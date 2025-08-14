Με όπλο την ισχυρή της έδρα η Νόα, χωρίς ευρωπαϊκή νίκη η Βίρτους

Η αρμενική Νόα αντιμετωπίζει τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ για το Γιουρόπα Λιγκ, στη ρεβάνς του 1-1. Στο Σαν Μαρίνο, η πρωταθλήτρια Βίρτους υποδέχεται την ομόλογή της από τη Μολδαβία, Μιλσάμι, η οποία νίκησε 3-2 στο πρώτο ματς για το Κόνφερενς Λιγκ.

Επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα για τη Νόα στα 10 εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της.

Η Νόα ξεπέρασε την Μπούντουτσνοστ από το Μαυροβούνιο στον 1ο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ (1-0 εντός, 2-2 εκτός), στη συνέχεια όμως γνώρισε δύο ήττες από τη Φερεντσβάρος (1-2, 3-4) και μεταφέρθηκε έτσι στο Γιουρόπα Λιγκ. Στο α’ ματς με τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς της ακυρώθηκε γκολ στο 6’, προηγήθηκε στο 9’, για να ισοφαριστεί στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο πρωτάθλημα πήρε ρεπό, έχοντας νικήσει στο μοναδικό παιχνίδι που έχει δώσει, 4-0 τη Σιράκ. Το πρωτάθλημα στο Γιβραλτάρ αντιθέτως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα (σε έναν μήνα), με τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς να αγωνίζεται ωστόσο σε τρεις μέρες από σήμερα στον τελικό του Σούπερ Καπ με την κυπελλούχο Μάγκπαϊς. Στον 1ο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ απέκλεισε με νίκες 1-0 και 3-2 τη Βίκινγκουρ (Ν. Φερόε), για να μείνει εκτός από τον Ερυθρό Αστέρα (0-1, 1-5). Έχασε στους 11/13 πιο πρόσφατους ευρωπαϊκούς εκτός έδρας αγώνες της, σκόραρε όμως στους 7/8 τελευταίους ανεξαρτήτως έδρας. Το combo του άσου με τα γκολ πληρώνει καλά.

Δεύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή για την Βίρτους, πρωταθλήτρια την τελευταία διετία στο Σαν Μαρίνο. Πέρσι αποκλείστηκε στο Τσάμπιονς Λιγκ από τη Στεάουα (1-7, 0-4) και φέτος από τη Ζρίνσκι (0-2, 1-2), ενώ στο Κόνφερενς Λιγκ έχασε πέρσι στην παράταση από τη Φλόρα Τάλιν με 5-2. Στη φετινή αντίστοιχη διοργάνωση πέρασε άνευ αγώνος τον 2ο προκριματικό, ενώ αντιστάθηκε στο α’ ματς του 3ου προκριματικού με τη Μιλσάμι, ισοφαρίζοντας δύο φορές, αλλά δεχόμενη τελικά και 3ο γκολ στο 89’. Πέντε ήττες και δύο ισοπαλίες ως τώρα ο συνολικός ευρωπαϊκός απολογισμός της Βίρτους. Το πρωτάθλημά της ξεκινάει στα τέλη του μηνός. Η Μιλσάμι κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της, πρώτο μετά από μία δεκαετία, αλλά έμεινε νωρίς εκτός Τσάμπιονς Λιγκ, χάνοντας 1-0 στο σύνολο από την Κούοπιο. Στον 2ο προκριματικό του Κόνφερενς Λιγκ όπου συνέχισε, απέκλεισε την Μπούντουτσνοστ (0-0 εντός, 2-1 εκτός), για να διασταυρωθεί τώρα με έναν σχετικά βατό αντίπαλο. Στο πρωτάθλημα είναι 4η με 4-1-2. Τιμωρημένοι είναι οι Τάκιι (αμυντικός) και Κόμπετ (επιθετικός).

Η Μιλσάμι έχει μεγαλύτερη εμπειρία, ενώ βρίσκεται και σε πλήρη αγωνιστική δράση, σε αντίθεση με τη Βίρτους. Οι 15/20 εκτός έδρας ευρωπαϊκοί αγώνες της συνοδεύτηκαν από Under 3,5, σημείο που θα συνδυάσουμε με το διπλό.

206. ΝΟΑ - ΛΙΝΚΟΛΝ ΡΕΝΤ ΙΜΠΣ 1&G 2,82

633. ΒΙΡΤΟΥΣ - ΜΙΛΣΑΜΙ 2&U 3,5 2,18