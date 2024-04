Ρίσκο στο ντέρμπι μίσους της Ρώμης, προσφέρουν θέαμα Ντόρτμουντ και Στουτγάρδη

Πάντα η νίκη είναι ζήτημα τιμής στο ντέρμπι της Ρώμης, με τις Ρόμα και Λάτσιο να διεκδικούν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο με δύναμη και πάθος, αλλά τελευταία δεν έχει γκολ. Θεαματικό ματς, αντίθετα, αναμένεται να είναι αυτό της Ντόρτμουντ με την Στουτγάρδη.

Αήττητη στα τέσσερα τελευταία η Λάτσιο (3-1-0), με πιο πρόσφατο ματς του Ιανουαρίου και τη νίκη της με 1-0 για το Κύπελλο Ιταλίας.

Η Ρόμα απειλήθηκε από την Λέτσε και πρέπει να είναι ικανοποιημένη με το 0-0 που απέσπασε, σε ματς που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, αλλά και δημιούργησε τις λιγότερες ευκαιρίες. Διατηρήθηκε στην πέμπτη θέση και αήττητη σε έξι παιχνίδια (4-2-0), ενώ έχει μία ήττα σε δέκα (7-2-1). Τα δύο πρόσφατα έμειναν στο Under αλλά προηγήθηκαν εννέα Over. Ακολουθεί ένα ακόμη ντέρμπι, την Πέμπτη, στη Μίλαν στα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Δεν υπολογίζονται ο αμυντικός Εντικά και ο επιθετικός Αζμούν, σημαντική η επιστροφή του μέσου Πελεγκρίνι, διαθέσιμοι οι αμυντικοί Σπινατσόλα, Κρίστενσεν. Κατώτερη των προσδοκιών μεσοβδόμαδα η Λάτσιο, έχασε 2-0 στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου από τη Γιουβέντους. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε επιβληθεί 1-0 (στο 93’) της «Κυρίας» για τη Σέριε Α πετυχαίνοντας δεύτερη σερί νίκη και περνώντας έβδομη. Δεν παίζουν ο τερματοφύλακας Προβεντέλ και οι Λάτζαρι, Τζακάνι, επιστρέφει ο Ροβέλα, άπαντες μέσοι. Αν ξεφύγει από την ισοπαλία πιθανότατα θα πάει στη Ρόμα. Ρίσκο στο χαμηλό σκορ με τα τέσσερα τελευταία ντέρμπι να μένουν στο «0-1 γκολ».

Έχει βρει εξαιρετικό ρυθμό η Ντόρτμουντ και το απέδειξε με τη νίκη 2-0 στην Μπάγερν, σκοράροντας στην αρχή και στο τέλος της συνάντησης. Με τέσσερις νίκες στη σειρά στην Μπουντεσλίγκα διατηρείται τέταρτη. Μεσολάβησε μία ακόμη νίκη επί της Αϊντχόφεν εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ και την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης. Μετράει 8/10 Over εντός (τα επτά Over 3,5) και 6/7 γκολ – γκολ. Επιστρέφουν ο μέσος Ζάμπιτσερ, ο τερματοφύλακας Κόμπελ, ο επιθετικός Μάλεν, εκτός ο αμυντικός Μπενσεμπαϊνί. Την… πάτησε η Στουτγάρδη κόντρα στη Χάιντενχαϊμ, προηγήθηκε 2-0 αλλά η αντίπαλος έφτασε στην ολική ανατροπή στο 85’ και τελικά έσωσε τον βαθμό στο 98’ (3-3). Σταθερά τρίτη, αλλά η διαφορά μειώθηκε στο +4 από την αποψινή της αντίπαλο. Εντυπωσιάζει με την πορεία της καθώς παραμένει αήττητη σε εννέα παιχνίδια (7-2-0). Κέρδισε τα τέσσερα πρόσφατα εκτός (όλα Over), πριν όμως είχε τρεις ήττες. Δεν έχασε στα τρία τελευταία μεταξύ τους, ανεξαρτήτως διοργάνωσης και 17/18 τελευταία μεταξύ τους έγιναν Over. Απόντες οι αμυντικοί Άντον, Ρουαό, Ζαγκαντού.

Η φετινή Στουτγάρδη είναι ικανή να διεκδικήσει αποτέλεσμα, αλλά έχει σημαντικές απουσίες στα μετόπισθεν. Πιο κοντά στη νίκη η Ντόρτμουντ, σε ματς που θα έχει γκολ.

385. ΡΟΜΑ – ΛΑΤΣΙΟ 1Χ&U 1,5 3,90

397. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 1Χ&Ο 3,5 2,62