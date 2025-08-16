Με την Λότε της 4ης κατηγορίας η Φράιμπουργκ, τοπική μονομαχία στο Ρότερνταμ

Για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας η Σπόρτφροϊντε Λότε υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθούν παράταση ή και πέναλτι. Τοπική μονομαχία στο Ρότερνταμ το Εξέλσιορ - Φέγενορντ για τη 2η αγωνιστική στην Ολλανδία.

Μαζί με τα φιλικά προετοιμασίας, η Λότε μετράει 8 διαδοχικά Over.

Η Λότε αγωνίζεται στην 4η κατηγορία, στον όμιλο της Δύσης, και μετά από τρία ματς έχει 4 βαθμούς. Πιο πρόσφατο παιχνίδι της ήταν το εντός έδρας 3-5 με την Ντόρτμουντ Β’, όπου προηγήθηκε με 1-0, ισοφάρισε σε 2-2 και 3-3, για να δεχτεί τελικά τα αποφασιστικά γκολ στο 59’ και το 63’. Πέρσι τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από την Ντούισμπουργκ και την Γκίτερσλο, με μόνο την 1η να παίρνει την άνοδο για τη Γ’. Η Φράιμπουργκ έρχεται από μία εξαιρετική σεζόν, όπου τερμάτισε 5η στην Μπουντεσλίγκα. Αν δεν έχανε την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας από την Αϊντραχτ, θα έπαιζε για πρώτη φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ. Τώρα θα παίξει στο Γιουρόπα Λιγκ, με τους αγώνες της για τη League Phase να ξεκινούν στα τέλη Σεπτέμβρη. Μετά από την εντυπωσιακή αυτή σεζόν, ο 40χρονος Γιούλιαν Σούστερ επιμήκυνε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο και χρίζεται άξιος διάδοχος του 60χρονου Κρίστιαν Στράιχ, ο οποίος καθοδηγούσε για 12 χρόνια την ομάδα. Στα φιλικά νίκησε 2-1 τη Σάντχαουζεν, 3-0 την Άλταχ και ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Ντινάμο Δρέσδης και 2-2 με την Οσασούνα. Μετράει 8 διαδοχικά Over και 11/13 γκολ/γκολ. Είναι μεγάλο φαβορί για τη νίκη – πρόκριση, αλλά, μπορεί να δεχθεί γκολ από την γηπεδούχο.

Οι 14/16 τελευταίοι αγώνες της Εξέλσιορ με τη Φέγενορντ εμφάνισαν Over, ενώ οι 9/15 πιο πρόσφατους Over 3,5. Η Εξέλσιορ επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία της Ολλανδίας έπειτα από ένα έτος απουσίας, όμως το ντεμπούτο της στο νέο πρωτάθλημα τη βρήκε να φεύγει από το Ναϊμέγκεν με το βαρύ 5-0. Στο ημίχρονο έχανε 1-0, ενώ στο 30’ τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας Φαν Χάσελ και αντικαταστάθηκε από τον 19χρονο Χόλα, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα. Η Φέγενορντ επιβλήθηκε με 2-0 εντός έδρας της Μπρέντα στην πρεμιέρα της στην Eredivisie, όμως την Τρίτη έχασε 5-2 στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμπαχτσε και αποκλείστηκε από το Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς είχε επικρατήσει με 2-1 στο α’ ματς. Πλέον θα συνεχίσει στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και ως τις 24 Σεπτεμβρίου μπορεί να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα. Απών ο δεξιός μπακ Ριντ, πρωταθλητής Ευρώπης με την U19 της Ολλανδίας φέτος.

Ο συνδυασμός νίκης της φιλοξενούμενης με γκολ και από τις δύο πλευρές δημιουργεί μια ικανοποιητική απόδοση.

863. ΛΟΤΕ - ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 2&G 2,17

914. ΕΞΕΛΣΙΟΡ - ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2&G 2,65