Ώρα Ευρώπης: Όρθια με Ζίνι η ΑΕΚ, προβάδισμα με Τσάλοφ για τον ΠΑΟΚ, παιχνίδι υπομονής ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Σαχτάρ

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα προκριμάτικά των Europa και Conference League.

Ευρωπαϊκή βραδιά με το ελληνικό ενδιαφέρον στα ύψη, καθώς ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν την προσπάθεια τους να φτάσουν στους ομίλους. Στις 19:00 η Ένωση δοκιμάζεται στη Λεμεσό απέναντι στον Άρη για τον 3ο πρόκριματικό του Conference League. Στις 20:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Βόλφσμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός δίνει την πρώτη αναμέτρηση με την Σαχτάρ στις 21:00.

Από το Alphamega Stadium στην Κύπρο ξεκινά η δράση. Ο Άρης Λεμεσού κατέκτησε την δεύτερη θέση στο περσινό πρωτάθλημα και μπαίνει στη φετινή με κάμποσες φιλοδοξίες εντός κι εκτός συνόρων.

Στη διάρκεια της προετοιμασίας προβλημάτισε καθώς δεν σημείωσε νίκη σε τρία φιλικά, ωστόσο έδειξε έτοιμος κόντρα στην Ακαδημία Πούσκας και πήρε την πρόκριση από τον 2ο προκριματικό με δύο νίκες.

Επικράτησε 3-2 εντός και 2-0 στην Ουγγαρία, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο με το συνολικό 5-2. Έχει αλλαγές στο ρόστερ του, ωστόσο παραμένει μια ομάδα συμπαγής, με λύσεις στο ρόστερ και ιδιαίτερα δσυκολοκατάβλητη.

Mission προκριματικών στη Stoiximan

Η ΑΕΚ έχει μπει στην εποχή του Μάρκο Νίκολιτς και σταδιακά προχωράει σε ένα... face off στο έμψυχο δυναμικό της. Διαφορετικό στυλ παιχνιδιού σε σχέση με την περίοδο του Αλμέιδα, διαφορετικοί ρόλοι και αλλαγές προσώπων συνθέτουν το παζλ αυτή την εποχή.

Θέλει δουλειά ακόμη για να φτάσει το επιθυμητό επίπεδο και για την ώρα την ενδιαφέρει μονάχα το αποτέλεσμα. Κυνική η ΑΕΚ στα δύο ματς με την Χάποελ Μπεερ Σεβά, επικράτησε πιο εύκολα από όσο δείχνει το 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη ρεβάνς πήρε το 0-0, μαζί και το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διαδικασίας.

Φαβορί στο ζευγάρι η ΑΕΚ, ο Άρης Λεμεσού όμως θέλει πολλή προσοχή. Το παιχνίδι στην Κύπρο κρύβει παγίδες, δεν θα είναι εύκολο αλλά η ΑΕΚ μπορεί να φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Ζίνι & Under 9,5 κόρνερ σε απόδοση 6.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ στοχεύει σε ένα καθαρό σκορ που θα του επιτρέψει να πάει δίχως πίεση στη ρεβάνς της Αυστρίας. Ιδιαίτερη η σεζόν για τον «Δικέφαλο» καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και προφανώς θέλει να συνδυάσει την περίσταση με επιτυχίες.

Πρωταρχικός στόχος είναι οι τίτλοι εντός συνόρων, ωστόσο το μίνιμουμ που ψάχνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η παρουσία του στους ομίλους. Η μεταγραφική ενίσχυση μέχρι στιγμής αφορά τα άκρα της άμυνας και τον Ιβάνουσετς, ενώ γίνεται προσπάθεια για απόκτηση φορ και ειδικότερα του Γιακουμάκη.

Διεκδικείς 10.000€ σε μετρητά, εντελώς δωρεάν* στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων!

Κυπελλούχος Αυστρίας η Βόλφσμπεργκερ, φιλοδοξεί για μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν και παίζει στην Ευρώπη δίχως πίεση. Έχει ήδη δύο επίσημα ματς στα πόδια της, όπου δεν έδειξε σε καλή κατάσταση.

Ούτε στη νίκη 3-1 επί της άσημης Βάλερν στο Κύπελλο, ούτε πολύ περισσότερο στην εντός έδρας ήττα 0-2 από την Άλταχ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δεν διαθέτει το ειδικό βάρος ούτε την ποιότητα να τρομάξει τον ΠΑΟΚ, είναι πάντως σκληρή ομάδα με πείσμα στο χορτάρι.

Ξεκάθαρο φαβορί ο ΠΑΟΚ, που αν παρουσιάσει ένα στοιχειωδώς καλό πρόσωπο μπορεί να απλουστεύσει τα πράγματα στη σειρά. Έχει την εμπειρία, την ποιότητα μεσοεπιθετικά και το ατομικό ταλέντο για να πάρει καθαρό προβάδισμα πρόκρισης. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Να σκοράρει ο Τσάλοφ & Βόλφσμπεργκερ Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 6.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Ζόρικη για τον Παναθηναϊκό η κλήρωση με τη Σαχτάρ. Οι «πράσινοι» αποκλείστηκαν από την Ρέιντζερς στον 2ο προκριματικό του Champions League, κυρίως εξαιτίας της ανεπάρκειας που έδειξαν στην εκτέλεση. Τώρα καλούνται να μην υποπέσουν στο ίδιο λάθος δύο φορές, καθώς η Σαχτάρ είναι ομάδα που δεν συγχωρεί.

Τραυματίστηκε και μένει εκτός ο Μπακασέτας, μέσα ο Ζαρουρί που μπορεί να είναι η απάντηση στην έλλειψη αποτελεσματικότητας μεσοεπιθετικά. Επιστρέφει ο Σιώπης, εκτός ο Ιωαννίδης με θλάση, ολοκληρώθηκε η πώληση του Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, προς αποχώρηση ο Λοντίγκιν. Στην αγορά για δεξί μπακ ο Παναθηναϊκός, που παρακολουθεί τις εξελίξεις με Ουναΐ και περιμένει για να κάνει την κίνηση του.



Super Ενισχυμένη απόδοση να σκοράρει ο Τζούρισιτς, 4.05 από 3.25

Αφού «καθάρισε» την Ιλβ με το συνολικό 6-0 στον 1ο προκριματικό, η Σαχτάρ έκανε πάρτι απέναντι και στην Μπεσίκτας την οποία απέκλεισε με το συνολικό 6-2! Επικράτησε 4-2 στην Τουρκία και 2-0 στη ρεβάνς, εξασφαλίζοντας με πανηγυρικό τρόπο την πρόκριση από τον 2ο προκριματικό της διοργάνωσης.

Στην πρεμιέρα του ουκρανικού πρωταθλήματος επικράτησε εκτός έδρας 1-0 της Επιτσέντρ, πιο εύκολα από όσο δείχνει το τελικό σκορ. Ομάδα με πολλή ταχύτητα, επιθετική, φιλόδοξη και με μπόλικη αυτοπεποίθηση, μπορεί να σε «σκοτώσει» στον χώρο καθώς παίζει πολλές φορές με άγνοια κινδύνου. Πολύ σημαντική η απουσία του Κέβιν, που είναι μάλλον ο κορυφαίος παίκτης της Σαχτάρ.

Δύσκολη η αποστολή του Παναθηναϊκού, σίγουρα όμως όχι ακατόρθωτη. Θέλει πολλή υπομονή και συγκέντρωση το ματς και προσοχή γιατί ο υψηλός ρυθμός ταιριάζει τους φιλοξενούμενους. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Τετέ 1+ σουτ στην εστία & Σαχτάρ Over 3,5 κόρνερ σε απόδοση 4.75 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα