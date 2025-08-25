Πρεμιέρα για Σαμπντόρια και Μόντενα, νικηφόρο ξεκίνημα για τη Χετάφε

Σαμπντόρια και Μόντενα μονομαχούν για την 1η αγωνιστική της Β’ Ιταλίας. Στη Σεβίλλη, ο ομώνυμος σύλλογος αντιμετωπίζει τη Χετάφε για τη 2η ημέρα της La Liga, ψάχνοντας το πρώτο της βαθμολογικό όφελος στο νέο πρωτάθλημα.

Τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες για τη Σαμπντόρια στα έξι τελευταία παιχνίδια της με τη Μόντενα στη Serie B και στις δύο έδρες.

Η Σαμπντόρια προηγήθηκε με τον νεοαποκτηθέντα μέσο Χέντερσον στο εκτός έδρας ματς Κυπέλλου με τη Σπέτσια, όμως δύο λεπτά αργότερα (36’) δέχτηκε την ισοφάριση. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι, ο Σκωτσέζος έχασε το πρώτο, ο Ισπανός Πεντρόλα το τέταρτο, και έτσι η «Λα Σαμπ» έμεινε εκτός συνέχειας. Πέρσι σώθηκε στα πλέι άουτ σε διπλή νικηφόρα αναμέτρηση με τη Σαλερνιτάνα. Από τον περασμένο μήνα πορεύεται με νέο προπονητή, τον τέως της Καλλιθέας, Μάσιμο Ντονάτι, ο οποίος έμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο στη Σούπερ Λίγκα. Η Μόντενα κατετάγη 11η στο περσινό πρωτάθλημα και αποφάσισε να αλλάξει τεχνική ηγεσία, προσλαμβάνοντας τον Αντρέα Σότιλ, ο οποίος στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν καθόταν στον πάγκο της Σαμπντόρια. Η Μόντενα αποκλείστηκε επίσης από το Κύπελλο, χάνοντας με 1-0 στο Τορίνο από τον ομώνυμο σύλλογο. Η θετική παράδοση των γηπεδούχων μπορεί να τους δώσει την ώθηση για ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα, ακόμα και αν δεν τα καταφέρουν από το πρώτο ημίχρονο. Πέρσι εξάλλου μέτρησαν 12 «Χ ημιχρόνου» σε 19 εντός.

Η Σεβίλλη βρέθηκε να χάνει 2-0 στο ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα με την Μπιλμπάο, αλλά στο 72’ είχε φέρει το ματς στα ίσα με γκολ των «παλιών» Λουκεμπάκιο και Αγκουμέ. Στο 81’ ωστόσο δέχτηκε και τρίτο τέρμα και έτσι έφυγε χωρίς βαθμό από το «Σαν Μαμές». Πέρσι η Σεβίλλη σώθηκε για έναν πόντο και φέτος αποφάσισε να ζητήσει την καθοδήγηση του πρώην προπονητή της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος έχει ως βοηθό του τον Έρικ Λαμέλα. Εκτός ο επιθετικός Γιανουζάι. Η Χετάφε ξεκίνησε με νίκη την 9η σερί παρουσία της στη La Liga και μάλιστα με 2-0 στην έδρα της Θέλτα. Τα γκολ ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο από τους νεαρούς Λίσο και Ούτσε, οι οποίοι αποτέλεσαν το επιθετικό δίδυμο της ενδεκάδας του 61χρονου Μπορνταλάς, που καθοδηγεί την ομάδα για τρίτη διαδοχική σεζόν. Τιμωρημένος ο χαφ Σάνκρις.

Σεβίλλη και Χετάφε σημείωσαν από δύο γκολ στην πρεμιέρα, με διαφορετικά αποτελέσματα η κάθε μία. Η μεταξύ τους μονομαχία είναι ανοιχτή σε όλα τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του «Χ» που εμφανίστηκε και στον άλλο μεταξύ τους αγώνα μέσα στο 2025 (0-0).

826. ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΜΟΝΤΕΝΑ ΧΗ/1Τ 5,00

832. ΣΕΒΙΛΛΗ - ΧΕΤΑΦΕ Χ 3,05