Οι αποδόσεις για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στη Stoiximan

Ο τίτλος θυμίζει Νοέμβριο. Είναι όμως ήδη Μάιος, το Final 4 είναι σχεδόν εδώ, οι ομάδες που θα παίξουν σε αυτό γνωστές και κάπου εδώ μπορεί να αρχίσει μία ωραία συζήτηση γύρω από τις αποδόσεις τους για κατάκτηση.

Οι αποδόσεις στο μακροχρόνιο στοίχημα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας !

Για 2η συνεχόμενη σεζόν και για 6η συνολικά (1994, 1995, 2009, 2012, 2024, 2025), δύο ελληνικές ομάδες θα συνυπάρξουν σε Final 4 Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ο πρωτοπόρος της κανονικής διάρκειας και ο περυσινός θριαμβευτής, θα βρεθούν στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο Final 4 την ιστορίας μακριά από την Ευρώπη.

Πρώτο φαβορί για κατάκτηση στη Stoiximan, είναι ο Ολυμπιακός, με απόδοση 2.60. H πορεία του στη regular season αλλά και η άνετη επικράτηση επί της Ρεάλ στα Playoffs, έπαιξαν το ρόλο τους.

Στο ρόστερ του βρίσκεται ο Νο1 παίκτης της διοργάνωσης σε αξιολόγηση (Σάσα Βεζένκοφ, 23.4 PIR) ενώ όλο το σύνολο του Μπαρτζώκα είναι το πιο δημιουργικό της σεζόν, με 20.9 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Επιπλέον, οι Πειραιώτες έχουν την 5η καλύτερη επίθεση με 86.1 πόντους.

Ακολουθεί με απόδοση 3.00 ο Παναθηναϊκός που χρειάστηκε 5 αγώνες για να καταβάλει την Εφές.

Είναι η ομάδα με το καλύτερο PIR (103.2), τον κορυφαίο ριμπάουντερ της διοργάνωσης (Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, 6.7) και τον παίκτη με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα ανά αγώνα (Κέντρικ Ναν, 2.9). Η επίθεσή τους είναι η 2η κορυφαία σε όλη την Ευρωλίγκα, με 87.3 πόντους.

Η Φενέρμπαχτσε έχει απόδοση 4.25, συμμετέχοντας κι αυτή για δεύτερη σερί σεζόν.

Ο Γιασικεβίτσιους διαχειρίζεται την ομάδα που είναι 2η στα εύστοχα τρίποντα (11.2) πίσω από τη Μπάγερν, σε όλη τη σεζόν.

Η μόνη διαφορά, συγκριτικά με τη διοργάνωση του Βερολίνου το 2024, είναι η Μονακό αντί της Ρεάλ, που παίρνει ξανά την ευκαρία στην τελική τετράδα, έχοντας όμως και τη χαμηλότερη απόδοση με 6.00.

Ο Σπανούλης έχει στο υλικό του κορυφαίο μπλοκέρ της σεζόν (Παπαγιάννης, 1.3), αλλά και την 4η καλύτερη επίθεση με 86.4 πόντους κατά μέσο όρο.

Στη Stoiximan, θα βρεις επίσης και ειδικά στοιχήματα, με αποδόσεις διπλής ευκαιρίας για κατάκτηση (πχ Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός στο 1.40) . Μπορείς επίσης να κάνεις πρόβλεψη για το ζευγάρι του τελικού και τον νικητή αυτού (all in one), καθώς και για την ακριβή θέση της πρώτης τριάδας, δηλαδή αν μία ομάδα θα είναι νικήτρια, 2η ή αν θα αποκλειστεί στα ημιτελικά.

