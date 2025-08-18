Stoiximan Super League: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο πρωτάθλημα!

Η κλεψύδρα αδειάζει και η σέντρα πλησιάζει, σε μια μάχη τίτλου, playoffs και παραμονής που αναμένεται συναρπαστική μέχρι το φινάλε!

Αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα στην Stoiximan Super League 2025-2026! Το καλοκαίρι σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος και οι 14 ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος προετοιμάζονται για την επίτευξη των στόχων τους. Με πολύ ενδιαφέρον έρχεται μια ακόμη διοργάνωση εντός συνόρων και ο ανταγωνισμός για τον τίτλο, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την παραμονή στην κατηγορία αναμένεται σκληρός και αμφίρροπος μέχρι το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη ως φαβορί για την διατήρηση των σκήπτρων που κατέκτησε την περσινή σεζόν. Η παραμονή του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο και το μεταγραφικό πάρε - δώσε (πωλήθηκε ο Κωστούλας, ήρθαν Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Καμπελά σε πρώτη φάση) βάζουν τους Πειραιώτες στην pole position και για τον φετινό τίτλο.

Αρχηγός ο Παναγιώτης Ρέτσος, οι Λιατσικούρας, Καλογερόπουλος, Πνευμονίδης είναι στον δρόμο των Μουζακίτη - Κωστούλα, σημείο αναφοράς ο Ελ Καμπί, που και φέτος αναμένεται να κουβαλήσει την επίθεση χάρη στην απίθανη ευχέρεια που παρουσιάζει στο σκοράρισμα. Να σκοράρει ο Μαροκινός φορ 20+ γκολ στην κανονική περίοδο, σε απόδοση 5.00 στη Stoiximan.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Stoiximan Super League ξανά μετά από 15 χρόνια. Δραστήριοι οι «πράσινοι» στο κομμάτι της μεταγραφικής ενίσχυσης, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει φέτος το ρόστερ στα δικά του «θέλω» και δεδομένα.

Υπάρχει ένα καλό μείγμα ταλέντου και εμπειρίας, το ελληνικό στοιχείο με Κυριακόπουλο, Κώτσιρα, Σιώπη, Μπακασέτα και τον αρχηγό Ιωαννίδη, ωστόσο στο ποδόσφαιρο του Βιτόρια οι εξτρέμ είναι αυτοί που συνήθως διαμορφώνουν τις ισορροπίες. Υπό αυτή την έννοια, η προσθήκη του Ζαρουρί είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για παίκτη που μπορεί να λύσει τον γρίφο της αποτελεσματικότητας. Να σκοράρει 10+ γκολ ο Μαροκινός στην κανονική περίοδο σε απόδοση 18.00 στη Stoiximan.

H AEK άλλαξε σελίδα το φετινό καλοκαίρι, με την αποχώρηση του Μάρκο Αλμέιδα και την έλευση του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο. Διαφορετικό το στυλ της Ένωσης πλέον στο χορτάρι, με αλλαγή ρόλων και στόχευσης για το αποτέλεσμα. Σημαντικές οι μεταβολές και στο ρόστερ, με τους Κουτέσα, Ρέλβας, Μαρίν, Πένραϊς και Γιόβιτς να ντύνονται στα κιτρινόμαυρα προκειμένου να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπώρησαν πέρσι την ΑΕΚ.

Ξεχωρίζει σίγουρα η απόκτηση του Σέρβου φορ που μπορεί να διώξει το «φάντασμα» της εκτέλεσης, όπου η Ένωση υστερούσε πολύ. Να σκοράρει 15+ γκολ ο Γιόβιτς στην κανονική περίοδο, σε απόδοση 4.50 στη Stoiximan.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε κάμποσες αγωνιστικές και μη κρίσεις την περασμένη χρονιά. Μοιάζει να τις απορρόφησε και μπαίνει στη σεζόν των 100 χρόνων με φιλοδοξία και μεγάλους -προφανώς- στόχους. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα ηγηθεί ξανά της προσπάθειας, μιας και ο Ρουμάνος τεχνικός αποτελεί τον σταρ της ομάδας εδώ και χρόνια.

Στα μεταγραφικά, οι Γκουγκελασβίλι, Τέιλορ, Κένι ήρθαν για να δώσουν βάθος λύσεων αμυντικά, παρέμεινε ο Μεϊτέ και ο Ιβάνουσετς έφτασε για να δώσει επιπλέον ποιότητα σε μια μεοσεπιθετική γραμμή που διαθέτει ήδη και τους Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Πέλκα και Σορετίρε. Η επικείμενη απόκτηση του Γιακουμάκη είναι αυτή που μπορεί να φέρει τα προσδοκώμενα γκολ από τη θέση του φορ, ωστόσο ο παίκτης - κλειδί για τον «Δικέφαλο» είναι ο «Ντέλιας». Να σκοράρει ο Κωνσταντέλιας 10+ γκολ στην κανονική περίοδο σε απόδοση 16.00 στη Stoiximan.

Μια ομάδα από την αρχή στήνει ο Άρης με τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο του. Σαρωτικές οι αλλαγές στο ρόστερ, θα χρειαστεί χρόνο για να «δέσει», ωστόσο στη θεωρία φαντάζει πολύ πιο ενισχυμένος σε όλες τις θέσεις σε σχέση με πέρσι.

Είναι το μεγάλο αουτσάιντερ για μια θέση στην τετράδα, θα επιχειρήσει ωστόσο την υπέρβαση με όπλο το «Κλεάνθης Βικελίδης» και φυσικά τον αρχισκόρερ του Λορέν Μορόν να ηγείται της προσπάθειας. Ράσιτς, Μορουτσάν, Δώνης, Γένσεν, Καντεβέρε και Πέρεθ είναι σπουδαίες προσθήκες, ο Ισπανός φορ ωστόσο θα ορίσει τις εξελίξεις στο χορτάρι. Να σκοράρει ο Μορόν 15+ γκολ στην κανονική περίοδο σε απόδοση 2.50 στη Stoiximan.

Απόλυτα θετική η περσινή παρουσία του ΟΦΗ, που έφτασε ως τα playoffs του 5-8 αλλά και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ράσταβατς παραμένει στον πάγκο και οι φιλοδοξίες για φέτος παραμένουν μεγάλες. Ο στόπερ Κωστούλας και ο φορ Ράκονιατς είναι οι πιο σημαντικές προσθήκες, με τον ΟΦΗ να επενδύει κυρίως σε νεαρούς παίκτες, αλλά να διατηρεί στο ρόστερ του και τους σταρ Σαλσίδο, Νους με κανονική μεταγραφή. Να τερματίσουν και φέτος οι Κρητικοί στο Top 8 της Stoiximan Super League σε απόδοση 1.55 στη Stoiximan.

Θετικό το πρόσημο για τον Αστέρα την περσινή σεζόν, συνεχίζει με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο του. Παραδοσιακά σκληροτράχηλη η ομάδα της Αρκαδίας, ανήκει στο γκρουπ των ομάδων που παίζουν ρόλο ρυθμιστή. Ταβάνι για φέτος τα playoffs στις θέσεις 5-8, σκληρός ο ανταγωνισμός αλλά οι κινήσεις στις μεταγραφές δείχνουν στόχευση.

Στο πλευρό του αρχηγού και πολύπειρου Νίκου Καλτσά προστέθηκαν οι εξτρέμ Μεντιέτα, Τζίμας και Εμμανουηλίδης, προκάλεσε αίσθηση η απόκτηση του αριστερού μπακ Σιλά, ενώ Γκρόζντανιτς και Σίπτσιτς δίνουν βάθος στους στόπερ. Ο φορ Τζοακίνι έχει προοπτική, σταρ της ομάδας ωστόσο παραμένει ο Μακέντα. Ο Ιταλός στράικερ θα μπορούσε να είναι η έκπληξη φέτος στη μάχη του πρώτου σκόρερ, σε απόδοση 50.00 στη Stoiximan!

Σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα είχε ο Ατρόμητος πέρσι, δίχως πάντως να μπει σε περιπέτειες. Προσπάθησε να παίξει επιθετικά, με τα αποτελέσματα να ποικίλουν και την ομάδα να μην προσαρμόζεται απόλυτα στο ζητούμενο εντός των τεσσάρων γραμμών. Με τον Λεωνίδα Βόκολο στην τεχνική ηγεσία επιχειρεί ένα restart με στόχο τις θέσεις 5-8.

Ούρονεν και Τσιλούλης αποτελούν σημαντικές προσθήκες, «κλειδί» ωστόσο αυτή του φορ Οζέγκοβιτς. Δεν διαθέτει τον παίκτη - σταρ ο Ατρόμητος, εντούτοις ο Ουεντραόγκο είναι αυτός που μπορεί να αλλάζει τις ισορροπίες στη μεσαία γραμμή. Να τερματίσει στο Top 8 ο Ατρόμητος σε απόδοση 1.65 στη Stoiximan.

Ο Λεβαδειακός πέτυχε πέρσι τον βασικό του στόχο που ήταν η παραμονή. Άξιζε ίσως και κάτι περισσότερο, καθώς σε πολλά ματς έχασε βαθμούς από ατυχία ή στις λεπτομέρειες. Έδειξε θάρρος, έπαιξε ανοιχτά και κέρδισε τις εντυπώσεις σε πολλές περιπτώσεις. Πολλή και καλή δουλειά από τον κόουτς Νίκο Παπαδόπουλο που παραμένει στο τιμόνι.

Η διοίκηση μοιάζει αποφασισμένη να επενδύσει στην περσινή εικόνα και έχει προχωρήσει σε εντυπωσιακές κινήσεις μεταγραφικά με τους Λαγιούς, Μανθάτη, Μπάλτζι, Τσόκαϊ, Τσιμπόλα, ενώ είναι μια ανάσα από τον Παλάσιος. Το όνομα του ρόστερ εξακολουθεί να είναι ο Βέρμπιτς και η προοπτική της φετινής μοιάζει πολλά υποσχόμενη για τον Λεβαδειακό. Θα επιχειρήσει την έκπληξη για την 8άδα ο Λεβαδειακός, ενδεχόμενο το οποίο συναντάμε σε απόδοση 2.75 στη Stoiximan.

Μια από τις πολύ ευχάριστες νότες του περσινού πρωταθλήματος ήταν ο Παναιτωλικός του Γιάννη Πετράκη, που συνεχίζει και φέτος στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου. Κρίνοντας από την μεταγραφική δραστηριότητα του Παναιτωλικού, φέτος σκοπεύει σε μια ακόμη καλύτερη σεζόν. Τσάβες και Ζίβκοβιτς στον «άσο», ο στόπερ Γκαρθία, ο μπακ Μανρίκε, οι εξτρέμ Μίχαλακ, Εστέμπαν, Σμυρλής, οι φορ Αγκίρε, Κόστιτς και πολύ περισσότερο το «μπαμ» με Ματσάν είναι παίκτες που ανεβάζουν κατά πολύ το επίπεδο. Λογικά δεν θα μπει σε περιπέτειες ο Παναιτωλικός, αντίθετα μπορεί να στοχεύει ψηλά με την πιθανότητα να μπει στο Top 8 σε απόδοση 3.65 στη Stoiximan.

Από τα ερωτήματα της φετινής σεζόν ο Πανσερραϊκός, που πέρσι πέτυχε τον στόχο της παραμονής και μάλιστα με καλό ποδόσφαιρο τηρουμένων των αναλογιών. Ο Ιταλός Κριστιάνο Μπάτσι φέτος στον πάγκο και πολλές οι αλλαγές στο ρόστερ, γεγονός που δεν καθιστά τον χρόνο σύμμαχο για την ομάδα των Σερρών, αφού θα χρειαστεί ένα εύλογο διάστημα για να αποκτήσει ομοιογένεια.

Συνολικά 17,(!) μέχρι στιγμής οι προσθήκες, με αυτές των Γκελασβίλι (στόπερ), Τσαούση (μπακ), Λύρατζη (μπακ), Γκιγιομιέ (χαφ), Δοϊρανλή (χαφ) να ξεχωρίζουν. Σπουδαία η προσθήκη του Ρουμάνου εξτρέμ Ιβάν, που είναι η ατραξιόν της φετινής ομάδας. Δύσκολα πάντως θα πετύχει κάτι παραπάνω από την παραμονή ο Πανσερραϊκός.

Με πολύ καλή παρουσία στα playouts πέρσι ο Βόλος, κατάφερε να μείνει στην κατηγορία και αυτός είναι και ο βασικός στόχος της νέας σεζόν. Ο Χουάν Φεράντο ξέρει τα κατατόπια πλέον και είναι έμπειρος σε τέτοιες καταστάσεις, έτσι θα οδηγήσει και φέτος την ομάδα της Μαγνησίας. Στις 15 φτάνουν οι προσθήκες στο ρόστερ, με την απόκτηση του μέσου Μαρτίνες από την Ιντεπεντιέντε να ξεχωρίζει, ενώ σημαντική είναι και η μεταγραφή του φορ Χάμουλιτς από την Τουλούζ.

Ο αρχηγός Τσοκάνης, οι στόπερ Κάργας, Χέρμανσον, ο μπακ Μύγας και ο μέσος Χουάνπι προσφέρουν την απαραίτητη ισορροπία στο ρόστερ με την εμπειρία τους. Ταβάνι του Βόλου πάντως είναι η παραμονή του στη Stoiximan Super League.

Μεγάλος ενθουσιασμός επικρατεί στις τάξεις της ΑΕΛ, που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Κινείται δυναμικά στα μεταγραφικά, με τα νέα της αποκτήματα να φτάνουν τα 14 στον αριθμό. Με τους Ατανάσοφ, Στάικο, Πέρες, Σουρλή και Χατζηστραβό να δίνουν ποιότητα και βάθος λύσεων στο ρόστερ, ενώ ξεχωρίζει η προσθήκη του Σλοβένου φορ Τούπτα που θα είναι ο παίκτης - κλειδί για την προσπάθεια της ΑΕΛ στην Stoiximan Super League.

Στον πάγκο είναι ο Γιώργος Πετράκης και για πρώτη φορά θα έχουμε κόντρα πάγκων πατέρα - γιου στο πρωτάθλημα, αφού ο τεχνικός της ΑΕΛ είναι γιος του Γιάννη Πετράκη. Βασικός στόχος των «βυσσινί» είναι φυσικά η παραμονή.

Κάτι που ισχύει και για την Κηφισιά του Σεμπαστιάν Λέτο, που πέρσι εντυπωσίασε στην δεύτερη κατηγορία και μπαίνει στη φετινή μάχη με την μικρότερη χρηματιστηριακή αξία σε επίπεδο ρόστερ στη Stoiximan Super League. Έχει πραγματοποιήσει 12 μεταγραφές μέχρι στιγμής, με σημαντικότερες αυτές των Ραμίρες (γκολκίπερ), Ποκόρνι (στόπερ), Αντονίσε (εξτρέμ) και τον ακραίο κυνηγό Γκέρσον Σόουζα της Μπενφίκα που αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο αρχηγός Μποτία, ο συμπατριώτης του Ρούμπεν Πέρεθ και οι Βιγιαφάνες, Μάναλης, Πολέτο, Χουχούμης είναι παίκτες με παραστάσεις και εμπειρία, που θα έχουν κομβικό ρόλο στη φετινή προσπάθεια. Μοναδικός ρεαλιστικός στόχος για την Κηφισιά είναι η παραμονή.

