Προϋποθέσεις για υψηλό σκορ στο Ουγγαρία - Τουρκία, προβάδισμα για την Ισπανία

Η Ουγγαρία και η Τουρκία που εντυπωσίασαν στα προκριματικά του Euro 2024 κοντράρονται σε φιλικό παιχνίδι, στο οποίο αναμένεται να ξεδιπλώσουν τις επιθετικές αρετές τους. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση μεταξύ Ισπανίας και Κολομβίας στο Λονδίνο, με τους Ευρωπαίους να διατηρούν προβάδισμα.

Ισορροπημένη η προϊστορία μεταξύ Ουγγαρίας και Τουρκίας (3-2-3), αήττητοι στα τέσσερα τελευταία ματς οι Μαγυάροι (3-1-0).

Η Ουγγαρία κυριάρχησε στον έβδομο προκριματικό όμιλο του Euro και κατέκτησε την κορυφή αήττητη (5-3-0) μπροστά από Σερβία, Μαυροβούνιο, Λιθουανία και Βουλγαρία, εξασφαλίζοντας την παρουσία στην τελική φάση. Πολύ δυνατή σε δημιουργία και εκτέλεση αλλά δεν είναι το ίδιο συμπαγής στα μετόπισθεν, καθώς μετράει πέντε διαδοχικά γκολ – γκολ και Over. Θετική η παρουσία της στο Nations League, σε εξαιρετικά δύσκολο όμιλο (Α’ Κατηγορία) με Ιταλία, Γερμανία και Αγγλία, όπου τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη «σκουάντρα ατζούρα» (3-1-2). Δίχως ήττα σε 12 ματς, συμπεριλαμβανομένων και φιλικών. Λείπει ο επιθετικός Βάργκα και ο μέσος Κάλμαρ, επιστρέφει ο αμυντικός Όρμπαν. Πρώτη η Τουρκία στον τέταρτο όμιλο με 5-2-1, πήρε την πρόκριση απέναντι σε Κροατία, Ουαλία, Αρμενία και Λετονία. Under οι τέσσερις στους πέντε πρόσφατους αγώνες της. Έδειξε θετικά στοιχεία, όπως και στο γκρουπ του Nations League (Γ’ Κατηγορία) στο οποίο επίσης κατετάγη πρώτη μπροστά από Λουξεμβούργο, Νήσους Φερόες και Λιθουανία. Με Over και γκολ – γκολ ολοκληρώθηκαν τα πέντε πρόσφατα φιλικά της. Εκτός ο αμυντικός Σουγιουντσού και οι μέσοι Καντιόγλου, Ουντέρ, επιστρέφει ο μέσος Γκιουρλέρ. Αναμένεται θεαματικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες με επιθετική φιλοσοφία.

H Ισπανία πήρε εύκολα την πρώτη θέση και την πρόκριση στον πρώτο όμιλο με 7-0-1 κόντρα σε Σκωτία, Νορβηγία, Γεωργία και Κύπρο. Πέτυχε 25 τέρματα στα οκτώ παιχνίδια, δηλ. λίγο πάνω από τρία ανά ματς κατά μέσο όρο. Τον Ιούνιο κατέκτησε το πρώτο της Nations League με αντίπαλο στον τελικό την Κροατία, επικράτησε στα πέναλτι (κ.δ. 0-0). Ο αμυντικός Γκαγιά, ο μέσος Γκάβι και οι επιθετικοί Τόρες, Ασένσιο απουσιάζουν, διαθέσιμοι ο αμυντικός Λαπόρτ, οι μέσοι Μπαένα, Όλμο και ο επιθετικός Ογιαρθάμπαλ. Η Κολομβία τα πάει καλά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Προέρχεται από δεύτερη σερί νίκη 1-0 στην Παραγουάη, παραμένει αήττητη σε έξι αγώνες (3-3-0) και βρίσκεται τρίτη στην κατάταξη. Δέχθηκε γκολ σε δύο εξ αυτών και τα 4/6 έμειναν στο Under. Ακολούθησαν δύο νίκες σε παιχνίδια προετοιμασίας, τον Δεκέμβριο, απέναντι σε Βενεζουέλα (1-0), Μεξικό (3-2). Είναι αήττητη από τον Φεβρουάριο του 2022 (14-5-0, σε επίσημα και φιλικά), έχασε τελευταία φορά στην Αργεντινή με 1-0. Λείπουν οι αμυντικοί Μίνα, Σάντσες και ο μέσος Κουαδράδο, υπολογίζονται ο γκολκίπερ Οσπίνα, ο αμυντικός Μοχίκα και ο μέσος Κιντέρο.

Προβάδισμα για την Ισπανία αλλά η δυνατή Κολομβία μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά και να κρατήσει χαμηλά το σκορ.

224. ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ G&O 2,5 2,40

233. ΙΣΠΑΝΙΑ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1&U 2,5 3,45