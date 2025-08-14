Επιβλητική στο ξεκίνημα της σεζόν η Ουτρέχτη, ανοιχτή η πρόκριση στη Βιέννη

Επαναληπτικός για τον 3ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ στην Ολλανδία ανάμεσα στην Ουτρέχτη και τη Σερβέτ. Η νυν γηπεδούχος επικράτησε 3-1 στο α’ ματς. Στο Κόνφερενς, η Αούστρια υποδέχεται την Μπάνικ Οστράβα στη ρεβάνς του εις βάρος της 4-3.

Η Ουτρέχτη είναι αήττητη στους 13 τελευταίους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη.

Αν και βρέθηκε να χάνει στο 12’ του εκτός έδρας ματς με τη Σερβέτ, η Ουτρέχτη μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και μέσα σε 17 λεπτά είχε μετατρέψει το σκορ στο υπέρ της 3-1. Ακολούθησε το εντός έδρας παιχνίδι με τη Χεράκλες για την πρεμιέρα του ολλανδικού πρωταθλήματος, όπου επικράτησε με 4-0. Ο 66χρονος Ρον Γιανς κατέβασε ακριβώς την ίδια ενδεκάδα που είχε αγωνιστεί και στην Ελβετία. Η Σερβέτ είναι στην προτελευταία θέση της ελβετικής Super League, με μία ισοπαλία και δύο ήττες. Ο βαθμός ήρθε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, την Κυριακή, εντός με την Γκρασχόπερς, ισοφαρίζοντας στο 74’ το γκολ που είχε δεχτεί στο 33’ και χάνοντας πέναλτι στο 56’. Στους 8 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες της στην Ευρώπη σημείωσε συνολικά 2 γκολ, όμως φέτος σκόραρε στο εκτός με τη Βικτόρια Πλζεν (1-0) και ας είχε χάσει και εκεί 1-3 στο α’ ματς. Ο άσος της Ουτρέχτης σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ δημιουργούν απόδοση για παιχνίδι.

Μετά από το εκτός έδρας 2-2 με την Γκράτσερ, όπου ισοφάρισε στο 86’, η Αούστρια Βιέννης έχασε 2-0 στο σπίτι της από την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Γιουρόπα Λιγκ, Βόλφσμπεργκερ. Είναι έτσι με έναν βαθμό στις δύο πρώτες αυτές αγωνιστικές του αυστριακού πρωταθλήματος. Στην Οστράβα προηγήθηκε 1-0 στο 4’, για να βρεθεί πίσω στο σκορ με 3-1 στο 49’. Μισή ώρα αργότερα είχε ισοφαρίσει σε 3-3, όμως στο 82’ δέχτηκε και τέταρτο γκολ και έτσι θα μπει με μειονέκτημα στο αποψινό ματς. Η Μπάνικ Οστράβα διατηρείται και αυτή χωρίς τρίποντο έπειτα από τρία παιχνίδια στην τσεχική λίγκα, έχοντας συγκεντρώσει επίσης έναν βαθμό. Την Κυριακή έχασε 2-1 εντός έδρας από την Κάρβινα, με τον Πάβελ Χάπαλ, ο οποίος διανύει την 4η χρονιά του στον πάγκο της ομάδας, να κάνει πολλές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό αγώνα. Ο 27χρονος τέως μπακ της Λαμίας, Κορνέζος, αγωνίστηκε βασικός στο ματς πρωταθλήματος.

Η Μπάνικ Οστράβα, η οποία νίκησε στα 2/9 εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της, μετράει 9 σερί ματς που δέχεται γκολ. Η Αούστρια Βιέννης σημείωσε από δύο τέρματα και πάνω στα 3 πιο πρόσφατα εντός στην Ευρώπη. Άσος και γκολ/γκολ διαμορφώνουν μια υψηλή απόδοση στον αγώνα.

227. ΟΥΤΡΕΧΤΗ - ΣΕΡΒΕΤ 1&G 2,67

628. ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ 1&G 3,05