπαλίες, οι τρεις με 0-0). Με βάση την εικόνα τους την περασμένη εβδομάδα, οι δύο ομάδες μοιάζουν ισοδύναμες και η ισοπαλία δίνει την πρόκριση στους Αζέρους.

Χωρίς να έχει δώσει κάποιον αγώνα μετά από το ματς στην Τσεχία παρατάσσεται στον επαναληπτικό η Ρίγα, η οποία έχασε μόνο στους 3/20 έως τώρα εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της. Και τα 20 αυτά παιχνίδια συνοδεύτηκαν από Under 3,5. Πριν από το πρώτο ματς με τη Σπάρτα, η Ρίγα είχε επιβληθεί με 10-0 της Ρίγα Μάρινερς για το Κύπελλο Λετονίας. Στους προηγούμενους γύρους απέκλεισε τις Σλασκ (Πολωνία), Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) και Μπεϊτάρ (Ισραήλ). Η Σπάρτα Πράγας έρχεται από το εντός έδρας 3-2 επί της Ντούκλα Πράγας, με ανατροπή ημιχρόνου. Ο Μπρίαν Πρίσκε, ο Δανός προπονητής που ανέλαβε ξανά φέτος τη Σπάρτα έπειτα από το μονοετές πέρασμά του από τη Φέγενορντ, χρησιμοποίησε στο αρχικό σχήμα πέντε από τους παίκτες που ξεκίνησαν στο ευρωπαϊκό ματς. Δέχτηκε γκολ στους 10/12 πιο πρόσφατους εκτός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη, έχοντας παίξει βέβαια με δυνατούς αντιπάλους πέρσι στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Σπάρτα Πράγας αγωνίστηκε 4 φορές σε φάση ομίλων την τελευταία πενταετία και έχει την εμπειρία να ανταπεξέλθει κόντρα στη δευτεραθλήτρια Λετονίας.

895. ΚΑΡΑΜΠΑΚ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ Χ 3,65

896. ΡΙΓΑ - ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 2&U 3,5 2,95