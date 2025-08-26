Σημαντική επέκταση συμβολαίου: ΠΑΕ Άρης και Novibet μαζί μέχρι το 2030!

Οι μεγάλες συνεργασίες δεν μετριούνται σε χρόνια, αλλά σε όραμα και προοπτική. Αυτή ακριβώς την αίσθηση δημιουργεί η νέα, πολυετής συμφωνία της Novibet με την ΠΑΕ Άρης, η οποία επεκτείνεται έως το 2030 και σηματοδοτεί μια δυναμική συνέχεια για τον ιστορικό σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Μετά από δύο χρόνια γόνιμης συνεργασίας (2023–2025), η Novibet ανανεώνει τη δέσμευσή της ως Μεγάλος Χορηγός του Άρη. Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία αλλά αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη, τη στρατηγική σχέση και το κοινό όραμα των δύο πλευρών για βιώσιμη ανάπτυξη, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η συνεργασία των δύο πλευρών θέτει νέα όρια. Περιλαμβάνει κοινωνικές δράσεις, ενέργειες υπεύθυνου παιχνιδιού και projects που αναδεικνύουν τη σύνδεση του Άρη με την κοινωνία και τους νέους φιλάθλους. Η προέκταση μέχρι το 2030 ανοίγει νέους δρόμους για ακόμη πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες!

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΕ Άρης, Ειρήνη Καρυπίδη, σχολίασε:

«Η συνεργασία μας με τη Novibet τα τελευταία δύο χρόνια ήταν απόλυτα επιτυχημένη και η συνέχισή της έως το 2030 μας δίνει σταθερότητα για να χτίσουμε ένα ακόμη πιο δυνατό αύριο, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο κοινωνικό μας αποτύπωμα».

Από πλευράς Novibet, ο Chief Marketing Officer, Χριστόφορος Μποζατζίδης, τόνισε:

«Η σχέση μας με τον Άρη βασίζεται στην εμπιστοσύνη και το κοινό όραμα. Με τη νέα συμφωνία δείχνουμε έμπρακτα την πρόθεσή μας να επενδύσουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στις τοπικές κοινωνίες που το στηρίζουν με πάθος».

Ένα κοινό… στοίχημα

Η χρονική δέσμευση μέχρι το 2030 δεν είναι απλώς μια επέκταση· είναι ένα κοινό στοίχημα για το μέλλον. Για την ΠΑΕ Άρης, αποτελεί σταθερό υπόβαθρο σχεδιασμού. Για τη Novibet, επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να στηρίζει με συνέπεια τον αθλητισμό στην Ελλάδα και να καλλιεργεί μακροχρόνιες σχέσεις με συλλόγους και φιλάθλους.

Για τον κόσμο της ομάδας, αυτή η ανακοίνωση λειτουργεί ως πηγή σιγουριάς: ο «Θεός του Πολέμου» προχωρά με στέρεες βάσεις και με έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο πλευρό του. Σημαίνει περισσότερες δράσεις, περισσότερες εμπειρίες και μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τα κιτρινόμαυρα αυτού του ιστορικού συλλόγου.

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.