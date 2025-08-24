Δυνατή παράδοση στο «Κρέιβεν Κότατζ» η Γιουνάιτεντ, για το 3 στα 3 στην Τραπεζούντα

Για τη 2η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ η Φούλαμ υποδέχεται τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Τράμπζονσπορ εναντίον Αντάλιασπορ στην Τουρκία, δύο αντίπαλοι να έχουν επιτύχει το 2 στα 2 έως τώρα στη Super Lig.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε στις 8 τελευταίες παρουσίες της στο «Κρέιβεν Κότατζ».

Με γκολ του Βραζιλιάνου Ροντρίγκο Μουνίθ στο 97’, η Φούλαμ πήρε τον βαθμό στο Μπράιτον (1-1) στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος. Και οι 16 παίκτες που χρησιμοποίησε ο Μάρκο Σίλβα ήταν και πέρσι στον σύλλογο, οπότε έχουμε να κάνουμε με ένα ομοιογενές σύνολο πάνω στο οποίο δουλεύει ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού. Ακολουθεί την Τετάρτη το εντός με την Μπρίστολ Σίτι για το Λιγκ Καπ. Η Μάντσεστερ Γ. έχασε 1-0 εντός έδρας από την Άρσεναλ. Το γκολ ήρθε από κόρνερ στο 12’, έπειτα από ασταθή απόκρουση πάνω στη γραμμή του Τούρκου τερματοφύλακα Μπαγίντιρ. Ακολούθησε δοκάρι για τη Γιουνάιτεντ. Ιδιαίτερα κινητικός ο Βραζιλιάνος μέσος Κούνια που ήρθε από τη Γουλβς, ομοίως ο ερχόμενος από την Μπρέντφορντ φορ, Μπουέμο. Για δεύτερη φορά τα 35 τελευταία χρόνια δεν θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, οπότε έχει θεωρητικά το πλεονέκτημα αφοσίωσης στο πρωτάθλημα απέναντι στα μεγάλα ονόματα της λίγκας. Την Τετάρτη θα παίξει εκτός έδρας με την Γκρίμσμπι για το Λιγκ Καπ. Η παράδοση που έχει δημιουργήσει η Γιουνάιτεντ στην έδρα της Φούλαμ προδιαθέτει για την πρώτη της επιτυχία, δεδομένης και της σχετικά καλής εικόνας της στην πρεμιέρα. Πιθανό και το περιορισμένο σκορ στο ματς.

Η Τράμπζονσπορ μετράει 7-2-0 στους 9 πιο πρόσφατους εντός έδρας αγώνες της με την Αντάλιασπορ. Επιπλέον, οι 4/5 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες ανεξαρτήτως έδρας έληξαν με Under. Την πρώτη αγωνιστική η Τράμπζονσπορ επικράτησε 1-0 της Κοτσάελισπορ με γκολ στο 49’ του διεθνούς Νιγηριανού επιθετικού Ονουάτσου. Στο δεύτερο παιχνίδι της στη λίγκα, ήταν το τέρμα στο 75’ του νεαρού Βραζιλιάνου Φελίπε Αουγκούστο, μεταγραφικό απόκτημα από τη Σερκλ Μπριζ, που έδωσε τη νίκη με το ίδιο σκορ. Μαζί με την περσινή σεζόν, όπου τερμάτισε 7η, έχει μόλις μία ήττα στους 10 τελευταίους αγώνες της στη λίγκα, από την πρωταθλήτρια Γαλατάσαραϊ. Η Αντάλιασπορ τερμάτισε μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ανανεώνοντας έτσι για 11η διαδοχική χρονιά την παρουσία της στην ανώτατη κατηγορία. Ο πρωταθλητής ως παίκτης με τη Γαλατάσαραϊ (4 φορές) και τη Φενέρμπαχτσε (2 φορές), αλλά και κυπελλούχος Ιταλίας με την Ίντερ, Εμρέ, ανέλαβε τον Γενάρη τις τύχες τις ομάδας και συνεχίζει και φέτος στον πάγκο της.

Η γηπεδούχος είναι δυνατή αμυντικά και φαβορί στο ματς. Ο άσος σε συνδυασμό με το Under 3,5 φτιάχνουν καλή απόδοση για παιχνίδι.

716. ΦΟΥΛΑΜ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 2&U 3,5 2,95

727. ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 1&U 3,5 2,20