Αήττητες φέτος Φούλαμ και Μπρίστολ Σίτι, προβάδισμα πήρε η Κλαμπ Μπριζ

Φούλαμ και Μπρίστολ Σίτι μονομαχούν σε νοκ άουτ αγώνα για τον 2ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν απευθείας πέναλτι. Στις Βρυξέλλες η Κλαμπ Μπριζ υποδέχεται τη Ρέιντζερς, με τους Βέλγους να έχουν νικήσει με 3-1 στην Σκωτία.

Η Μπρίστολ Σίτι έφυγε με τη νίκη στις 5/6 τελευταίες παρουσίες της στο «Κρέιβεν Κότατζ».

Με δύο ισοπαλίες 1-1 ξεκίνησε στην Πρέμιερ η Φούλαμ, με Μπράιτον εκτός και με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντός. Στο τελευταίο είδε την αντίπαλο να αστοχεί σε πέναλτι στο 1ο ημίχρονο και να παίρνει το προβάδισμα στο 2ο, κατάφερε όμως να ισοφαρίσει με τον μεγαλωμένο στην Άρσεναλ, Σμιθ Ρόου, που είχε περάσει ως αλλαγή. Ο Μάρκο Σίλβα έκανε τρεις αλλαγές στο βασικό του σχήμα συγκριτικά με το ματς της πρεμιέρας. Η Μπρίστολ Σίτι αγωνίζεται για 11η διαδοχική σεζόν στην Τσάμπιονσιπ, με την περσινή 6η θέση να είναι η καλύτερη σε αυτό το διάστημα. Έδωσε έτσι το παρών στα ημιτελικά των πλέι οφ, όπου έχασε μέσα-έξω με 3-0 από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και έμεινε για 45ο σερί έτος μακριά από την Πρέμιερ. Στο ξεκίνημα της φετινής περιόδου πήρε ωστόσο μια μικρή ρεβάνς από την εν λόγω αντίπαλο, νικώντας την με 4-1 στο Σέφιλντ. Ακολούθησαν οι ισοπαλίες με Τσάρλτον (0-0) και Ντέρμπι (1-1). Η θετική της παράδοση στην έδρα της Φούλαμ είναι αρκετά πιθανό να οδηγήσει την πρόκριση στα πέναλτι.

Μετά από την πρόκριση επί της Σάλτσμπουργκ με δύο νίκες, η Κλαμπ Μπριζ συνέχισε την πορεία της στο Τσάμπιονς Λιγκ με επιβλητική επιτυχία στο «Άιμπροξ» επί της Ρέιντζερς. Δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα και μετά από 4 ματς στην Jupiler League βρίσκεται στην 4η θέση με 3 νίκες και 1 ήττα. Απών ο επιθετικός Φέρμαντ. Η Ρέιντζερς έχει νικήσει μόνο στα 3 από τα 9 έως τώρα παιχνίδια της και ήδη στην Γλασκώβη υπάρχει μια δυσαρέσκεια για τον Ράσελ Μάρτιν που ανέλαβε φέτος. Βέβαια, έχει περάσει ήδη δύο γύρους στο Τσάμπιονς Λιγκ, με Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν, ενώ είναι και αήττητη στο πρωτάθλημα. Λίγο όμως οι τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς στην Πρέμιερ, λίγο το 1-3 του α’ ματς με την Κλαμπ Μπριζ και λίγο το γεγονός ότι ακολουθεί την Κυριακή το εντός με τη Σέλτικ και αν χάσει απομακρύνεται 12 βαθμούς από την κορυφή, κάνουν την τρέχουσα χρονική περίοδο αγχωτική για τον 39χρονο προπονητή. Εκτός ο αμυντικός Στέρλινγκ.

Κλαμπ Μπριζ και Ρέιντζερς είχαν συναντηθεί και τον περασμένο μήνα σε φιλικό, 2-2. Οι Σκωτσέζοι θα ψάξουν απάντηση, οι Βέλγοι κρατούν την πρόκριση στα χέρια τους. Καλοπληρωμένη η ισοπαλία.

900. ΦΟΥΛΑΜ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ Χ 4,50

905. ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ Χ 4,35