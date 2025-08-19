Πρεμιέρα για τη Ρεάλ κόντρα στην Οσασούνα, τα ξαναλένε Ρέιντζερς και Κλαμπ Μπριζ

Ρεάλ Μαδρίτης και Οσασούνα μονομαχούν για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, με τις δύο ομάδες να έχουν νέο προπονητή. Ρέιντζερς εναντίον Κλαμπ Μπριζ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τη φάση των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα.

Τουλάχιστον δύο γκολ είχε καθένας από τους 8 τελευταίους αγώνες ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Οσασούνα.

Με τον Τσάμπι Αλόνσο πορεύεται φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο 66χρονος Κάρλο Αντεσλότι αποχώρησε έπειτα από μία τετραετία και ανέλαβε την εθνική Βραζιλίας. Αποκτήθηκαν οι αμυντικοί Καρέρας (Μπενφίκα), Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ), Χούισεν (Μπόρνμουθ) και ο 18χρονος μέσος της Ρίβερ Πλέιτ, Μασταντουόνο. Στα φιλικά επικράτησε 4-1 της Λεγκανές και 4-0 της Τιρόλ, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων έφτασε μέχρι τα ημιτελικά όπου έχασε 4-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Τιμωρημένος είναι ο Ρούντιγκερ, τραυματίες ο αμυντικός Μεντί, οι μέσοι Καμαβινγκά, Μπέλιγχαμ και Έντρικ. Η Οσασούνα έχει φέτος στον πάγκο της τον 39χρονο Ιταλό Αλέσιο Λίσι, ο οποίος την τελευταία διετία καθοδηγούσε τη Μιραντές. Απέκτησε από τη Λεγκανές τον δεξιό μπακ Ροζιέρ, στη θέση του Αρέσο που μεταπήδησε στην Μπιλμπάο. Στα δύο τελευταία φιλικά νίκησε 3-0 τη Μιραντές και ήρθε 2-2 με τη Φράιμπουργκ. Βρήκε δίχτυα στις 5/8 τελευταίες μονομαχίες της με τη Ρεάλ. Το combo του άσου της «βασίλισσας» σε συνδυασμό με τα γκολ βγάζει απόδοση για παιχνίδι.

Με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, η Ρέιντζερς νίκησε 4-2 την Άλοα για το Λιγκ Καπ Σκωτίας. Στους δύο προηγούμενους γύρους του Τσάμπιονς Λιγκ απέκλεισε τον Παναθηναϊκό (2-0, 1-1) και τη Βικτόρια Πλζεν (3-0, 1-2), ενώ στο πρωτάθλημα μετράει δύο ισοπαλίες με 1-1 απέναντι στις Μάδεργουελ και Νταντί, με την επόμενη αντίπαλο να είναι η συμπολίτισσα Σεντ Μίρεν και η μεθεπόμενη η Σέλτικ. Η Κλαμπ Μπριζ απέκλεισε τη Σάλτσμπουργκ νικώντας την με 1-0 στην Αυστρία και 3-2 στο Βέλγιο. Στο πρωτάθλημα νίκησε τις Γκενκ (2-1), Σερκλ Μπριζ (2-0) και Βάρεγκεμ (1-0), ενώ έχασε από τη Μαλίν (2-1). Νωρίτερα είχε κατακτήσει και το Σούπερ Καπ με 2-1 κόντρα στην πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Πήρε ρεπό για την επόμενη αγωνιστική. Αποκτήθηκε από τη Ρεμς ο 19χρονος Γάλλος επιθετικός Ντιακόν, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Η Κλαμπ Μπριζ προηγήθηκε 2-0 στο 13’ της Ρέιντζερς σε φιλικό τον περασμένο μήνα, για να δεχτεί ισάριθμα γκολ στο 51’ και το 89’. Το «Χ» δεν θα αποτελέσει έκπληξη στο επίσημο και πιο κρίσιμο αυτό παιχνίδι τους.

501. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ 1&G 2,67

503. ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Χ 3,70