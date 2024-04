Η τυπική νίκη της Ίντερ στο Ούντινε και η ανάγκη βαθμών στο Κάζα Πία-Εστορίλ

Χωρίς ουσιαστικό κίνητρο πλέον στη σεζόν η Ίντερ, καθώς απομένει μόνο η μαθηματική κατάκτηση του τίτλου. Η Ουντινέζε μάχεται για παραμονή, αλλά υστερεί σε ποιότητα. Κάζα Πία και Εστορίλ παλεύουν για τη σωτηρία τους και κάθε βαθμός είναι πολύτιμος.

Σύμμαχος της Ίντερ η παράδοση στην έδρα της Ουντινέζε με 15-3-4, όμως πέρσι έχασε εκεί με 3-1.

Η Ουντινέζε απέσπασε 1-1 στη Σασουόλο, σε ματς με ελάχιστες φάσεις, στο οποίο δέχθηκε γκολ στο 41’ και ισοφάρισε άμεσα, στο 44’. Δίνει μάχη για την παραμονή, είναι 15η και μόλις δύο βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Έχει γίνει περισσότερο ανταγωνιστική με πρόσφατο ρεκόρ της 2-4-2. Απογοητευτική εντός έδρας με μία νίκη σε 15 αγώνες (1-9-5), το 3-0 κόντρα στην Μπολόνια. Συνολικά, έχει τέσσερις νίκες στη σεζόν, με διπλά στις έδρες των Μίλαν, Λάτσιο, Γιουβέντους! Μετρά 8/9 Under, ανεξαρτήτως έδρας και 6/6 «2-3 γκολ». Λείπουν ο επιθετικός Λούκα και ο αμυντικός Εμπός. Η Ίντερ προηγήθηκε μόλις στο 5’ απέναντι στην Έμπολι και σφράγισε τη νίκη στο 81’. Δίκαια νίκησε παρότι δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης. Σίγουρη πρωταθλήτρια, σταθερά στην κορυφή και στο +11 από τη δεύτερη Μίλαν, με αγώνα λιγότερο. Συμπλήρωσε 24 ματς δίχως ήττα (20-4-0) με τρία διαδοχικά Under, ενώ πριν μετρούσε πέντε Over. Προέρχεται από πέντε σερί νίκες εκτός έδρας σημειώνοντας συνολικά 15 τέρματα κι έχει σκοράρει και στα 30 παιχνίδια πρωταθλήματος. Δύο απουσίες στην άμυνα, αυτές των Μπαστόνι, Ντε Φράι, επιστρέφει ο επιθετικός Αρναούτοβιτς. Η Ίντερ χρειάζεται 2-3 νίκες για να επισημοποιήσει τον τίτλο της και η Ουντινέζε θα προσπαθήσει να αμυνθεί.

Εντυπωσιακή η Κάζα Πία στη Βιζέλα, θριάμβευσε με 4-0 νικώντας έπειτα από τρεις αγώνες (0-1-2). Βρίσκεται στο +4 από τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ με πρόσφατο απολογισμό 3-1-2. Ωστόσο είναι ευάλωτη εντός έδρας με 1-2-4 και μόλις δύο νίκες σε 13 ματς. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι πέτυχε μόλις τέσσερα γκολ στα 11 τελευταία. Απόντες ο αμυντικός Τσαμπά και ο μέσος Μπρίτος, πιθανή η επιστροφή του επιθετικού Σίλβα. Σπουδαία νίκη της Εστορίλ με 1-0 κόντρα στην Πόρτο με τέρμα στο 69’ και ενώ από το 65’ είχε αριθμητικό πλεονέκτημα. Δεύτερο σερί «τρίποντο», πήρε ανάσα αλλά παραμένει σε κίνδυνο καθώς είναι 14η με απόσταση δύο πόντων από τη θέση που οδηγεί σε μπαράζ σωτηρίας. Βρίσκει δίχτυα εδώ και 18 αγωνιστικές, όμως, παραμένει χωρίς νίκη σε επτά εξόδους (0-3-4), όλες γκολ – γκολ και Over οι 6/7. Απόντες οι αμυντικοί Βιτάλ, Καμπάκο, ο μέσος Χολσγκρόουβ και ο επιθετικός Ταβάρες, αμφίβολοι ο αμυντικός Αλβάρο και ο μέσος Γκιτάνε.

Η Εστορίλ έχει μεγαλύτερη ανάγκη βαθμών και η Κάζα Πία θα έχει ως πρώτο στόχο τη διατήρηση της διαφοράς βαθμών.

720. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΙΝΤΕΡ 2&U 2,5 3,45

724. ΚΑΖΑ ΠΙΑ – ΕΣΤΟΡΙΛ Χ 2,87