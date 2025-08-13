Αντιμέτωπες ξανά στο Λιγκ Καπ Τσέλτεναμ και Έξετερ, δυνατή μονομαχία στο Μπέρμιγχαμ

Πέντε νοκ άουτ αναμετρήσεις για τον 1ο γύρο του Λιγκ Καπ περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην Αγγλία. Στο «Γουάντον Ρόουντ» η Τσέλτεναμ υποδέχεται την Έξετερ, ενώ στο Μπέρμιγχαμ ο ομώνυμος σύλλογος αντιμετωπίζει τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Τσέλτεναμ και Έξετερ έχουν συναντηθεί μία φορά στο Λιγκ Καπ, τον Αύγουστο του 2022, όταν η φιλοξενούμενη και τότε Έξετερ επιβλήθηκε με 7-0. Έντεκα μέρες μετά, πάντως, έχασε 1-0 εντός έδρας για το πρωτάθλημα.

Η Τσέλτεναμ ξεκίνησε με δύο ήττες στη Β’ Αγγλίας: 1-0 στο Κέμπριτζ, 2-0 εντός έδρας από την Τσέστερφιλντ. Και στις δύο περιπτώσεις κρατούσε το μηδέν στο ημίχρονο. Πέρσι τερμάτισε 15η, έχοντας 10-6-7 στο σπίτι της. Αγωνίζεται για δεύτερη σερί σεζόν στη Λιγκ 2, στην οποία υποβιβάστηκε το 2024, έπειτα από μία τριετία στη Λιγκ 1, όπου είχε καλύτερη θέση τη 15η. Στην Α’ κατηγορία αγωνίζεται η Έξετερ, η οποία ήταν 16η πέρσι, στην τρίτη της διαδοχική παρουσία στην εν λόγω κατηγορία. Στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος έχασε από την Ντόνκαστερ με πέναλτι στο 88’, όμως το περασμένο Σάββατο επιβλήθηκε με 4-1 της Μπλάκπουλ (2-1 ημίχρονο). Ηττήθηκε μόνο στις 2/9 τελευταίες παρουσίες της στο Τσέλτεναμ (5 νίκες), είναι φαβορί για τη νίκη και δείχνει ικανή να τα καταφέρει, με κάτι περισσότερο από 1-0.

Η Μπέρμιγχαμ επανήλθε στην Τσάμπιονσιπ έπειτα από ένα έτος απουσίας και ξεκίνησε το πρωτάθλημα με εντός έδρας ισοπαλία απέναντι στην Ίπσουιτς (1-1). Ένα αποτέλεσμα που της άφησε απογοήτευση, καθώς δέχτηκε το γκολ στο 95’ με πέναλτι και ενώ προηγούταν από το 55’. Θεωρείται το τρίτο φαβορί για άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ, μετά από τις Ίπσουιτς και Σαουθάμπτον. Ο νεοαποκτηθείς διεθνής Ιάπωνας φορ Φουρουχάσι, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην πενταετία του στη Σέλτικ, ξεκίνησε βασικός, χωρίς όμως να φτάσει σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είναι το τέταρτο φαβορί για άνοδο στην Πρέμιερ αυτήν την στιγμή. Πέρσι τερμάτισε 3η στην κανονική διάρκεια της Τσάμπιονσιπ και έφτασε στον τελικό των πλέι οφ ανόδου, για να ηττηθεί με ανατροπή ημιχρόνου από τη Σάντερλαντ με γκολ στο τελευταίο τέταρτο (1-2). Το Σάββατο ξεκίνησε με εντός έδρας βαριά ήττα από την Μπρίστολ Σίτι, με το τελικό 1-4 να είχε διαμορφωθεί ήδη στο 51’.

Κανένα από τα 6 τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στην Μπέρμιγχαμ και τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και στις δύο έδρες δεν έληξε με νίκη της ομάδας που έπαιζε εντός. Σε ένα ματς ανάμεσα σε δύο εκ των φαβορί για άνοδο, η ισοπαλία δεν θα αποτελέσει έκπληξη.

182. ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ - ΕΞΕΤΕΡ 2&Ο 1,5 2,47

184. ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. Χ 3,25

