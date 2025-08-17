Επανήλθε μετά από 21 χρόνια η Αλβέρκα, υπολογίσιμη εκτός έδρας η Σάρπσμποργκ

Για τη 2η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος η Αλβέρκα υποδέχεται την Μπράγκα. Η 11η Βαλερένγκα φιλοξενεί τη 10η Σάρπσμποργκ για τη 18η ημέρα της νορβηγικής Eliteserien, με τη φιλοξενούμενη να έχει τις περισσότερες ισοπαλίες, 7 σε 17 ματς.

Οι 4 τελευταίοι εντός έδρας αγώνες της Αλβέρκα με την Μπράγκα εμφάνισαν Over. Οι 3 είχαν και γκολ/γκολ.

Η Αλβέρκα επανήλθε φέτος στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας έπειτα από 21 χρόνια. Στο πρώτο της παιχνίδι σε αυτήν έχασε 2-1 από τη Μορεϊρένσε με γκολ που δέχτηκε στο 95’. Είχε ισοφαρίσει στο 44’ με πέναλτι. Στα φιλικά είχε πετύχει 6 νίκες σε 7 ματς, αντιμετωπίζοντας βατούς αντιπάλους, με την ήττα να έρχεται στο τελευταίο ματς, 3-2 από την Κάζα Πία. Η Μπράγκα τερμάτισε στην 4η θέση πέρσι και κέρδισε το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Εκεί ξεπέρασε στην παράταση με 1-0 την εκ των πρωτοπόρων στη Βουλγαρία Λέφσκι Σόφιας και συνέχισε με δύο νίκες επί της ρουμανικής Κλουζ (2-0, 2-1). Την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στο Γιβραλτάρ τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, η οποία απέκλεισε στα πέναλτι την αρμενική Νόα. Στην Πριμέιρα Λίγκα ξεκίνησε νικηφόρα, 3-0 εντός έδρας την Τοντέλα (2-0 ημίχρονο). Είναι ικανή για μία ακόμη επιτυχία, ακόμη και αν η ενθουσιώδης αντίπαλός της σκοράρει, συνδυασμός που πληρώνει καλά στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Μόλις μία ήττα για τη Σάρπσμποργκ στις 8 τελευταίες παρουσίες της στην αντίπαλη έδρα (4 ισοπαλίες). Μετά από την ήττα με 7-2 από την πρωταθλήτρια Μπόντο Γκλιμτ, η Βαλερένγκα επικράτησε 2-1 της 6ης Σάντεφιορντ, δεχόμενη τη μείωση στο 92’. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός Βινίσιους και ο Καμερουνέζος μέσος Αμπινά ήταν οι μοναδικοί μη Νορβηγοί στην ενδεκάδα της. Ήταν η 3η νίκη της σε 8 εντός έδρας παιχνίδια, όσες επιτυχίες έχει και εκτός. Πέρσι έπαιξε στη Β’ κατηγορία έπειτα από 22 συναπτά χρόνια στην Α’, στην οποία όμως επανήλθε άμεσα. Η Σάρπσμποργκ έγινε την περασμένη εβδομάδα η πρώτη ομάδα που χάνει από την ουραγό Χάουγκεσουντ. Το εις βάρος της 3-2 ήρθε έπειτα από ένα άσφαιρο πρώτο ημίχρονο. Ήταν μόλις η 2η ήττα της εκτός έδρας, μετρώντας ακόμη 3 νίκες και 4 ισοπαλίες μακριά από την πόλη της. Αποβλήθηκε και θα λείψει ο Σενεγαλέζος 19χρονος τερματοφύλακας Εντιαγιέ. Στον α’ γύρο ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη σημερινή της αντίπαλο, ενώ σε φιλικό πριν από την έναρξη της σεζόν έχασε 1-0.

Εκτός έδρας είναι υπολογίσιμη και έχει τα φόντα για το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην επιρρεπή στο «Ιντίλιτι Αρένα» Βαλερένγκα.

1061. ΑΛΒΕΡΚΑ - ΜΠΡΑΓΚΑ 2&G 3,70

1063. ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ - ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ Χ 4,00