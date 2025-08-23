Πρεμιέρα στη Serie A, δεν έχει σκοράρει στα 3 επίσημα παιχνίδια της η Νις

Πρεμιέρα στο ιταλικό πρωτάθλημα και ένα από τα δύο πρώτα χρονικά ματς είναι αυτό στη Γένοβα ανάμεσα στην Τζένοα και τη Λέτσε, δύο από τις μικρομεσαίες ομάδες της κατηγορίας. Στη Γαλλία, για τη δεύτερη αγωνιστική, η Νις υποδέχεται την Οσέρ.

Η Τζένοα είναι αήττητη στους 10 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της με τη Λέτσε (8 νίκες).

Με γκολ στο 40’, το 45’+ και το 54’ η Τζένοα επικράτησε με 3-0 εντός έδρας της Βιτσέντσα και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Κυπέλλου. Συνεχίζει με τον Πατρίκ Βιεϊρά στον πάγκο της, ο οποίος την ανέλαβε στη 17η θέση τον Νοέμβριο και την οδήγησε στη 13η στο τέλος της σεζόν. Ο Αργεντινός μέσος Καρμπόνι και ο επιθετικός Κολόμπο ήρθαν δανεικοί από Ίντερ και Μίλαν αντίστοιχα. Απουσιάζουν ο Δανός αμυντικός Οτόα και ο επιθετικός Εκουμπάν. Η Λέτσε τερμάτισε στη 17η θέση και ανανέωσε για 4η διαδοχική περίοδο την παρουσία της στη Serie A. Στις 15/8 νίκησε 2-0 τη Γιούβε Στάμπια και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Σεπτέμβριο τη Μίλαν, έχοντας παίξει πρώτα μαζί της και για το πρωτάθλημα. Ο 55χρονος Ντι Φραντσέσκο, πέρσι στη Βενέτσια, είναι ο νέος της προπονητής. Τιμωρημένος ο Αργεντινός φορ Πιερότι. Τραυματίας ο Γάλλος μπακ Ζαν. Τα 4/5 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της με την Τζένοα είχαν γκολ και από τις δύο ομάδες, επιλογή που βρίσκεται σε μάλλον υψηλή απόδοση στο σημερινό ματς.

Με δύο εντός έδρας αγώνες ξεκινάει στη Ligue 1 η Νις. Στον πρώτο ηττήθηκε 1-0 από την Τουλούζ με γκολ που δέχτηκε στο 89’. Είχαν προηγηθεί τα ματς με την Μπενφίκα στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου αποκλείστηκε με δύο ήττες με το ίδιο σκορ, 2-0. Μεταφέρθηκε έτσι στο Γιουρόπα Λιγκ, όπου θα αγωνιστεί απευθείας στη League Phase. Τραυματίας είναι ο 41χρονος πρώην μπακ της Μπάγερν, Ντάντε, ο οποίος διανύει τη 10η διαδοχική χρονιά του στην ομάδα. Εκτός και ο αμυντικός Αμπντί. Με τέρμα του διεθνούς με το Μάλι επιθετικού Σιναγιόκο στο 63’, η Οσέρ επικράτησε 1-0 της Λοριάν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πέρσι τερμάτισε στην 11η θέση, με απολογισμό 11-9-14, έχοντας 4-3-10 εκτός έδρας. Ο αμυντικός Ζολί και ο Ιάπωνας μεσοεπιθετικός Ονάιγου θα λείψουν λόγω τραυματισμού. Ο 59χρονος Κριστόφ Πελισιέ συνεχίζει για 4η διαδοχική σεζόν στον πάγκο της.

Η γηπεδούχος δεν έχει σκοράρει ακόμα στα τρία επίσημα παιχνίδια της, την ώρα που η φιλοξενούμενη έρχεται από νικηφόρα πρεμιέρα. Οι 4/5 τελευταίες μεταξύ τους μονομαχίες έληξαν ισόπαλες και το «Χ» προσφέρεται σε δυνατή απόδοση στην αποψινή τους σύγκρουση.

389. ΤΖΕΝΟΑ - ΛΕΤΣΕ G 2,22

393. ΝΙΣ - ΟΣΕΡ Χ 4,00