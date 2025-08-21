Συναντιούνται ξανά Ζρίνσκι και Ουτρέχτη, αήττητη συνεχίζει η Σαχτάρ Ντονέτσκ

Για τη φάση των πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ η Ζρίνσκι υποδέχεται την Ουτρέχτη, έχοντας βρεθεί αντιμέτωπες και στο παρελθόν. Για τον ίδιο γύρο του Κόνφερενς Λιγκ, η Σαχτάρ Ντονέτσκ που αποκλείστηκε με δύο ισοπαλίες από την Παναθηναϊκό αντιμετωπίζει στην Κρακοβία τη Σερβέτ.

Ζρίνσκι και Ουτρέχτη συναντήθηκαν και το 2019 για τον 2ο προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ. Έμειναν στο 1-1 και στα δύο ματς, για να πάρει την πρόκριση η Ζρίνσκι με γκολ στην παράταση.

Αφού ξεπέρασε τη Βίρτους με δύο νίκες (2-1, 2-0), η πρωταθλήτρια Βοσνίας / Ερζεγοβίνης Ζρίνσκι έμεινε εκτός Τσάμπιονς Λιγκ από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, χάνοντας 4-0 στη Σλοβακία και παραχωρώντας 2-2 στον επαναληπτικό. Στη συνέχεια απέκλεισε την Μπρέινταμπλικ με 1-1 εντός και 2-1 στην Ισλανδία. Με τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις να τρέχουν, έχει δώσει μόνο ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα, 0-0 με τη Σιρόκι. Η Ουτρέχτη μετράει μόνο νίκες φέτος στην Ευρώπη, 4-1 και 3-1 τη Σερίφ Τιράσπολ, 2-1 και 3-1 τη Σερβέτ. Στην Eredivisie ξεκίνησε με νίκη 4-0 επί της Χεράκλες, για να ακολουθήσει το εις βάρος της 2-1 στο Ρότερνταμ από τη Σπάρτα. Επιστρέφει ο βασικός τερματοφύλακας Μπάρκας. Η Ουτρέχτης υπερισχύει σε δυναμική της Ζρίνσκι, η οποία θα προσπαθήσει να αντισταθεί στις επιθετικές ορέξεις της αντιπάλου της.

Η Σαχτάρ Ντονέτσκ άφησε εκτός τις Ίλβες (6-0, 0-0) και Μπεσίκτας (4-2, 2-0) στο Γιουρόπα Λιγκ, για να αποκλειστεί στη συνέχεια από τον Παναθηναϊκό στα πέναλτι (0-0, 0-0). Αγωνίζεται για πρώτη φορά στο Κόνφερενς Λιγκ, έχοντας παίξει πέρσι στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου σημείωσε δύο νίκες σε οκτώ παιχνίδια. Στο ουκρανικό πρωτάθλημα μετράει 2 τρίποντα και 1 ισοπαλία, με πιο πρόσφατο το εκτός έδρας 2-0 επί της Βέρες. Τιμωρημένος είναι ο 22χρονος χαφ Οτσερέτσκο, αλλά και ο προπονητής Αρντά Τουράν. Η Σερβέτ μετέχει για τρίτη διαδοχική σεζόν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το 2023 έπαιξε στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ πέρσι έφτασε μέχρι τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ, όπου έχασε από τη μετέπειτα τροπαιούχο Τσέλσι. Φέτος έχει γνωρίσει ήδη δύο αποκλεισμούς, από τη Βικτόρια Πλζεν στο Τσάμπιονς Λιγκ (1-3, 1-0) και από την Ουτρέχτη στο Γιουρόπα Λιγκ (1-3, 1-2). Στο πρωτάθλημα έχει έναν βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές με 8 γκολ παθητικό, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη χειρότερη στη Super League.

Η Σαχτάρ Ντονέτσκ έδειξε και στους προηγούμενους γύρους ότι δεν καταβάλλεται εύκολα. Η Σερβέτ έρχεται από το εκτός έδρας 5-0 επί της Νταρντάνια για το Κύπελλο, στο 11ο σερί ματς που σκοράρει. Δεν θα εκπλήξει αν τα καταφέρει και στην Κρακοβία απέναντι στη φαβορί αντίπαλό της.

575. ΖΡΙΝΣΚΙ - ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2&U 3,5 2,35

587. ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ - ΣΕΡΒΕΤ 1&G 2,62