Οι 10 πιο περίεργες στρατηγικές που έχουν ακουστεί ποτέ σε live ρουλέτα

Είναι η ρουλέτα η... βασίλισσα του live casino; Για πάρα πολύ κόσμο, πιθανότατα είναι μια από τις κορυφαίες επιλογές σε live τραπέζια καζίνο. Παράλληλα όμως είναι και ένα από τα πιο «παρεξηγημένα» παιχνίδια όταν μιλάμε για στρατηγικές.

Κατά καιρούς έχουμε ακούσει και διαβάσει απίστευτες θεωρίες για το πως μπορείς να κερδίσεις στη ρουλέτα. Άλλες έχουν κάποια σοβαρή βάση κι άλλες είναι εντελώς... κουφές. Εμείς μαζέψαμε σε αυτό το άρθρο 10 από τις πιο περίεργες στρατηγικές που έχουν ακουστεί σε live ρουλέτα. Από τις «επιστημονικές», μέχρι τις εντελώς σουρεαλιστικές.

Τι εννοούμε στρατηγική στη ρουλέτα

Πριν μπούμε στο... ζουμί, ας βγάλουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο. Τι σημαίνει στρατηγική στη ρουλέτα λοιπόν;

Η ρουλέτα είναι ένα παιχνίδι καζίνο που πολλάκις οι παίκτες προσπαθούν να του βάλουν κανόνες. Ωστόσο, δεδομένου πως μιλάμε για ένα παιχνίδι που βασίζεται απόλυτα στην τύχη, οι κανόνες δεν είναι εφικτό να μπουν στο τραπέζι. Μπορούν όμως να μπουν στον τρόπο πονταρίσματος. Μπορεί δηλαδή να γίνει η λεγόμενη διαχείριση ρίσκου.

Αυτό σημαίνει πως οι περισσότερες στρατηγικές για τη ρουλέτα έχουν ένα μαθηματικό υπόβαθρο. Πολλές όμως έχουν απλά... πίστη στο σύμπαν.

Οι 10 πιο περίεργες στρατηγικές που έχουν ακουστεί ποτέ για την live ρουλέτα

Παρακάτω λοιπόν, συγκεντρώσαμε τις 10 πιο περίεργες στρατηγικές που έχουμε ακούσει. Άλλες από αυτές έχουν ένα πάτημα στη λογική, άλλες όχι. Σίγουρα όμως όλες τους είναι... out of the box.

Η στρατηγική της Σελήνης: Μην γελάτε! Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν με βάση αυτή τη θεωρία. Δηλαδή ποντάρουν ανάλογα με την φάση του φεγγαριού. Ε, είναι μαθηματικά βέβαιο πως κάποια στιγμή θα τους βγει και θα κερδίσουν στην live ρουλέτα.

Η θεωρία της 3ης και φαρμακερής: Η συγκεκριμένη θεωρία αναφέρει πως αν η μπίλια κάτσει δύο συνεχόμενες φορές στο κόκκινο, οι πιθανότητες στην τρίτη μπιλιά να έρθει μαύρο πολλαπλασιάζονται. Και η στρατηγική που ακολουθείτε σε αυτή την περίπτωση, είναι το all in στην live ρουλέτα.

Η λογική της... μουσικής: Και αυτό το διαβάσαμε! Την ώρα που παίζεις στο live casino, «βολεύεις» το ποντάρισμα σου, πάνω στο playlist που έχεις να παίζει στο background. Αν το κομμάτι έχει ενέργεια, προσαρμόζεις το ποντάρισμα σου με περισσότερο ρίσκο, αν όχι, αυτό είναι ένδειξη από το συμπάν για να παίξεις πιο «μαζεμένα».

Η αριθμολογία της γέννησης: Αυτό πιθανότατα να το έχετε ξανά ακούσει. Και πιθανότατα να το έχετε ακολουθήσει κιόλας. Υπάρχει μεγάλη μερίδα των παικτών εκεί έξω, που χρησιμοποιούν τους αριθμούς από την ημερομηνία γέννησης τους, ή των κοντινών τους προσώπων για να παίξουν. Αν δε κάποια στιγμή τους κάτσει, οι αριθμοί αυτοί «κλειδώνουν» στο μυαλό τους.

Η λογική της θερμοκρασίας: Άλλο ένα κουλό που βρήκαμε, έχει να κάνει με την θερμοκρασία. Έχετε ακούσει τον αστικό μύθο για τα «ζεστά» και «κρύα» μπαλάκια; Παρόμοια λογική υπάρχει και εδώ: Αν η μέρα είναι ζεστή, πας σε ζυγούς αριθμούς. Αν είναι κρύα επιλέγεις μονούς.

Η «παρακολούθηση» του dealer: Κι αυτό πιθανότατα να το έχετε ξανακούσει! Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που θεωρεί πως οι κινήσεις και οι συνήθειες του dealer επηρεάζουν την έκβαση του αποτελέσματος. Και υπάρχουν παίκτες που κάθονται και μελετάνε τις συμπεριφορές συγκεκριμένων dealers, για να ποντάρουν ανάλογα.

Η στρατηγική της αρνητικής ενέργειας: Πρόκειται για μια θεωρία που λίγο - πολύ όλοι μας την ακολουθούμε. Ωστόσο κάποιοι το παρακάνουν! Όλοι μας έχουμε την τάση να αποφεύγουν τραπέζια στα οποία νιώθουμε την αρνητική ενέργεια. Όλοι μας έχουμε «στοχοποιήσει» κάποια στιγμή στη ζωή μας ανθρώπους που τους θεωρούμε «γκαντέμηδες». Κάποιοι παίκτες, το κάνουν και πιο συστηματικά.

Το... καθυστερημένο Martingale: Η στρατηγική του Martingale δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Υπάρχει, έχει λογική και ακολουθείται σε όλα τα τυχερά παιχνίδια. Εν τάχει, πρόκειται για τη λογική του διπλασιασμού του πονταρίσματος μετά από κάθε ήττα. Όμως, υπάρχουν και εκείνοι που την τροποποιούν. Ακολουθούν το Martingale, όμως με δύο γύρους καθυστέρηση. Δεν διπλασιάζουν αμέσως μετά την ήττα, αλλά περιμένουν να περάσουν δύο γύροι και διπλασιάζουν στον τρίτο γύρο της live ρουλέτας.

Η θεωρία του χρώματος της μπλούζας: Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που πιστεύουν ακραία πολύ στη σημειολογία. Και πρόκειται για αυτό ακριβώς που διαβάζετε: ποντάρουν ανάλογα με το χρώμα μπλούζας που φοράνε. Κόκκινο, ή μαύρο. Ή αντίστοιχα, ποντάρουν ανάλογα με το χρώμα μπλούζας από τα δύο, που θα πέσει πρώτο πάνω του το μάτι τους.

Η εμπιστοσύνη στο σκύλο: Αυτό κι αν είναι τραβηγμένο! Υπάρχει ολόκληρο subreddit με ανθρώπους που υποστηρίζουν πως παίζουν με βάση την επιθυμία του σκύλου τους. Βάζουν το κατοικίδιο μπροστά στον υπολογιστή τους και περιμένουν να δουν που θα στρέψει αυτό το βλέμμα του, θεωρώντας πως η διαίσθηση που έχουν τα σκυλιά θα τους βγάλει ασπροπρόσωπους.

Λειτουργούν αυτές οι στρατηγικές;

Spoiler alert: Όχι δεν λειτουργούν! Θα πρέπει πριν κάτσεις σε ένα τραπέζι ρουλέτας να έχεις καλά στο μυαλό σου ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι που βασίζεται στο 100% του στην τύχη. Ακόμα κι αν έχει βγει 15 συνεχόμενες φορές ο ίδιος αριθμός, οι πιθανότητες να έρθει και 16η είναι οι ίδιες κάθε φορά. Όλοι οι αριθμοί, όλα τα χρώματα, όλα τα πονταρίσματα έχουν τις ίδιες πιθανότητες κάθε φορά.

Οι παραπάνω στρατηγικές μπορούν να κάνουν το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον, όμως σε καμία περίπτωση δεν αυξάνουν το ποσοστό επιτυχίας σου.

Τι πρέπει να κάνεις;

Μην κυνηγάς «μαγικά κόλπα» και θεωρίες, ακόμα κι αν βλέπεις πως επαληθεύονται αρκετά συχνά. Παίξε με πρωταρχικό σκοπό να ψυχαγωγηθείς και να περάσεις ευχάριστα την ώρα σου. Και φυσικά κάντο με υπευθυνότητα. Μην κυνηγάς την τύχη σου σε τραπέζια με high rollers αν δεν το σηκώνει η τσέπη σου. Προσέγγισε τη ρουλέτα ορθολογικά, με χαμηλά πονταρίσματα σε τραπέζια με μικρά όρια.

Υπάρχουν φυσικά στρατηγικές που είναι χρήσιμες στο να έχεις έναν μπούσουλα για το πως θα παίξεις. Όμως και πάλι, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να σου αυξήσει το κέρδος. Παίξε με μέτρο, διασκέδασε και μην πάρεις καμία στρατηγική στα σοβαρά αν σου υπόσχεται εγγυημένα κέρδη.