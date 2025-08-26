Στην Ουαλία η μαχητική Πλίμουθ για το Λιγκ Καπ, νωθρά ξεκίνησε η Στουτγκάρδη

Για τον 2ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας η Σουόνσι υποδέχεται την Πλίμουθ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν απευθείας πέναλτι. Για τη φάση των «64» του Κυπέλλου Γερμανίας, η Μπραουνσβάιγκ αντιμετωπίζει την Στουτγάρδη, με παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί.

Οι 6 από τους 7 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της Σουόνσι με την Πλίμουθ έμειναν στο No Goal.

Η Σουόνσι ξεκίνησε με ήττα 1-0 στο Μίντλεσμπρο, νίκησε με το ίδιο σκορ τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και παραχώρησε 1-1 στη Γουότφορντ στους 3 έως τώρα αγώνες της στην Τσάμπιονσιπ. Είναι η 8η διαδοχική της σεζόν στην κατηγορία, έπειτα από επτά σερί περιόδους στην Πρέμιερ. Ο 38χρονος Άλαν Σίχαν μονιμοποιήθηκε στη θέση του προπονητή και φιλοδοξεί να οδηγήσει τους Ουαλούς ξανά στην ανώτατη κατηγορία. Η Πλίμουθ βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο με τη Σουόνσι την τελευταία διετία, φέτος όμως επέστρεψε στη Λιγκ 1 μετά από τον περσινό της υποβιβασμό. Ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα με τέσσερις ήττες, για να έρθει το Σάββατο η εντός έδρας νίκη με 1-0 επί της ισόβαθμής της Μπλάκπουλ. Μετά από ένα δίμηνο στη Γουότφορντ, ο 36χρονος πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τομ Κλέβερλεϊ, ανέλαβε στις αρχές του καλοκαιριού την Πλίμουθ και έχει να επιδείξει ήδη την πρόκριση από τον 1ο γύρο του Λιγκ Καπ επί της ΚΠΡ, 3-2 με ανατροπή ημιχρόνου από 0-2. Πιθανόν να καταφέρει να αντισταθεί σε μία ακόμη ομάδα από την Τσάμπιονσιπ. Δεδομένου ωστόσο ότι έχει να προκριθεί στον 3ο γύρο του Λιγκ Καπ εδώ και 17 χρόνια, το «Χ» μοιάζει πιθανό.

Οι 3/4 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στην Μπραουνσβάιγκ και την Στουτγάρδη έληξαν ισόπαλοι. Έπειτα από δύο νίκες στο πρωτάθλημα της Β’ Γερμανίας (1-0 το Μαγδεμβούργο, 3-2 την Γκρόιτερ Φιρτ), η Μπράουνσβαϊγκ ηττήθηκε 2-0 το Σάββατο από την Καρλσρούη, δεχόμενη ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Πέρσι τερμάτισε στη 16η θέση και σώθηκε στα πλέι άουτ: νίκησε 2-0 στο Σααρμπρίκεν, έχασε με το ίδιο σκορ στον εντός έδρας επαναληπτικό, για να σημειώσει δύο γκολ στην παράταση και να παραμείνει στην κατηγορία. Η Στουγάρδη είναι η κάτοχος του Κυπέλλου, έχοντας νικήσει με 4-2 στον τελικό την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Στο Σούπερ Καπ με την Μπάγερν έχασε 2-1, σκορ με το οποίο ηττήθηκε και στην πρεμιέρα της στη φετινή Μπουντεσλίγκα στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου. Στην επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την Γκλάντμπαχ. Για σήμερα έχει απουσίες στο κέντρο της άμυνάς της.

Το νωθρό ξεκίνημα της κυπελλούχου Γερμανίας τη φετινή σεζόν δίνει την ελπίδα στη γηπεδούχο να στοχεύει σε κάτι καλό στο αποψινό νοκ άουτ παιχνίδι.

878. ΣΟΥΟΝΣΙ - ΠΛΙΜΟΥΘ Χ 4,00

880. ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ (1Χ) 2,95