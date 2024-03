Μόνο νίκη ψάχνουν Tσέλσι και Νιούκαστλ, αξία στο ρίσκο με την κόντρα της Λάτσιο

Η Tσέλσι και η Νιούκαστλ δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη, αλλά κυνηγάνε την ευρωπαϊκή τους έξοδο και ψάχνουν μόνο τη νίκη. Η πίεσή τους ενδεχομένως να οδηγήσει το ματς σε υψηλό σκορ. Ρίσκο με την κόντρα της ντεφορμέ Λάτσιο και της βελτιωμένης Ουντινέζε.

Εξαιρετική παράδοση για την Τσέλσι σε αγώνες κόντρα στη Νιούκαστλ (20-7-1). Όμως, στα τέσσερα τελευταία, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, η Νίουκαστλ παραμένει αήττητη.

Η Τσέλσι προηγήθηκε στην Μπρέντφορντ, όμως βρέθηκε πίσω στο σκορ ωστόσο κατάφερε στο 83’ να σώσει τον βαθμό (2-2). Προερχόταν από δύσκολη νίκη και πρόκριση στο Κύπελλο με 3-2 απέναντι στη Λιντς αλλά και την απώλεια του Λιγκ Καπ από τη Λίβερπουλ στην παράταση. Αρνητική στην Πρέμιερ με 1-2-2 και μόλις ενδέκατη στην κατάταξη, πληρώνοντας τα αμυντικά κενά της, καθώς μετρά 8/9 γκολ – γκολ και 7/9 Over. Παρουσιάζει βελτίωση εντός με 4-0-1 κι απόψε θα παραταχθεί ξανά με απουσίες με πιο σημαντικές αυτές των αμυντικών Κόλγουιλ, Τσίλγουελ, Μπαντιασίλ. Η Νιούκαστλ «καθάρισε» από το ημίχρονο τη Γουλβς και νίκησε με 3-0. Είχε προηγηθεί η πρόκριση στα πέναλτι επί της Μπλάκμπερν στο Κύπελλο, ματς στο οποίο δεν ήταν καλή. Της λείπει η σταθερότητα, έχει μεν πρόσφατο απολογισμό 3-2-1 στην Πρέμιερ, αλλά είχαν προηγηθεί τέσσερις ήττες και πλέον είναι δέκατη. Σούπερ επιθετικά, χάλια αμυντικά, τα παιχνίδια της έχουν συνήθως υψηλό σκορ. Για την ακρίβεια μετράει 9/9 Over (8/9 Over 3,5) και 8/9 γκολ – γκολ. Προβληματική εκτός με 2-0-6 παραμένει απόντας ο τερματοφύλακας Πόουπ, οι αμυντικοί Τρίπιερ, Χολ και οι επιθετικοί Γουίλσον, Ζοέλιντον. Αμφότερες διαθέτουν επιθετική ισχύ αλλά η Νιούκαστλ μπορεί να μη χάσει.

H Λάτσιο έχασε 3-0 μεσοβδόμαδα στην Μπάγερν και έμεινε εκτός Τσάμπιονς Λιγκ και προερχόταν από ήττα με 1-0 στη Μίλαν, ένας αγώνας που έπαιξε καλά, αν και με παίκτη λιγότερο από το 58’. Έχει 2-1-4 πρόσφατα στη Σέριε Α και είναι ένατη, ασταθής εντός με 2-1-3 και τα 3/5 τελευταία παιχνίδια της έμειναν στο «0-1 γκολ». Απόντες οι αμυντικοί Μάρουσιτς, Πάτρικ, Πελεγκρίνι και οι μέσοι Γκεντουζί, Ροβέλα. Η Ουντινέζε «γκέλαρε» παραχωρώντας 1-1 στην ουραγό Σαλερνιτάνα και πρέπει να είναι ικανοποιημένη αφού κινδύνευσε μετά το 64’ οπότε έμεινε με παίκτη λιγότερο. Βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ισόβαθμή με τη Φριοζινόνε που είναι κάτω από τη γραμμή. Έχει μια νίκη σε εννέα ματς (1-4-4) και 15/27 παιχνίδια της έληξαν ισόπαλα. Στον αντίποδα, η Λάτσιο έχει μόλις 4/27 ισοπαλίες φέτος. Μετρά 6/6 Under και σήμερα επανέρχονται οι αμυντικοί Κρίστενσεν, Μπιγιό. Λείπουν ο αμυντικός Εμποσέλε, ο μέσος Ουάλας και ο επιθετικός Ντεουλοφέου.

Τα τρία τελευταία παιχνίδια τους στη Ρώμη, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, έληξαν ισόπαλα. Η Ουντινέζε πάντα παίζει για να μη χάσει.

712. ΛΑΤΣΙΟ – ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ Χ 3,40

721. ΤΣΕΛΣΙ – ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ Χ2&O 2,5 3,00