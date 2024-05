Σκληρή κόντρα πρόκρισης Βάσκο-Φορταλέζα, υπό πίεση η Κοπεγχάγη στην Άαρχους

Η Βάσκο Ντα Γκάμα και η Φορταλέζα θα λύσουν τις διαφορές τους στο Κύπελλο υπό το βλέμμα του νέου προπονητή της πρώτης. Μόνο νίκη θέλει η Κοπεγχάγη κόντρα στην Άαρχους προκειμένου να μείνει στη μάχη τους τίτλο μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Κυριαρχούν οι ισοπαλίες στα τελευταία παιχνίδια της Βάσκο με τη Φορταλέζα, ο απολογισμός είναι ελαφρά υπέρ της γηπεδούχου (4-7-3).

H Βάσκο είχε παθητικό ρόλο στον αγώνα στη Φορταλέζα, κινδύνεψε αρκετές φορές ωστόσο απέσπασε 0-0. Προέρχεται από νίκη 2-1 σε βάρος της Βιτόρια Μπαΐα για το πρωτάθλημα (ρεκόρ 2-0-4) χωρίς πάντως να δείξει κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικό είναι ότι έβαλε τέλος σε σερί τεσσάρων ηττών. Έχει 5/7 Over ανεξαρτήτως διοργάνωσης και δέχθηκε γκολ σε 9/10 πρόσφατα ματς. Προ ημερών ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Πορτογάλου προπονητή Αλβάρο Πατσέκο της Γκιμαράες, όμως, δεν θα κάνει ντεμπούτο και στον πάγκο θα βρεθεί για τέταρτη φορά ο υπηρεσιακός Ραφαέλ Πάιβα. Επιστρέφει ο αμυντικός Μούρα. Η Φορταλέζα προέρχεται από 1-1 στην Μπόκα Τζούνιορς για το Κόπα Σουνταμερικάνα, μάλιστα «τσίμπησε» τον βαθμό στο 90’. Έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης για τα νοκ άουτ, αλλά, παραμένει χωρίς νίκη σε έξι ματς (0-5-1) σε όλες τις διοργανώσεις. Βέβαια, σε μια ευρύτερη ανάλυση έχει υποστεί μία ήττα σε 11 ματς (4-6-1). Ομάδα με ποιότητα που μετράει 5/6 Under. Λείπουν ο αμυντικός Μπρίτεζ, οι μέσοι Σάσα, Καλέμπε και ο επιθετικός Κάιζερ. Πιο πειστική η Φορταλέζα, φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι αλλά δυσκολεύεται να νικήσει.

Η Άαρχους ήταν ανταγωνιστική απέναντι στη Σίλκεμποργκ αλλά παράλληλα άτυχη (δύο δοκάρια) και αναποτελεσματική με συνέπεια να χάσει 1-0. Πέμπτη σερί ήττα, συμπλήρωσε οκτώ αγώνες δίχως νίκη (0-2-6) και παραμένει πέμπτη. Διαθέτει παραγωγική επίθεση όμως είναι αναξιόπιστη αμυντικά, καταγράφοντας 6/8 γκολ – γκολ και Over (τα πέντε Over 3,5). Την τελευταία αγωνιστική θα παίξει στην Μπρόντμπι. Επιστρέφει ο μέσος Μπάντχοφ, αμφίβολοι οι αμυντικοί Κνέστερ, Ακότο, Χένρικσεν, ο μέσος Μόλγκορντ, απών ο αμυντικός Καλ. Οδυνηρή ήττα 2-1 γνώρισε η Κοπεγχάγη στην έδρα της από τη Μίντιλαντ. Δεν ήταν κατώτερη αλλά είχε χαμηλό συντελεστή ευστοχίας και το πλήρωσε πολύ ακριβά χάνοντας έπειτα από τέσσερις νίκες. Έμεινε τρίτη, στο -4 (με αγώνα λιγότερο) πλέον από τις προπορευόμενες Μπρόντμπι, Μίντιλαντ. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη ώστε να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου. Στο φινάλε θα υποδεχθεί τη Νόρντζελαντ. Έχει 7/8 Over και 6/8 γκολ – γκολ και ως φιλοξενούμενη μετράει 3-1-1. Διαθέσιμος ο αμυντικός Γιελέρτ, εκτός ο μέσος Μπάρτζι και ο επιθετικός Κορνέλιους, υπάρχουν ορισμένες μακροχρόνιες απουσίες.

Με… σάκο του μποξ μοιάζει τελευταία η Άαρχους, θεωρείται αδιανόητο να «γκελάρει» η Κοπεγχάγη. Πιθανή η νίκη της και με διαφορά.

806. ΑΑΡΧΟΥΣ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2&Ο 3,5 3,30

832. ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ – ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ Χ 2,95