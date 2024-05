Με υψηλό σκορ η επιτυχία της Μπαρτσελόνα, νίκη πρόκρισης για την Φλουμινένσε

Με νίκη εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση η Μπαρτσελόνα κόντρα στην ουραγό Αλμερία που παίζει απελευθερωμένα τον τελευταίο καιρό. Η Φλουμινένσε είναι φαβορί και θέλει τη νίκη κόντρα στη Σέρο Πορτένιο για να περάσει στα νοκ άουτ του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Μια νίκη στην έδρα της με 1-0 και δύο ήττες 2-0 και 3-2 στην Μπαρτσελόνα, συνθέτουν την παράδοση των δύο αντιπάλων, από το 2022 που ανέβηκε η Αλμερία.

Η Αλμερία έδωσε μάχη στην Μπέτις αλλά λύγισε 3-2 κυρίως λόγω αμυντικών λαθών, υπέστη τρίτη ήττα σε τέσσερις αγώνες. Καθηλωμένη στην τελευταία θέση, καταδικασμένη σε υποβιβασμό, κάτι που είναι λογικό για ομάδα με μόλις δύο νίκες σε 35 ματς στο πρωτάθλημα. Έχει 5/6 Over και 4/5 γκολ – γκολ και παραμένει χωρίς νίκη στην έδρα της (0-8-9). Λείπουν οι μέσοι Ραμαζάνι, Μπαμπά και ο επιθετικός Κονέ, ενώ επιστρέφουν οι αμυντικοί Μόντες, Ραντοβάνοβιτς. Η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0 τη Σοσιεδάδ σκοράροντας στο τέλος των ημιχρόνων (40’, 93’). Βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης, που προσφέρει συμμετοχή στο Σούπερ Καπ και πολλά οικονομικά οφέλη. Βρίσκεται στο +1 από τη Χιρόνα, με ματς λιγότερο και αν νικήσει θα πάει στο +4 και θα έπονται τα ματς με Βαγεκάνο, Σεβίλλη. Τα 3/4 τελευταία παιχνίδια της έληξαν Over 4,5 και γκολ – γκολ. Είναι ασταθής ως φιλοξενούμενη με δύο ήττες στις πρόσφατες εξόδους της και 2-1-2 στην τελευταία πεντάδα και 7/9 Over. Είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για υψηλό σκορ στο ματς αφού και η Αλμερία μπορεί να συμβάλει στο σκορ.

Η Φλουμινένσε διατηρήθηκε στην πρώτη θέση του πρώτου ομίλου του Κόπα Λιμπερταδόρες μετά τη νίκη 1-0 στην Κόλο Κόλο. Αήττητη έπειτα από τέσσερις αγώνες (2-2-0), με ισοπαλία απόψε εξασφαλίζει την πρόκριση στους «16» και αν νικήσει θα είναι πρώτη ό,τι κι αν συμβεί την τελευταία αγωνιστική με την Αλιάνσα Λίμα. Δεν τα πάει καλά στο πρωτάθλημα Βραζιλίας έχοντας απολογισμό 1-2-3 και προέρχεται από ήττα 2-1 στη Σάο Πάολο. Over, γκολ – γκολ τα τέσσερα πρόσφατα παιχνίδια της εντός έδρας, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Εκτός οι αμυντικοί Μέλο, Μάνοελ και οι μέσοι Αντρέ, Σάντος, Κόστα, Αουγκούστο. Η Σέρο Πορτένιο πήρε 1-1 στην Αλιάνσα και είναι δεύτερη στο γκρουπ (1-2-1), στο -3 από τη Φλουμινένσε, ισόβαθμη της Κόλο Κόλο (την οποία υποδέχεται στο φινάλε) και στο +1 από την Αλιάνσα, αλλά, με αγώνα λιγότερο από τις δύο τελευταίες. Με νίκη στη Βραζιλία «αγγίζει» την πρόκριση. Δεύτερη στο πρωτάθλημα Παραγουάης, προέρχεται από 1-1 στην Ολίμπια Ασουνσιόν, αλλά, είχαν προηγηθεί επτά νίκες. Απών ο αμυντικός Βαλντέζ.

Μια νίκη της Φλουμινένσε με περιορισμένο σκορ είναι πιθανή και αυξάνει σημαντικά την απόδοση του άσου.

957. ΑΛΜΕΡΙΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2&Ο 3,5 2,32

961. ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ – ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ 1&U 2,5 3,00