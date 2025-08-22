Πρεμιέρα σε Super League, Serie A και Bundesliga με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για το ελληνικό πρωτάθλημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Τρία ακόμα πρωταθλήματα, η Super League, η Serie A και η Bundesliga, αρχίζουν σήμερα και αύριο.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται σήμερα (21:30) τη Λειψία στο παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία του γερμανικού πρωταθλήματος.

Η 1η αγωνιστική της Super League περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις, μετά την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Το Σάββατο διεξάγονται τα ματς Άρης-Βόλος (20:00), Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης (20:00) και Παναιτωλικός-Ατρόμητος (22:00). Την Κυριακή γίνονται οι αγώνες ΑΕΚ-Πανσερραϊκός (20:15) και ΠΑΟΚ-Λάρισα (21:00) και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ματς Λεβαδειακός-Κηφισιά (19:30).

H Serie A ξεκινάει το Σάββατο, με τους αγώνες Σασουόλο-Νάπολι (19:30), Τζένοα-Λέτσε (19:30), Μίλαν-Κρεμονέζε (21:45) και Ρόμα-Μπολόνια (21:45).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει Βet Builder Ready επιλογές και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»*, για τους αγώνες των μεγάλων πρωταθλημάτων.

Μακροχρόνιες στοιχηματικές επιλογές για τη Super League

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές μακροχρόνιες στοιχηματικές επιλογές για τη Super League ανάμεσά τους είναι και οι εξής:

Νικητής Διοργάνωσης

Πρώτος σκόρερ

Να τερματίσει στους 2 πρώτους (περιλαμβάνονται τα playoffs)

Να τερματίσει στους 4 πρώτους (κανονική περίοδος)

Να τερματίσει στους 2 τελευταίους (περιλαμβάνονται τα playouts)

Αήττητος στην κανονική διάρκεια

Αήττητος στους εντός έδρας αγώνες στην κανονική διάρκεια

Νίκες σε όλους τους εντός έδρας αγώνες στην κανονική διάρκεια

Ειδικά στοιχήματα για το Eurobasket στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, ξεκινάει το Eurobasket. Η Εθνική Ομάδα αγωνίζεται στον 3ο όμιλο, ο οποίος διεξάγεται στη Λεμεσό. Την Πέμπτη 28 Αυγούστου δίνει το πρώτο της παιχνίδι με την Ιταλία. Στον όμιλο συμμετέχουν η Κύπρος, η Γεωργία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Ισπανία.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για το Eurobasket:

Μακροχρόνιες αγορές

Αγορές για τον κάθε όμιλο ξεχωριστά

Ειδικά ομάδων

Ειδικά Παικτών

Past Vs Present (π.χ. ο Σλούκας να μοιράσει 8+ ασίστ σε έναν αγώνα-ο Σπανούλης είχε δώσει 7+ ασίστ κόντρα στην Τουρκία στο Eurobasket του 2009)

Fun Bets (π.χ. τα αδέρφια Αντετοκούνμπο να σκοράρουν 50+ πόντους σε έναν αγώνα)

Dedicated αγορές για Γιάννη Αντετοκούνμπο & Λούκα Ντόνσιτς (μέσος όρος για ασίστ, εύστοχα τρίποντα, λάθη, πόντοι, ριμπάουντ)

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ