Πρεμιέρα στη Μαγιόρκα για την Μπαρτσελόνα, ζητούμενο η πρώτη νίκη στο Γκρόνινγκεν

Από τη Μαγιόρκα ξεκινάει τους αγώνες της για τη φετινή La Liga η νταμπλούχος Ισπανίας Μπαρτσελόνα. Στην Ολλανδία, για τη 2η αγωνιστική, η Γκρόνινγκεν φιλοξενεί τη Χέρενφεν, με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Αήττητη η Μπαρτσελόνα στα 18 τελευταία παιχνίδια της με τη Μαγιόρκα και στις δύο έδρες με το εντυπωσιακό 16-2-0.

Στη 10η θέση του περσινού πρωταθλήματος τερμάτισε η Μαγιόρκα, με απολογισμό 13-9-16. Τα 35 γκολ που σημείωσε ήταν η 3η χειρότερη επίδοση στη λίγκα, όμως και τα 44 γκολ που δέχτηκε η 6η καλύτερη άμυνα της κατηγορίας. Στο πιο πρόσφατο φιλικό της επικράτησε με 2-0 του Αμβούργου, ενώ στα αμέσως προηγούμενα νίκησε με το ίδιο σκορ την Πομπλένσε και έφερε 1-1 με την Πάρμα. Τραυματίας ο διεθνής Πορτογάλος αμυντικός μέσος Σαμού Κόστα. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε Σούπερ Καπ, πρωτάθλημα και Κύπελλο πέρσι, ενώ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, στην πρώτη της χρονιά με τον Χάνζι Φλικ στον πάγκο. Αποκτήθηκε από την Εσπανιόλ ο τερματοφύλακας Γκαρσία και ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο φορ Ράσφορντ. Θα παραταχθεί χωρίς τον 36χρονο φορ Λεβαντόφσκι λόγω τραυματισμού, ενώ για τον ίδιο λόγο θα λείψει και ο 33χρονος γκολκίπερ Τερ Στέγκεν. Στα 4 φιλικά της νίκησε 3-1 τη Βίσελ Κόμπε, 7-3 τη Σεούλ, 5-0 την Νταεγκού και με το ίδιο σκορ την Κόμο. Πιθανό το ενδεχόμενο μιας νίκης της Μπαρτσελόνα με γκολ και από τις δύο ομάδες.

Η Χέρενφεν νίκησε στους 4/5 τελευταίους αγώνες της με την Γκρόνινγκεν. Έως το 32’ η Γκρόνιγκεν έχανε 3-0 στο Άλκμααρ στην πρεμιέρα της στην Eredivisie. Στο 44’ μείωσε, αλλά στο φινάλε του αγώνα δέχτηκε και τέταρτο γκολ (4-1). Ο 53χρονος Ντικ Λούκιεν συνεχίζει για τρίτη χρονιά στον πάγκο, έχοντας επαναφέρει τον σύλλογο στην Α’ κατηγορία και καταλαμβάνοντας στη συνέχεια τη 13η θέση. Τιμωρημένος από πέρσι ο τερματοφύλακας Φέσεν. Τραυματίας ο νεαρός Γάλλος χαφ Εμεράν. Η Χέρενφεν παραχώρησε 1-1 στη Φόλενταμ: προηγήθηκε στο 4’, δέχτηκε την ισοφάριση στο 65’, ενώ προηγουμένως της ακυρώθηκε γκολ μέσω VAR. Ήταν το έκτο διαδοχικό της γκολ/γκολ συμπεριλαμβανομένων των φιλικών, μεταξύ των οποίων και αυτό με τον Ολυμπιακό (1-1). Βασικός αγωνίστηκε ο 24χρονος μπακ Ζαγαρίτης που ήρθε φέτος από την Αλμέρε. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο μέσος Σμανς.

Από καλές εμφανίσεις έρχεται η Χέρενφεν και δείχνει ικανό αουτσάιντερ για να πάρει αποτέλεσμα στο Γκρόνινγκεν. Η διπλή ευκαιρία υπέρ της σε συνδυασμό με το γκολ κι από τις δύο αντιπάλους δημιουργεί μια καλή απόδοση.

918. ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2&G 2,90

944. ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ - ΧΕΡΕΝΦΕΝ Χ2&G 2,70