Ορεξάτος τη νέα σεζόν ο Ερυθρός Αστέρας, μόνο νίκες έως τώρα η Κάραμπακ

Ένα βήμα πιο κοντά στην League Phase του Champions League θέλουν να βρεθούν οι ομάδες στα πρώτα ματς των πλέι οφ. Στο Βελιγράδι ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Πάφο, ενώ στη Βουδαπέστη η Φερεντσβάρος αντιμετωπίζει την Κάραμπακ.

Ο Ερυθρός Αστέρας μετράει 3 νίκες και 6 ισοπαλίες απέναντι σε κυπριακούς συλλόγους.

Αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς με 1-0 στο Γιβραλτάρ και 5-1 στη ρεβάνς, ο Ερυθρός Αστέρας άφησε εκτός διοργάνωσης τη Λεχ Πόζναν, νικώντας την 3-1 στην Πολωνία και παραχωρώντας 1-1 στον επαναληπτικό. Στο πρωτάθλημα έχει πετύχει το απόλυτο των νικών, με αντιπάλους τις Γιάβορ (4-0), ΟΦΚ Μπέογκραντ (7-1), Μπάτσκα Τόπολα (1-0) και Μλάντοστ (4-1). Θα λείψουν λόγω τιμωρίας ο αμυντικός Ροντριγκάο και ο μέσος Κρούνιτς. Το πρωτάθλημα στην Κύπρο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, με την Πάφο να παίρνει αναβολή για το προγραμματισμένο για την προσεχή εβδομάδα ματς της πρεμιέρας με το Παραλίμνι. Θα ξεκινήσει τις εγχώριες υποχρεώσεις της στις 30 Αυγούστου με τον ΑΠΟΕΛ. Στη δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή συμμετοχή της έχει αφήσει ήδη εκτός Τσάμπιονς Λιγκ τις Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-1, 1-0) και Ντινάμο Κιέβου (1-0, 2-0). Πέρσι έφτασε μέχρι τους «16» του Κόνφερενς Λιγκ, δίνοντας συνολικά 18 ευρωπαϊκά ματς, δεχόμενη γκολ και στα 9 εκτός έδρας. Απουσιάζει ο τιμωρημένος Πορτογάλος μέσος Κίνα. Εκτός λίστας ακόμη ο νεοαποκτηθείς σούπερ σταρ Βραζιλιάνος μπακ, Νταβίντ Λουίς. Η νίκη του Ερυθρού Αστέρα με γκολ και από τις δύο πλευρές είναι ένα καλοπληρωμένο σενάριο για το ματς.

Το 2022 η Κάραμπακ άφησε εκτός τη Φερεντσβάρος παραχωρώντας 1-1 στο α’ ματς και νικώντας 3-1 στον επαναληπτικό. Από τον 2ο προκριματικό γύρο ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία η Φερεντσβάρος, αποκλείοντας τη Νόα με νίκες 2-1 εκτός και 4-3 εντός. Ακολούθησε η Λουντογκόρετς, από την οποία πήρε 0-0 στη Βουλγαρία, για να επιβληθεί με 3-0 στον επαναληπτικό. Στο πρωτάθλημα έρχεται από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Πούσκας Ακάντεμι, έχοντας πολλές αλλαγές στο αρχικό της σχήμα συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά ματς. Ήταν η πρώτη της ήττα στις 4 έως τώρα αγωνιστικές. Το πρωτάθλημα στο Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, όμως η Κάραμπακ δεν αγωνίστηκε, ούτως ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα για τα διεθνή επερχόμενα παιχνίδια. Στους προηγούμενους γύρους απέκλεισε τις Σέλμπουρν (3-0 εκτός, 1-0 εντός) και Σκεντίγια (1-0 εκτός, 5-1 εντός).

Η πρωταθλήτρια εδώ και μια τετραετία Καραμπάγκ έχει μόνο νίκες φέτος στην Ευρώπη και αναμένεται να δυσκολέψει την ομόλογή της από την Ουγγαρία. Μέχρι στιγμής η Φερεντσβάρος δεν έχει πείσει.

502. ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΑΦΟΣ 1&G 3,15

504. ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΑΚ Χ 3,60