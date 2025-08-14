Europa & Conference League: Η ποιότητα κάνει τη διαφορά για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με υπομονή για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά των Europa και Conference League.

Κομβικό το βράδυ της Πέμπτης (14/8) για την συνολική ελληνική εκπροσώπηση στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τη νέα σεζόν. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δίνουν αγώνες ρεβάνς, με ιδιαίτερο το στατιστικό της ισοπαλίας και στα τρία πρώτα ματς, κόντρα σε Βόλφσμπεργκερ, Σαχτάρ και Άρη Λεμεσού αντίστοιχα.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα. Είχε την κατοχή μπάλας με 64% αλλά δεν κατάφερε να στείλει καμία από τις έξι τελικές του στον στόχο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στο 0.29 xG. Με 88% (549/624) στις μεταβιβάσεις συνολικά και 72% (136/188) στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, η ομάδα του Λουτσέσκου είχε τον τρόπο να κυκλοφορήσει την μπάλα, όχι όμως και να δημιουργήσει με συνέπεια στην αντίπαλη περιοχή.

Οι κακές τελικές επιλογές φαίνονται και από το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ κατέγραψε 1.52 xA (αναμενόμενες ασίστ), δίχως όμως ουσιαστικό αντίκρισμα. Ο Παβλένκα βρέθηκε σε καλή βραδιά και είπε «όχι» σε 2-3 περιπτώσεις, καταφέρνοντας έτσι να αποτρέψει τα χειρότερα.

Η Βόλφσμπεργκερ είχε παθητικό ρόλο στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, επιλογή που της βγήκε όσον αφορά το αποτέλεσμα. Αμύνθηκε καλά στα πέριξ της περιοχής της, δεν επέτρεψε να απειληθεί ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας και ήταν πολύ επικίνδυνη στην κόντρα. Με 36% κατοχή μπάλας βρήκε εννέα τελικές, εκ των οποίων οι τρεις on target.



Τελείωσε το ματς με 0.91 xG και... μηδέν επεμβάσεις του τερματοφύλακα της. Είναι πιο μπροστά αυτή την εποχή σε βαθμό ετοιμότητας, καθώς έχει δώσει και δύο επίσημα ματς εντός συνόρων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς ανώτερος ποιοτικά, το ερώτημα είναι σε τι επίπεδο μπορεί αυτό να το εκμεταλλευτεί αυτή την εποχή. Μοιάζει πραγματικά δύσκολο ωστόσο να μείνει χωρίς γκολ σε δεύτερο σερί 90λεπτο. Η Βόλφσμπεργκερ είναι πειθαρχημένη και είχε σωστή τακτική στην Τούμπα, είναι υπερβολικό όμως να αιφνιδιάσει ξανά τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς της Αυστρίας (20:00), με φόντο τα playoffs του Europa League. Το συνδυαστικό στοίχημα 2 & 2-3 γκολ σε απόδοση 4.40 στη Stoiximan.

Στις 21:00 στην Κρακοβία, Σαχτάρ και Παναθηναϊκός διεκδικούν την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Ισόπαλο και δίχως σκορ ολοκληρώθηκε το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, με την συνολική εικόνα του αγώνα να δικαιολογεί το αποτέλεσμα. Οι Ουκρανοί διαθέτουν μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας και το έδειξαν, παρουσιάζοντας συνοχή και πιο σταθερό τέμπο στο 90λεπτο.

Με κατοχή μπάλας στο 61%, 10(5) τελικές και επτά κερδισμένα κόρνερ, είχαν τις ευκαιρίες για ένα γκολ αλλά ήταν επιπόλαιοι στην εκτέλεση. Ήδη στα έξι επίσημα ματς η Σαχτάρ, που έχει ταχύτητα, καλούς χειριστές της μπάλας αλλά και αδυναμίες ανασταλτικά, έστω κι αν δεν τις πλήρωσε στο ΟΑΚΑ.



Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε έξυπνα μια πιο έτοιμη ομάδα. Πήγε τις γραμμές και την πίεση του λίγα μέτρα πιο πίσω και έψαξε τους κενούς χώρους Τζούριτσιτς, Πελίστρι, Τετέ. Σε συνθήκες αντεπίθεσης δημιούργησε τις προϋποθέσεις να σκοράρει, για μια ακόμη φορά όμως έπεσε θύμα της αστοχίας του.

Με 39% κατοχή, 12(7) τελικές και τέσσερα κερδισμένα κόρνερ, είχε μια συνέπεια στη δημιουργία, όχι όμως και στην εκτέλεση. Στοιχείο που δεν μπορεί να «κουβαλήσει» στη ρεβάνς, όπου οι λεπτομέρειες θα κάνουν ενδεχομένως τη διαφορά.

Υψηλός ο βαθμός δυσκολίας για τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς, ειδικά από τη στιγμή που δεν θα έχει διαθέσιμο και τον Ιωαννίδη. Λογικά ωστόσο ο Ζαρουρί θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και μπορεί να αποτελέσει έναν παράγοντα ενθουσιασμού. Η Σαχτάρ θα βρει ξανά τρόπους να απειλήσει, συχνά όμως παρουσιάζει μια αφέλεια ανασταλτικά. Το συνδυαστικό στοίχημα X ημίχρονο & Παναθηναϊκός Over 0,5 γκολ σε απόδοση 3.80 στο Bet Builder της Stoiximan.

Για τις 21:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι προγραμματισμένη η σέντρα της ρεβάνς ανάμεσα σε ΑΕΚ και Απόλλωνα Λεμεσού. Με την πρώτη αναμέτρηση στην Κύπρο να προσφέρει ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, όταν σημειώθηκαν και τα τέσσερα τέρματα για το τελικό 2-2. Η ΑΕΚ ξεκίνησε εκρηκτικά στο Alphamega Stadium, σκοράροντας δύο φορές στο πρώτο τέταρτο του αγώνα με τους Περέιρα (9') και Ρέλβας (14').

Είχε όμως κακές τοποθετήσεις στην άμυνα και το πλήρωσε με την ισοφάριση από τα γκολ των Κακουλή (18') και Γκόλντσον (31'). Ισορρόπησε ξανά στο δεύτερο μέρος, περιόρισε την δράση του αντιπάλου αλλά δεν κατάφερε το κάτι παραπάνω. Απόλυτη ισορροπία στην απειλή, με τις δύο ομάδες να έχουν από 10 τελικές και τέσσερις στον στόχο, την ΑΕΚ με καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, αλλά όχι άμεση δημιουργία.

Ο Άρης Λεμεσού είναι καλά δομημένη ομάδα, με αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό. Λειτουργεί καλά από τη μέση και μπροστά, είναι ευάλωτος στα μετόπισθεν και δεν τον βολεύει ο γρήγορος ρυθμός.

Η ΑΕΚ είναι ακόμη σε περίοδο rebuilding, ο Νίκολιτς περιμένει βελτίωση αλλά είναι και κυνικός στοχεύοντας στο αποτέλεσμα αυτή την περίοδο. Στα μέτρα της Ένωσης η ρεβάνς αλλά θα χρειαστεί υπομονή. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ/1 & Under 3,5 γκολ σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

