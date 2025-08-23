Παράδοση με γκολ ανάμεσα σε Λυών και Μετς, ισόβαθμες πέρσι Αρούκα και Ρίο Άβε

Στις πέντε τελευταίες κόντρες της Λυών με τη Μετς, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, σκόραραν και οι δύο αντίπαλοι.
Με γκολ του πρώην επιθετικού της Μετς, Μικαουτάτζε, η Λυών έφυγε με τη νίκη από το ματς της πρεμιέρας με τη Λανς. Βασικός αγωνίστηκε ο παίκτης για τον οποίον ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι, ο 22χρονος αμυντικός μέσος Μόρτον που ήρθε από τη Λίβερπουλ, ενώ ως αλλαγή πέρασε η 2η πιο ακριβή μεταγραφή της, ο διεθνής Τσέχος μεσοεπιθετικός Σουλτς (Βικτόρια Πλζεν). Θυμίζουμε ότι στα σημαντικότερα φιλικά της, η Λυών επιβλήθηκε με 4-0 των Αμβούργου και Μαγιόρκα, 2-1 της Χετάφε, ενώ έχασε με το ίδιο σκορ από την Μπάγερν. Η Μετς από την πλευρά της μπήκε στο νέο πρωτάθλημα 8 μέρες μετά από το φιλικό με τη Χόφενχαϊμ στο οποίο έχασε με 8-0. Στην πρεμιέρα της με το Στρασβούργο έχασε 1-0 εντός, δεχόμενη το γκολ στο 86’. Μόλις δύο Γάλλοι ξεκίνησαν στο αρχικό της σχήμα, με το ρόστερ της να περιλαμβάνει επτά παίκτες από τη Σενεγάλη και ακόμη αρκετούς Αφρικανούς. Εξέτισε ο επιθετικός Εΐν. Η Μετς πάει ως αουτσάιντερ στο Λυών, έχοντας σκοράρει στους 7 τελευταίους αγώνες εναντίον της. Και σήμερα θα προσπαθήσει να την ζορίσει, όμως, δύσκολα θα αποφύγει την ήττα, έστω και προς το τέλος του παιχνιδιού.
Οι 8 από τις 10 τελευταίες μονομαχίες της Αρούκα με τη Ρίο Άβε συνοδεύτηκαν από Under, ενώ οι 3 από τις 5 πιο πρόσφατες έληξαν ισόπαλες. Η Αρούκα ξεκίνησε την 5η διαδοχική της σεζόν στην ανώτατη κατηγορία με νίκη 3-1 επί της Άβες, για να ακολουθήσει η ήττα με 6-0 από την πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα. Στο ημίχρονο έχανε 3-0, ενώ το 2-0 ήρθε με πέναλτι και αποβολή του Ουρουγουανού φορ Νάντιν, ο οποίος θα λείψει τώρα από το αποψινό ματς. Πέρσι τερμάτισε στη 12η θέση, έχοντας απολογισμό 5-6-6 εντός έδρας και την τρίτη ασθενέστερη επίδοση στην επίθεση. Την ίδια συνολική συγκομιδή, 9-11-14 είχε και η Ρίο Άβε στο περσινό πρωτάθλημα, τερματίζοντας στο ίδιο σημείο της βαθμολογίας. Στο μοναδικό της παιχνίδι έως τώρα στο τρέχον πρωτάθλημα παραχώρησε 1-1 στη Νασιονάλ, δεχόμενη την ισοφάριση στο 83’ και ενώ έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 40’.
Περίπου ισοδύναμες εμφανίζονται και φέτος οι δύο αντίπαλοι και η πιθανότητα να μοιραστούν τους βαθμούς στο μεταξύ τους παιχνίδι πληρώνει καλά.
431. ΛΥΩΝ - ΜΕΤΣ ΧΗ/1Τ 4,50
434. ΑΡΟΥΚΑ - ΡΙΟ ΑΒΕ Χ 3,25