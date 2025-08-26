Χωρίς νίκη η Σέλτικ σε 3 ματς στο Καζακστάν, αντιμέτωπες ξανά Ρέντινγκ και Γουίμπλεντον

Καϊράτ και Σέλτικ μονομαχούν στον δεύτερο αγώνα τους για τη φάση των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, την πρόκριση να είναι ανοιχτή. Για τον 2ο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας, η Ρέντινγκ φιλοξενεί τη Γουίμπλεντον. Σε περίπτωση ισοπαλία, ακολουθούν απευθείας πέναλτι.

Η Καϊράτ νίκησε στους 19/29 τελευταίους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της.

Στο πρώτο ματς έμειναν στο 0-0. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Ο νικητής θα πάει στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και ο ηττημένος σε αυτήν του Γιουρόπα Λιγκ. Μετά από την ισοπαλία στην Γλασκώβη η Καϊράτ δεν έδωσε άλλο ματς, για να αφοσιωθεί στον επαναληπτικό. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 3η θέση, έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Τόμπολ, με συνολικό απολογισμό 13-4-3 και 6-1-2 στην έδρα της. Εξακολουθούν να λείπουν οι Βραζιλιάνοι επιθετικοί Ζοάο Πάουλο, Σαντάνα και ο 17χρονος διεθνής φορ Σατπάγιεφ, ο οποίος από τον Αύγουστο του 2026, όταν ενηλικιωθεί, θα είναι παίκτης της Τσέλσι. Η Σέλτικ συνέχισε με νίκη 3-0 επί της Λίβινγκστον για την Πρέμιερ Σκωτίας, σημειώνοντας όλα τα γκολ στο β’ ημίχρονο. Είναι η μοναδική ομάδα με 3 στα 3 στη λίγκα και χωρίς να έχει δεχθεί γκολ (6-0). Δεν έχει νικήσει ποτέ στο Καζακστάν, μετρώντας δύο ήττες και μία ισοπαλία. Απουσιάζει ο Καναδός αμυντικός Τζόνστον. Το να λήξει το α’ ημίχρονο ισόπαλο, όπως συνέβη και στο προηγούμενο εντός της Καϊράτ στη διοργάνωση, προσφέρεται σε «γεμάτη» απόδοση.

Η Γουίμπλεντον έπαιξε με τη Ρέντινγκ και πριν από 10 μέρες για το πρωτάθλημα, νικώντας την 2-1 στο γήπεδο όπου θα αγωνιστεί και τώρα, με τη γηπεδούχο να έχει 61% κατοχή. Στην προτελευταία θέση της Α’ Αγγλίας βρίσκεται η Ρέντινγκ, με δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Οι δύο βαθμοί ήρθαν στα ισάριθμα τελευταία της παιχνίδια, με πιο πρόσφατο το εκτός έδρας 2-2 με τη Γουίκομ. Γύρισε το εις βάρος της 1-0 σε 2-1 στο α’ ημίχρονο, για να δεχτεί το δεύτερο γκολ στο 89’. Η Γουίμπλεντον είναι στη 10η θέση στην ίδια κατηγορία, με απολογισμό 3 νίκες και 2 ήττες. Το Σάββατο επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Μπάρνσλεϊ, με ένα γκολ σε κάθε 45λεπτο. Ανέβηκε φέτος στη Λιγκ 1 έπειτα από μία τριετία στη Β’.

Η ισοπαλία έχει πολλές πιθανότητες εμφάνισης στο ματς, αποτέλεσμα από το οποίο ήλθε η πρόκριση για τη φιλοξενούμενη και στον 1ο γύρο του Λιγκ Καπ, που ξεπέρασε με 4-2 στα πέναλτι την Τζίλιγχαμ.

853. ΚΑΪΡΑΤ - ΣΕΛΤΙΚ Χ Ημ. 2,50

858. ΡΕΝΤΙΝΓΚ - ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ Χ 3,20