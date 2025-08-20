Πρώτα ματς για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ σε «Ασπμίρα» και «Σέλτικ Παρκ»

Δύο παιχνίδια με ξεκάθαρα φαβορί. Στη Νορβηγία η Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς, ενώ στην Σκωτία η Σέλτικ είναι το απόλυτο φαβορί κόντρα στην Καϊράτ από το Καζακστάν. Οι επαναληπτικοί θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα.

Η Μπόντο Γκλιμτ συναντά για πρώτη φορά σύλλογο από την Αυστρία. Η Στουρμ Γκρατς έπαιξε με τη Χάουγκεσουντ το 2019: έχασε 2-0 εκτός έδρας, νίκησε 2-1 εντός και αποκλείστηκε.

Στην κορυφή της Eliteserien βρίσκεται η Μπόντο Γκλιμτ, με απολογισμό 13-3-3. Την Παρασκευή επικράτησε 5-0 εκτός έδρας της προτελευταίας στη βαθμολογία Στρόμσγκοντσετ (3-0 ημίχρονο). Μπαίνει σε αυτόν τον γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας φτάσει πέρσι μέχρι τα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ, όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα κυπελλούχο Ευρώπης Τότεναμ. Έδωσε συνολικά 22 ευρωπαϊκούς αγώνες την περασμένη σεζόν, κερδίζοντας τους 9 από τους 11 στο γήπεδό της. Η Στουρμ Γκρατς από την πλευρά της συμμετείχε στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, αντιμετωπίζοντας ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και τερμάτισε στην 30ή θέση ανάμεσα σε 36 ομάδες. Σε 3 παιχνίδια στο τρέχον πρωτάθλημα έχει να επιδείξει δύο νίκες και μία ήττα. Το Σάββατο επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Ριντ με ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο σύλλογοι είναι σε καλή κατάσταση, οι Νορβηγοί είναι μεν το φαβορί, όμως, το «Χ» είναι μία πιθανή και καλοπληρωμένη επιλογή.

Η Σέλτικ είναι το φαβορί στο σπίτι της, δέχτηκε ωστόσο γκολ στα 11 από τα 12 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη. Στην Σκωτία, επιβλήθηκε με 4-1 της Φόλκερκ την Παρασκευή και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Λιγκ Καπ. Στο πρωτάθλημα έχει κάνει το 2 στα 2, απέναντι σε Σεντ Μίρεν και Αμπερντίν, παίρνοντας έτσι και τη ρεβάνς από την τελευταία για τον χαμένο τελικό Κυπέλλου πριν από δυόμισι μήνες στα πέναλτι. Στα σπουδαιότερα φιλικά της νίκησε 2-0 την Σπόρτινγκ και 4-0 τη Νιούκαστλ, για να ηττηθεί στη συνέχεια με 5-1 από τον Άγιαξ και να επικρατήσει στα πέναλτι της Αλ Άχλι (Σ. Αραβία). Απουσιάζει ο Πορτογάλος χαφ Ζότα. Η Καϊράτ υπέστη το Σάββατο την 3η της ήττα σε 20 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Καζακστάν, 2-3 εντός από τη Γιελιμάι. Ξεκίνησε από τον 1ο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου πέρασε τις Ολίμπια Λιουμπλιάνας, Κούοπιο και Σλόβαν Μπρατισλάβας, νικώντας τες εντός και παίρνοντας συνολικά ένα «Χ» εκτός. Μετράει μόλις μία νίκη στους 13 πιο πρόσφατους ευρωπαϊκούς εκτός έδρας αγώνες της. Τιμωρημένος είναι ο διεθνής Λευκορώσος μέσος Γκρομίκο.

Η Καϊράτ βρίσκεται σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς και έχει τα φόντα να απειλήσει την Σέλτικ. Πιθανό να σκοράρει, αλλά, είναι πολύ δύσκολο να αποφύγει την ήττα.

545. ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ Χ 4,35

546. ΣΕΛΤΙΚ - ΚΑΪΡΑΤ 1&G 2,85