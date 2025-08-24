Το απόλυτο των βαθμών στα πρωταθλήματά τους για Πόρτο και Γαλατάσαραϊ

Για την 3η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος η αήττητη Πόρτο υποδέχεται την Κάζα Πία. Για την αντίστοιχη ημέρα της τουρκικής Super Lig, η Καϊσέρισπορ φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Γαλατάσαραϊ, η οποία μετά από δύο παιχνίδια μετράει ισάριθμες επιτυχίες.

Η Πόρτο είναι αήττητη στους 11 έως τώρα αγώνες της με την Κάζα Πία μετρώντας 10 νίκες και μια ισοπαλία.

Μετά από 3-0 στην πρεμιέρα επί της Γκιμαράες, η Πόρτο συνέχισε με το 2-0 επί της Ζιλ Βιθέντε. Και στις δύο περιπτώσεις πήρε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τα παιχνίδια της στην Ευρώπη, καθώς αποτελεί μία από τις ομάδες που θα αγωνιστούν απευθείας στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, η κλήρωση της οποίας θα γίνει την Παρασκευή (1η αγωνιστική στις 24 Σεπτέμβρη). Τραυματίες είναι οι Μάρτιμ Φερνάντες (αμυντικός) και Αγκεχόουα (επιθετικός). Η Κάζα Πία ισοφάρισε πέρσι την καλύτερή της πορεία στην ανώτατη κατηγορία, τερματίζοντας στην 9η θέση, ενώ οι 45 βαθμοί που συγκέντρωσε ήταν οι περισσότεροι στην ιστορία της στην Primeira Liga. Στο τρέχον πρωτάθλημα ξεκίνησε με εντός έδρας ήττα 2-0 από την πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ, όμως, στο ματς που ακολούθησε νίκησε με το ίδιο σκορ την Άβες. Έχοντας σκοράρει στις 4/5 τελευταίες μονομαχίες της με την Πόρτο, η Κάζα Πία μπορεί να συμβάλει στο σκορ στο αποψινό ματς, με το σχετικό combo να πληρώνει καλά.

Η Γαλατάσαραϊ μετράει 4 νίκες στους 5 τελευταίους αγώνες της με τη Καϊσέρισπορ, η οποία όμως σκόραρε στις 9 από τις 12 πιο πρόσφατες φορές που υποδέχτηκε την πρωταθλήτρια. Στο μοναδικό έως τώρα παιχνίδι της στο πρωτάθλημα, η Καϊσέρισπορ πήρε 1-1 στην Κωνσταντινούπολη από την Μπασάκσεχιρ, με τον 31χρονο Πορτογάλο Καρντόσο να ισοφαρίζει στο 69’ το γκολ που είχε δεχτεί η ομάδα του στο 41’ και αναμένεται να ξεκινήσει ξανά στην επίθεση, δίπλα από τον Γερμανό Οπόκου που ήρθε φέτος από την Καϊζερσλάουτερν (7 γκολ πέρσι). Παραμένει αήττητη εδώ και 9 εντός έδρας ματς πρωταθλήματος (7 νίκες). Η Γαλατάσαραϊ ξεκίνησε δυναμικά το πρωτάθλημα, με νίκες επί των Γκαζιαντέπ (εκτός) και Καραγκουμρούκ (εντός) με σκορ 3-0. Στόχος της δεν είναι άλλος από τον τέταρτο σερί τίτλο της και τον 26ο συνολικά στη Super Lig. Ο Οκάν Μπουρούκ, ο οποίος συνεχίζει για 4η διαδοχική χρονιά στον πάγκο της, βλέπει τον 25χρονο επιθετικό Γιλμάζ να έχει σκοράρει 3 γκολ σε 2 ματς και αναμένεται να τον ξεκινήσει ξανά, με τους ικανότατους Ικάρντι και Όσιμεν να διεκδικούν και αυτοί θέση, δίπλα στον Λιρόι Σανέ που ήρθε από την Μπάγερν.

Σκοράρει στην έδρα της η Καϊσέρισπορ, όμως, η Γαλατά υπερτερεί ποιοτικά. Ακόμη και αν δεχθεί γκολ, δύσκολα θα αφήσει βαθμούς.

737. ΠΟΡΤΟ - ΚΑΖΑ ΠΙΑ 1&G 2,90

755. ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ - ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 2&G 2,47