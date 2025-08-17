Με την πρωτοπόρο της 4ης κατηγορίας η Άουγκσμπουργκ, στο Σαρλερουά η Άντβερπ

Χάλεσερ και Άουγκσμπουργκ μονομαχούν για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας. Η Χάλεσερ αγωνίζεται στον βορειοανατολικό όμιλο της Δ’ κατηγορίας και η φιλοξενούμενη στην Μπουντεσλίγκα από το 2011. Για την 4η αγωνιστική της Jupiler League η Σαρλερουά φιλοξενεί την Άντβερπ.

Η Χάλεσερ σκόραρε στους 10/11 τελευταίους αγώνες της, συμπεριλαμβανομένων των φιλικών.

Στην κορυφή του ομίλου της στη Δ’ βρίσκεται η Χάλεσερ μετά από 3 αγωνιστικές, έχοντας πάρει το απόλυτο των βαθμών. Την περασμένη εβδομάδα επικράτησε 5-1 της Χέρτα Τσέλεντορφ (2-0 ημίχρονο). Πέρσι τερμάτισε στη 2η θέση, έξι βαθμούς πίσω από τη Λοκομοτίβ Λειψίας που ανέβηκε στη Γ’. Ο εντός έδρας απολογισμός της ήταν 12-4-1. Η Άουγκσμπουργκ κατετάγη 12η στο περσινό πρωτάθλημα, με 11-10-13. Η φετινή είναι η 15η διαδοχική συμμετοχή της στην Μπουντεσλίγκα, με τις 10 πιο πρόσφατες να καταλαμβάνει θέση στο δεύτερο μισό της κατάταξης. Θα πορευτεί με νέο τεχνικό, τον 37χρονο Σάντρο Βάγκνερ, τέως βοηθό προπονητή της εθνικής Γερμανίας. Στις τάξεις της παραμένει ο διεθνής πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Γιαννούλης, ενώ αποκτήθηκαν ο δεξιός μπακ Φέλχαουερ από την Έλφερσμπεργκ και ο αριστερός χαφ Σάαντ από τη Σαν Πάουλι. Η Άουγκσμπουργκ έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην κατώτερη Χάλεσερ, η οποία όμως μπήκε δυναμικά στην τρέχουσα σεζόν και μπορεί να σκοράρει μπροστά στο κοινό της

Πέντε νίκες για τη Σαρλερουά και τέσσερις για την Άντβερπ στις 9 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Οι 5/6 πιο πρόσφατες είχαν γκολ/γκολ. Με αυτογκόλ στο 16’ η Σαρλερουά γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Λα Λουβιέρ και παρέμεινε χωρίς νίκη έπειτα από τρεις αγωνιστικές στο βελγικό πρωτάθλημα (δύο βαθμοί). Μετείχε και στα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ, όπου αποκλείστηκε από τη Χάμαρμπι: πήρε 0-0 στη Σουηδία, παραχώρησε 1-1 στον επαναληπτικό, για να δεχθεί το 1-2 στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Δεν έχει νικήσει στα 5 έως τώρα επίσημα παιχνίδια της, το είχε κάνει στα τρία τελευταία της φιλικά, επί των Ουτρέχτης, Λιέγης και Μπέβερεν, όλα με γκολ/γκολ. Και οι δύο ομάδες σκόραραν στους τρεις αγώνες της Άντβερπ στη λίγκα. Ξεκίνησε με δύο ισοπαλίες 1-1 απέναντι στην πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και την Γκενκ, για να επικρατήσει την περασμένη αγωνιστική με 3-1 της Λέουβεν. Ο Στεφ Βιλς προβιβάστηκε σε προπονητή της ανδρικής ομάδας φέτος, έπειτα από μία εξαετία στους Νέους του συλλόγου.

Κάποια στιγμή θα βρει τον δρόμο της και η Σαρλερουά. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Αντβέρπ δείχνει ότι βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη και σε αποδόσεις αουτσάιντερ έχει αξία το διπλό.

1051. ΧΑΛΕΣΕΡ - ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2&G 2,80

1057. ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ - ΑΝΤΒΕΡΠ 2 2,95