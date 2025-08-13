Το Ευρωπαϊκό Super Cup κρύβει… διαμάντια σε κορυφαίες αποδόσεις!

Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ κοντράρονται απόψε (22:00) στο Stadio Friuli του Ούντινε, με στόχο να προσθέσουν στην τροπαιοθήκη τους το Ευρωπαϊκό Super Cup, ένα Κύπελλο που αμφότερες ουδέποτε έχουν κατακτήσει.

Κάτοχος του Champions League η Παρί, με το εμφατικό 5-0 στον τελικό επί της Ίντερ, πρωταθλήτρια και Κυπελλούχος πέρσι στη Γαλλία, έφτασε πριν ακριβώς ένα μήνα (13/7) στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων όπου και προσγειώθηκε από την Τσέλσι (0-3).

Από τότε δεν έδωσε άλλο ματς η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, που την Κυριακή (17/8) αγωνίζεται στη Ναντ, στην πρεμιέρα της στη Ligue 1. Η Παρί δεν έκανε πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της: το σημαντικό νέο είναι ότι τέθηκε στο περιθώριο και θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν ο Νο.1 Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, με τον Λούκα Σεβαλιέ της Λιλ να παίρνει τη θέση του.

Η Τότεναμ έχει μπει σε νέα εποχή, με τον Τόμας Φρανκ να αντικαθιστά στον πάγκο τον Άγγελο Ποστέκογλου – η κατάκτηση του Europa League δεν «έσβησε» την απογοητευτική 17η θέση στην Premier League και η διοίκηση των Spurs προσέλαβε τον 52χρονο Δανό τεχνικό που βρισκόταν στο «τιμόνι» της Μπρέντφορντ από το 2018.

Οι αποδόσεις (1.43-5.00-6.50) χρίζουν ως ξεκάθαρο φαβορί την Παρί στον τελικό του Friuli και η αλήθεια είναι πως οι δύο ομάδες δείχνουν να βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο – πριν φτάσει άλλωστε τον Μάιο στην κορυφή της Ευρώπης, η Παρί πέταξε έξω διαδοχικά τη Λίβερπουλ, την Αστον Βίλα και την Αρσεναλ, ενώ στη League Phase είχε νικήσει και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αν βρεθεί κοντά στα στάνταρ της, η Παρί δύσκολα θα απειληθεί από μια Τότεναμ που έτσι και αλλιώς βρίσκεται σε φάση αναδόμησης, ενώ έχασε τον ηγέτη της (Σον) και είδε πριν λίγες μέρες τον Μάντισον να τραυματίζεται σοβαρά στο γόνατο.

Το combo bet 1 & G/G σε απόδοση 2.75 μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή αντί του «σκέτου» άσου, με το σκεπτικό ότι θα συμβάλει στο σκοράρισμα και η Τότεναμ, σε έναν τελικό που είναι πιθανό να αποδειχθεί θεαματικός.

Καθώς οι δύο ομάδες δεν είναι «χορτασμένες» από τίτλους, περιμένουμε από τους ποδοσφαιριστές να εμφανιστούν με κίνητρο και να κυνηγήσουν κάθε φάση. Και καθώς η Παρί είναι ικανή αν πατήσει το γκάζι να αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες, ενδέχεται οι παίκτες της Τότεναμ να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο: το Over 2.5 κίτρινες κάρτες των Λονδρέζων προσφέρεται σε απόδοση 2.50.

