Με 9.00 στην Τρίπολη, με 3.50 στον τελικό του ΠΑΣ Γιάννινα στην Κρήτη

Πρώτος… τελικός για τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Γεντί Κουλέ, κίνητρο για έναν στην Τρίπολη, προϋποθέσεις θεάματος στο Περιστέρι, ντέρμπι σκοπιμότητας στο Αγρίνιο. Ανάλυση και προγνωστικά.

Η δράση συνεχίζεται στη Stoiximan Super League. Γόητρο, κίνητρο και μια σκληρή μάχη παραμονής είναι τα συστατικά που συνοδεύουν τα playouts, που συνεχίζονται με τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής. Στις 17:00 στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.

Μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα και την ισοπαλία στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ, ο Ατρόμητος είναι πλέον επικεφαλής του γκρουπ. Και εκεί θέλει να παραμείνει ως το φινάλε. Αυτός είναι ο στόχος και άπαντες στο στρατόπεδο του Ατρομήτου δείχνουν αποφασισμένοι να τον πετύχουν. Για λόγους γοήτρου, σοβαρότητας και εντυπώσεων.

Ο Πανσερραϊκός πέτυχε ουσιαστικά τον στόχο της σεζόν, που δεν ήταν άλλος από την παραμονή στην κατηγορία. Στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη, μοιάζει απίθανο πλέον να μπει σε οποιαδήποτε κουβέντα που αφορά την ουρά. Άλλωστε μπορεί να εξασφαλιστεί και μαθηματικά από αυτή την αγωνιστική...

Σημαντικό το επίτευγμα για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, που ξεκίνησε την προσπάθεια της ως ένα από τα μεγάλα αουτσάιντερ για την σωτηρία. Στο 2-0 επί του Αστέρα ωστόσο, επιβεβαίωσε πως άξιζε 100% να ανανεώσει την παρουσία της στη Stoiximan Super League.

Δεν έχει καμία πίεση για το υπόλοιπο της διαδικασίας ο Πανσερραϊκός και ένα ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστεί τα δεδομένα.

Παιχνίδι δίχως καμία σκοπιμότητα στο Περιστέρι, συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για καλό ρυθμό και σχετικό θέαμα. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Under 5,5 κάρτες σε απόδοση 3.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 19:30 στην Τρίπολη, ο Αστέρας φιλοξενεί την Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι με μονόπλευρο -βαθμολογικά- ενδιαφέρον. Μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Βόλο, ο Αστέρας έφυγε με άδεια χέρια και από τις Σέρρες. Με κατοχή μπάλας στο 64% αλλά μόλις μια από τις 13 τελικές να βρίσκει στόχο, η ομάδα του Ράσταβατς στερήθηκε το καθαρό μυαλό στις τελικές αποφάσεις.

Εμφανίζοντας παράλληλα κενά στο αμυντικό τρανζίσιον. Οκτώ ματς δίχως νίκη συμπλήρωσε ο Αστέρας, με έξι ήττες και δύο ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Είναι άνετος βαθμολογικά στα playouts και δυσκολεύεται πολύ να βρει κίνητρο.

Μετά από ένα σερί ισοπαλιών, η Κηφισιά γνώρισε ήττα 4-1 στο Πανθεσσαλικό, στο εξάποντο ντέρμπι παραμονής κόντρα στον Βόλο. Πνευματικά ανέτοιμη για την πρόκληση ενός τέτοιου αγώνα, βρέθηκε πίσω με δύο γκολ διαφορά μόλις στο 11'.

Μείωσε με τον Οζέγκοβιτς, εντούτοις το τρίτο γκολ του Βόλου στην εκπνοή του ημιχρόνου έβαλε ουσιαστικά τους τίτλους τέλους. Εντός ζώνης υποβιβασμού και στο -2 από τον Παναιτωλικό, η Κηφισιά ξέρει πως σιγά σιγά τα... κανονάκια τελειώνουν και είναι υποχρεωμένη να ψάξει βαθμούς παντού.

Ο Αστέρας θέλει να βγάλει αντίδραση και να βάλει τέλος στο κάκιστο σερί, που χαλάει την εικόνα του. Η Κηφισιά έχει το κίνητρο της επιβίωσης, έχει ωστόσο να διαχειριστεί την πίεση για το αποτέλεσμα. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ ημίχρονο & Σνεϊντερλέν Over 0,5 προσπάθειες στην εστία σε απόδοση 9.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Την ίδια ώρα στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός συγκρούεται με τον Βόλο. Παιχνίδι με σπουδαία βαθμολογική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες είναι στο +2 και +3 αντίστοιχα από την επικίνδυνη ζώνη. Μετά το 3-0 επί του Πανσερραϊκού, ο Παναιτωλικός έμεινε όρθιος στους Ζωσιμάδες στο 1-1 με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η παρουσία της ομάδας του Πετράκη στη σεζόν είναι αρκετά καλύτερη από αυτή που μαρτυρά η θέση της στον πίνακα κατάταξης. Οφείλει ωστόσο να δώσει τη μάχη της, καθώς ένα κακό αποτέλεσμα μπορεί να την ξαναβάλει σε καθεστώς πίεσης.

Ο Βόλος μπήκε φορτσάτος στην διαδικασία των playouts και μετά την άλωση της Τρίπολης, πήρε το εξάποντο με την Κηφισιά. Κυνικός και απόλυτα προσηλωμένος στις ανάγκες της αναμέτρησης, σκόραρε δύο γκολ στα πρώτα 11 λεπτά και στη συνέχεια διαχειρίστηκε με σχετική ασφάλεια το προβάδισμα του μέχρι το τελικό 4-1. Η δουλειά προφανώς ακόμη δεν έχει τελειώσει, οι ισορροπίες είναι λεπτές, ωστόσο ο Κόντης μοιάζει ικανός να εμπνεύσει τους παίκτες του.

Απαγορευτικό το σενάριο της ήττας για τις δύο ομάδες στο Αγρίνιο. Τακτική και σκοπιμότητα σε πρώτο πλάνο, μειωμένο ρίσκο και υπομονή σχηματίζουν την εικόνα του αγώνα. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Under 6,5 κάρτες & Under 3,5 οφσάιντ σε απόδοση 5.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα στο Γεντί Κουλέ, που κάνει σέντρα στις 20:00. Μετά το 0-0 με την Κηφισιά, ο ΟΦΗ έμεινε στο 0-0 και με τον Ατρόμητο. Για την ώρα το +5 από την ζώνη του υποβιβασμού δίνει μια σχετική άνεση, σίγουρα ωστόσο δεν τον εξασφαλίζει.

Με τον Δέλλα στον πάγκο του, ο ΟΦΗ έχει σοβαρευτεί αρκετά. Έστω κι αν είναι δεδομένο πως τα αγωνιστικά θέματα δεν θα εξαλειφθούν ως το τέλος της σεζόν. Στόχος είναι να τελειώσει τη χρονιά ομαλά και πιάσει δουλειά για του χρόνου.

Ένα από τα τελευταία του χαρτιά για την παραμονή παίζει ο ΠΑΣ Γιάννινα στο Ηράκλειο. Δίκαιο το 1-1 με τον Παναιτωλικό στους Ζωσιμάδες, ωστόσο σίγουρα δεν εξυπηρέτησε τις ανάγκες του ΠΑΣ, που είναι ουραγός και στο -5 από τη γραμμή σωτηρίας.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ομάδα του Γρηγορίου θέλει μια μεγάλη υπέρβαση για να τα καταφέρει και είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να κυνηγήσει βαθμούς σε όλα τα ματς ως το φινάλε. Πέντε τελικοί ακολουθούν για τον ΠΑΣ Γιάννινα, αρχής γενομένης από αυτόν στο Ηράκλειο.

Η ομάδα με τις περισσότερες ισοπαλίες είναι ο ΟΦΗ, που δείχνει βελτιωμένος ανασταλτικά αλλά και χωρίς ιδέες στην επίθεση. Ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει το απόλυτο κίνητρο της επιβίωσης, δεν πείθει όμως ότι είναι σε θέση να διαχειριστεί το «πρέπει». Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & ΠΑΣ Γιάννινα Over 3,5 κόρνερ σε απόδοση 3.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

