Ουραγός στη Σουηδία η Βάρναμο, πρεμιέρα για την Εστορίλ κόντρα στην Εστρέλα

Για τη 19η αγωνιστική του σουηδικού πρωταθλήματος η 3η στη βαθμολογία Έλφσμποργκ υποδέχεται την ουραγό Βάρναμο. Εστορίλ εναντίον Εστρέλα στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με τη γηπεδούχο να τερματίζει 8η πέρσι και τη φιλοξενούμενη 15η.

Δύο νίκες και δύο ισοπαλίες για την Έλφσμποργκ στις 4 τελευταίες εντός έδρας συναντήσεις της με τη Βάρναμο.

Μετά από το 4-3 επί της 7ης Γκέτεμποργκ, ματς στο οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 και 1-3, η Έλφσμποργκ συνέχισε με νίκη 3-1 επί της 10ης Χάκεν: προηγήθηκε στο 75’, έκανε το 2-0 στο 87’, για να δεχτεί τη μείωση στις καθυστερήσεις. Εμφανίζει την 3η παραγωγικότερη επίθεση στην Allsvenskan, ενώ έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια, 22 σε 9 ματς. Η νίκη στον αποψινό αγώνα είναι απαραίτητη για να μην αφήσει την αφηνιασμένη Μιάλμπι να ξεφύγει κι άλλο στην κατάταξη, καθώς, βρίσκεται αυτήν την στιγμή 11 βαθμούς μπροστά. Η Βάρναμο έχει να επιδείξει μόνο μία νίκη, αυτήν με την Τζουργκάρντεν πριν από έναν μήνα (1-0). Την περασμένη αγωνιστική πάντως πήρε τον βαθμό στο εντός με την ΓΚΑΪΣ, προηγούμενη δύο φορές στο σκορ (τελικό 2-2). Με δεδομένο ότι σκόραρε στις 3/4 τελευταίες επισκέψεις της στο Μπόρος το combo γκολ/γκολ σε συνδυασμό με τον άσο της Έλφσμποργκ μοιάζει με καλή επιλογή.

Η Εστρέλα ήταν πέρσι η χειρότερη εκτός έδρας ομάδα της Primeira Liga, με απολογισμό 2-4-11, χάνοντας δύο φορές από την Εστορίλ, η οποία όμως αν και τερμάτισε 17 βαθμούς ψηλότερα, είχε χειρότερη άμυνα από την Εστρέλα. Με τον 39χρονο Σκωτσέζο προπονητή Ίαν Κάθρο συνεχίζει για δεύτερη σεζόν η Εστορίλ. Ο σύλλογος από το Κάσκαϊς, προάστιο της Λισαβόνας, συμμετέχει για πέμπτη διαδοχική χρονιά στην ανώτατη κατηγορία της Πορτογαλίας και φιλοδοξεί να καταφέρει κάτι καλύτερο από πέρσι, διεκδικώντας ίσως και την ευρωπαϊκή έξοδο, καθώς έχει να παίξει σε διεθνή διοργάνωση δέκα χρόνια. Δεν νίκησε σε κανένα από τα 5 τελευταία φιλικά της, με Μαρίτιμο (2-3), Αλβέρκα (1-2), Σπόρτινγκ Β’ (2-3), Νότιγχαμ (0-0) και Μίλγουολ (0-3). Η Εστρέλα συνεχίζει και αυτή με τον 39χρονο Ζοσέ Φαρία στον πάγκο της, έχοντας αποφύγει πέρσι για δύο βαθμούς τον υποβιβασμό, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με τρεις σερί ήττες. Ο 22χρονος διεθνής με τις Ελπίδες Ρουμανίας Στόικα ήρθε από τη Χέρμανσταντ (19 γκολ), όπως και ο συνομήλικός του από την Μπαρτσελόνα Β’ (3 γκολ), Γοδόι.

Η ισοπαλία στην αποψινή πρεμιέρα είναι μία αρκετά πιθανή εξέλιξη για δυο ομάδες που συνεχίζουν με την ίδια τεχνική ηγεσία.

600. ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ - ΒΑΡΝΑΜΟ 1&G 2,55

610. ΕΣΤΟΡΙΛ - ΕΣΤΡΕΛΑ Χ 3,40

