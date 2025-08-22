Πρώτο εντός για την Παρί Σεν Ζερμέν, θετική παράδοση για την Αλαβές

Για τη 2η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί την Ανζέ, με τις δύο ομάδες να έχουν νικήσει στην πρεμιέρα, με σκορ 1-0. Στην αντίστοιχη ημέρα της La Liga, η Μπέτις υποδέχεται την Αλαβές, η οποία έρχεται από νίκη στο 92’ με τη Λεβάντε.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μετράει 25 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες απέναντι στην Ανζέ. Επικράτησε στα 18 τελευταία παιχνίδια εναντίον της.

Με γκολ του Πορτογάλου Βιτίνια η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε νικηφόρα στη Ligue 1, με το 1-0 στην έδρα της Ναντ. Είχε προηγηθεί η νίκη στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ με την Τότεναμ, όπου βρέθηκε να χάνει 2-0 στο 48’, για να φέρει το ματς στα ίσια με γκολ στο 85’ και το 94’ και τελικά να πάρει το τρόπαιο στα πέναλτι. Επιστρέφει από τιμωρία ο χαφ Ζοάο Νέβες. Τραυματίας παραμένει ο 19χρονος μέσος Μαγιουλού. Η Ανζέ επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Παρί FC με γκολ στο 9’. Στο 57’ αποβλήθηκε ο μέσος Μουτόν που ήρθε φέτος από τη Σεντ Ετιέν και ο οποίος θα απουσιάσει από το αποψινό ματς. Είναι η 10η παρουσία της στην ανώτατη κατηγορία τα 11 τελευταία χρόνια. Τραυματίες είναι οι Αμπντελί (μέσος) και Καλουμπά (επιθετικός). Βρήκε δίχτυα στις 10/18 επισκέψεις της στο «Παρκ Ντε Πρενς» και έχοντας ξεκινήσει με το δεξί στη λίγκα, διαθέτει την ψυχολογία να αντισταθεί στο μεγάλο φαβορί του αγώνα.

Χωρίς νίκη η Μπέτις στα πέντε τελευταία με την Αλαβές (τρεις ισοπαλίες). Η Μπέτις προηγήθηκε στο 21’ του εκτός έδρας αγώνα με την Έλτσε, δέχτηκε την ισοφάριση στο 81’ και έφυγε με το 1-1 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στα 14 τελευταία παιχνίδια που έπαιξε ημέρα Παρασκευή πήρε 8 νίκες και 6 ισοπαλίες, ενώ ο προπονητής της, Μανουέλ Πελεγκρίνι, έχει χάσει μόνο σε 1 από τα 10 ματς που έχει δώσει απέναντι στην Αλαβές (5 νίκες, 4 ισοπαλίες). Ο 33χρονος αρχηγός Ίσκο θα απουσιάσει για κάποιες εβδομάδες ακόμα. Εκτός και ο Μαροκινός μέσος Ελζαζουλί. Ο Αργεντινός Τενάλια, στον τέταρτο χρόνο του στον σύλλογο, ήταν ο παίκτης που σημείωσε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις του ματς της πρεμιέρας για την Αλαβές (2-1), η οποία ηττήθηκε μόνο στους 2 από τους 10 τελευταίους αγώνες της όταν έπαιξε Παρασκευή (6 νίκες, 2 ισοπαλίες). Δύσκολα θα αγωνιστεί και σήμερα ο δεξιός μπακ Νοβόα.

Η θετική τους παράδοση όταν αγωνίζονται Παρασκευή, η αυτοπεποίθηση που πήρε η Αλαβές στην πρεμιέρα και το αήττητο σερί κόντρα στην Μπέτις, οδηγούν στο ρίσκο της ισοπαλίας.

204. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΑΝΖΕ 1&G 2,35

221. ΜΠΕΤΙΣ - ΑΛΑΒΕΣ Χ 3,50