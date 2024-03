Προβάδισμα της Σεβίλλης στην Αλμερία, νίκη για την Μπεσίκτας στην Γκαζιαντέπ

H Σεβίλλη θέλει να δώσει συνέχεια στη θετική πορεία του τελευταίου διαστήματος περνώντας με νίκη από την ουραγό Αλμερία που ακόμα δεν έχει νίκη. Επιστροφή στις επιτυχίες ψάχνει η Μπεσίκτας απέναντι στην Γκαζιαντέπ που έχει νέο προπονητή.

Έξι συνεχόμενα διπλά σε όλες τις διοργανώσεις μετρούσε η Σεβίλλη στην Αλμερία, πριν την ήττα με 2-1 το 2022.

Η Αλμερία ήταν ανταγωνιστική στη Θέλτα, απείλησε σε κάποιες περιπτώσεις αλλά πλήρωσε το γεγονός ότι έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 65’ και έχασε 1-0 δεχόμενη γκολ στο 73’. Ηττήθηκε έπειτα από τρεις ισοπαλίες, συνεχίζει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα με απολογισμό 0-9-18. Βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα όμως υστερεί στο σκοράρισμα, είναι χαρακτηριστικό ότι βρήκε γκολ μόλις σε ένα από τα έξι πρόσφατα ματς εντός, εκ των οποίων τα πέντε έμειναν στο «Χ» (τέσσερα 0-0). Πάντως, η παραμονή μοιάζει χαμένη υπόθεση, καθώς η απόσταση από τη 17η Θέλτα είναι στους 15 βαθμούς. Πλέον, ο στόχος είναι να μη γίνει η μοναδική ομάδα που θα ολοκληρώσει την Λα Λίγκα δίχως «τρίποντο». Χωρίς τον αμυντικό Λάνγκα και τον επιθετικό Σουάρες. Η Σεβίλλη επιβλήθηκε 3-2 της Σοσιεδάδ, η νίκη ήρθε πιο εύκολα από ό,τι μαρτυρά το τελικό αποτέλεσμα. Έχει πρόσφατο ρεκόρ 3-1-1 (η ήττα στη Ρεάλ) γεγονός που καταδεικνύει ότι βρίσκει τον βηματισμό της, 3/4 τελευταία ματς ολοκληρώθηκαν με «0-1 γκολ». Ανέβηκε 14η, τα πάει καλύτερα και ως φιλοξενούμενη με 2-1-3. Τα αγωνιστικά νέα είναι εξαιρετικά μιας κι επιστρέφουν επτά παίκτες, ξεχωρίζουν οι επιστροφές του αμυντικού Ακούνια, των μέσων Σόου, Οκάμπος, Λαμέλα και του επιθετικού Λουκεμπάκιο. Λείπουν ο επιθετικός Μιρ και ο μέσος Χουανλού. Η Αλμερία θα κάνει ζημιές ως το τέλος, αλλά η Σεβίλλη έχει βρει τον δρόμο της. Δύσκολα θα ξεφύγει το σκορ στο παιχνίδι.

Δεύτερη σερί ήττα για την Γκαζιαντέπ, 1-0 στην Αντάλιασπορ και με μία νίκη σε 11 αγώνες (1-6-4) παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού. Τέλος ο προπονητής Μάριους Σουμούντικα, κάνει ντεμπούτο ο Σελτσούκ Ινάν. Δεν έχει άσο σε εννέα ματς (0-5-4), δέχθηκε γκολ σε όλους, στο Under οι πέντε πρόσφατοι. Δεν υπολογίζεται ο μέσος Ακόστα. Ένα αυτογκόλ στο 2’ στοίχισε στην Μπεσίκτας την ήττα με 1-0 στο εντός έδρας ντέρμπι με τη Γαλατασαράι, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος σε αήττητο τεσσάρων παιχνιδιών (3-1-0), στα οποία μάλιστα διατήρησε απαραβίαστη την εστία της. Παρέμεινε στην τέταρτη θέση, μετράει 10/10 No goal και 7/7 Under. Θετικές, σε γενικές γραμμές, οι εκτός έδρας επιδόσεις της με απολογισμό 4-2-2. Επιστρέφουν οι μέσοι Φερνάντες, Ζαϊνουντίνοφ, δίχως τον αμυντικό Κόλεϊ και τους μέσους Ουτσάν, Χατζιαχμέτοβιτς, Οξλέιντ-Τσάμπερλεϊν.

Η αλλαγή προπονητή δεν δείχνει ικανή να ανατρέψει τα δεδομένα υπέρ της Γκαζιαντέπ. Η νίκη της Μπεσίκτας με χαμηλό σκορ αυξάνει την τιμή.

690. ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ – ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2&U 3,5 2,57

722. ΑΛΜΕΡΙΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ Χ2&U 2,5 2,40