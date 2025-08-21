Πρώτοι αγώνες σε Τσέλιε και Δουβλίνο για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ

Στο Τσέλιε ο ομώνυμος σύλλογος υποδέχεται την Μπάνικ Οστράβα, σε μια σύγκρουση συλλόγων που προέρχονται από το Γιουρόπα Λιγκ. Στο Δουβλίνο η Σέλμπουρν αντιμετωπίζει και πάλι την Λίνφιλντ, με τις δύο ομάδες να έχουν παίξει ξανά τον Ιούλιο.

Είναι η πρώτη φορά που η Τσέλιε συναντά ομάδα από την Τσεχία και η Μπάνικ Οστράβα σύλλογο από τη Σλοβενία.

Μετά από το πρωτάθλημα που κατέκτησε το 2024, η Τσέλιε τερμάτισε 4η την περασμένη σεζόν. Κατέκτησε όμως το Κύπελλο και πήρε έτσι το εισιτήριο για το Γιουρόπα Λιγκ. Εκεί διασταυρώθηκε με τη Σαμπάχ, νικώντας 3-2 στο Αζερμπαϊτζάν και χάνοντας με το ίδιο σκορ εντός, σκόραρε ωστόσο στην παράταση και πήρε την πρόκριση (3-3). Ακολούθησε ο αποκλεισμός από την ΑΕΚ Λάρνακας (1-1, 1-2) και συνέχισε στο Κόνφερενς Λιγκ, όπου αφού επικράτησε 5-0 της Λουγκάνο στην Ελβετία, έχασε 2-4 εντός. Πέρσι έδωσε 20 παιχνίδια στην Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ, όπου αποκλείστηκε από τη Φιορεντίνα. Στο πρωτάθλημα τα πάει περίφημα, με 5 στα 5. Η Μπάνικ Οστράβα έρχεται επίσης από το Γιουρόπα Λιγκ, όπου έμεινε εκτός από τη Λέγκια Βαρσοβίας (2-2, 1-2). Στον προηγούμενο γύρο του Κόνφερενς Λιγκ απέκλεισε την Αούστρια Βιέννης (4-3, 1-1). Δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Σε τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα μετράει μία ισοπαλία και δύο ήττες. Δεν έπαιξε το Σαββατοκύριακο για να είναι έτοιμη για το αποψινό ματς. Το «Χ» ημιχρόνου αποτελεί μία αρκετά πιθανή εκδοχή σε αυτό το αμφίρροπο ζευγάρι.

Είναι η δεύτερη φορά που η Σέλμπουρν αντιμετωπίζει φέτος τη Λίνφιλντ, καθώς βρέθηκαν και στον 1ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Εκεί η Σέλμπουρν επικράτησε 1-0 εντός και πήρε 1-1 εκτός, για να αποκλειστεί στη συνέχεια από την Καραμπάγκ. Στο Γιουρόπα Λιγκ έμεινε εκτός από τη Ριέκα, νικώντας την 2-1 εκτός και χάνοντας 3-1 στην Ιρλανδία. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 5η θέση ανάμεσα σε 10 ομάδες, έχοντας τις περισσότερες ισοπαλίες, 12 σε 27 ματς. Μετά από τον αποκλεισμό της από τη Σέλμπουρν, η Λίνφιλντ ξεπέρασε στο Κόνφερενς Λιγκ το εμπόδιο της Ζαλγκίρις (0-0 στο Βίλνιους 2-0 στο Μπέλφαστ) και στη συνέχεια της Βίκινγκουρ Γκότα, χάνοντας 2-1 στα Νησιά Φερόε και επικρατώντας 2-0 στον επαναληπτικό. Στο μοναδικό ματς που έχει δώσει στο πρωτάθλημα, επικράτησε 3-0 της Ντουνγκάνον.

Οι πρωταθλήτριες Σέλμπουρν και Λίνφιλντ έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία μέσα από τη League Phase και στα μεταξύ τους παιχνίδια θα κυνηγήσουν αυτήν την πιθανότητα. Η ισοπαλία δεν θα εκπλήξει στην αποψινή τους αναμέτρηση.

592. ΤΣΕΛΙΕ - ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ Χ ημ. 2,30

599. ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ - ΛΙΝΦΙΛΝΤ Χ 3,45