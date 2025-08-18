Στην Κωνσταντινούπολη η Τράμπζονσπορ, νοκ άουτ ματς Κυπέλλου στο Τορίνο

Για τη 2η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος η Κασίμπασα υποδέχεται την Τράμπζονσπορ. Τορίνο και Μόντενα μονομαχούν σε νοκ άουτ αγώνα για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν απευθείας πέναλτι.

Οι 4 τελευταίοι αγώνες της Κασίμπασα με την Τράμπζονσπορ είχαν γκολ/γκολ, ενώ και στα δύο περσινά παιχνίδια μεταξύ τους σημειώθηκαν ισοπαλίες με γκολ (1-1 και 2-2).

Η Κασίμπασα ξεκίνησε με ήττα 2-1 από την Αντάλιασπορ το πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας στο 31’ το γκολ που δέχτηκε στο 19’. Το σκορ διαμορφώθηκε στο 40’. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε ξανά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ύστερα από έλεγχο στο VAR, λόγω επαφής της μπάλας με το χέρι στο ξεκίνημα της φάσης. Πέρσι τερμάτισε στη 10η θέση, με απολογισμό 11-14-11. Τον Ιούνιο προσλήφθηκε ο Σότα Αρβελάτζε, ο οποίος είχε περάσει από τον σύλλογο για μία τριετία και πριν από 10 χρόνια. Η Τράμπζονσπορ, 7η πέρσι με 13-12-11, συνεχίζει με τον Φατίχ Τεκέ στον πάγκο της, ο οποίος ήρθε τον Μάρτιο. Στην πρεμιέρα επικράτησε 1-0 της Κοτσάελισπορ με γκολ του Ονουάτσου που αποκτήθηκε από τη Σαουθάμπτον. Ο τερματοφύλακας Τζεβικάν παραμένει εκτός. Τα 4 από τα 7 τελευταία ματς μεταξύ των δύο σημερινών αντιπάλων έληξαν ισόπαλα και αυτή φαντάζει ως μία πιθανή εξέλιξη και στο αποψινό ματς.

Η Κρεμονέζε είναι η μοναδική ομάδα της Serie A που έχει αποκλειστεί έως τώρα στον συγκεκριμένο γύρο της φετινής διοργάνωσης. Η Τορίνο νίκησε τη Μόντενα στις 3 από τις 4 τελευταίες φορές που τη φιλοξένησε. Οι 4/5 πιο πρόσφατες μονομαχίες τους ανεξαρτήτως έδρας είχαν γκολ/γκολ. Με τον 61χρονο Μάρκο Μπαρόνι, ο οποίος έχει περάσει μεταξύ άλλων από Λέτσε, Βερόνα και πέρσι καθοδηγούσε τη Λάτσιο, μπαίνει στη νέα σεζόν η Τορίνο. Στη Μίλαν πήγε ο 23χρονος διεθνής μέσος Ρίτσι. Δανεικοί από τη Νάπολι ήρθαν οι μεσοεπιθετικοί Σιμεόνε και Ενγκόνγκε, ενώ αποκτήθηκαν από την Τουλούζ ο φορ Αμπουκλάλ και από την Έμπολι ο αμυντικός Ισμαΐλι. Στα τελευταία της φιλικά ηττήθηκε 3-1 από τη Μονακό και 3-0 από τη Βαλένθια. Η Μόντενα αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία της Ιταλίας, εκεί όπου πέρσι τερμάτισε στην 11η θέση με απολογισμό 10-15-13. Έχει νέο προπονητή, τον 51χρονο Αντρέα Σοτίλ, ο οποίος πέρσι ξεκίνησε στον πάγκο της Σαμπντόρια, αλλά απολύθηκε τον Δεκέμβριο. Στα φιλικά της επικράτησε των Τσιταντέλα Βις Μόντενα (6-0), Πιστοϊέζε (4-1), Σαν Μαρίνο (4-1) και Φόρλι (2-1). Αποκτήθηκε από την Σπέτσια ο 35χρονος τερματοφύλακας Τσιτσίζολα.

Η νίκη της Τορίνο σε συνδυασμό με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει ένα combo με σημαντικά υψηλή απόδοση.

1130. ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ - ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ X 3,40

1136. ΤΟΡΙΝΟ - ΜΟΝΤΕΝΑ 1&G 3,60