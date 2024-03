Με σούπερ παράδοση η Λίβερπουλ κόντρα στη Σίτι, λεπτές ισορροπίες στο Τορίνο

Η δεύτερη Λίβερπουλ και η τρίτη Μάντσεστερ Σίτι θα δώσουν μάχη στο «Άνφιλντ» με στόχο την κατάκτηση της κορυφής, στην οποία προσωρινά φιγουράρει η Άρσεναλ. Αμφίρροπη κόντρα ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Αταλάντα, ματς για ρίσκο στην ισοπαλία.

Η Λίβερπουλ κυριαρχεί στις εντός έδρας αναμετρήσεις της με τη Μάντσεστερ Σίτι στην Πρέμιερ Λιγκ έχοντας ρεκόρ 13-6-1.

Πάρτι έκανε η Λίβερπουλ την Πέμπτη στην Σπάρτα Πράγας στο Γιουρόπα Λιγκ επικρατώντας 5-1, μετατρέποντας σε αγώνα διαδικαστικού χαρακτήρα τον μεσοβδόμαδο επαναληπτικό. Στο πρωτάθλημα νίκησε 1-0 στη Νότιγχαμ στο… 99’ και έχει απολογισμό 8-1-0. Βγάζει φωτιές μπροστά, σε 6/9 πρόσφατους αγώνες πέτυχε τουλάχιστον από τρία γκολ και μετράει 7/8 Over 3,5. Σχεδόν αψεγάδιαστη εντός έδρας με 11-2-0 και 5/5 γκολ – γκολ. Πάλι με ελλείψεις, πιο σημαντικές του τερματοφύλακα Άλισον, του αμυντικού Αλεξάντερ-Άρνολντ του μέσου Τζόουνς και του επιθετικού Ζότα, αμφίβολος ο αμυντικός Κονατέ. Η Σίτι… ξεμπέρδεψε με την Κοπεγχάγη καθώς την Τετάρτη τη νίκησε 3-1 (όπως στη Δανία) εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στο πρωτάθλημα επιβλήθηκε 3-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έφτασε στο σερί 9-1-0 παραμένοντας αήττητη σε είκοσι ανεξαρτήτως διοργάνωσης (18-2-0). Μετράει 4/5 Under ωστόσο εκτός έδρας μετρά πέντε συνεχόμενες νίκες με απολογισμό 4/5 Over και γκολ – γκολ, ενώ παράλληλα δέχθηκε τέρμα σε 10/12 εξόδους της. Απών ο επιθετικός Γκρίλις, αμφίβολος ο μέσος Νούνιες. Δυνατές αμφότερες με τρομερή ποιότητα κυρίως μεσοεπιθετικά, έδρα και παράδοση είναι με τους «κόκκινους».

Η Γιουβέντους λύγισε 2-1 στη Νάπολι έπειτα από μάχη με δραματικό φινάλε καθώς ισοφάρισε στο 81’, όμως, δέχθηκε δεύτερο τέρμα στο 88’. Απογοητευτική η παρουσία της το τελευταίο διάστημα με ρεκόρ 1-2-3, είναι μεν δεύτερη αλλά δεν βλέπει την πρωτοπόρο Ίντερ ούτε με… κιάλια αφού τις χωρίζει απόσταση 18 πόντων, έστω με παιχνίδι λιγότερο. Γκολ – γκολ και Over οι τρεις πρόσφατοι αγώνες της. Στην έδρα της έχει 9-3-1, ωστόσο, δυσκολεύεται εσχάτως (1-1-1). Απόντες ο ηγέτης επιθετικός Βλάχοβιτς, ο αμυντικός Ντε Σίλιο και ο μέσος Ραμπιό, ενώ επιστρέφει ο μέσος ΜακΚένι. Η Αταλάντα απέσπασε 1-1 στην Σπόρτιγκ Λισαβόνας την Τετάρτη στο πλαίσιο του Γιουρόπα Λιγκ και την Πέμπτη έχει τη ρεβάνς. Σε επίπεδο Σέριε Α, πάντως, μετράει δύο ήττες, η τελευταία 2-1 από τη Μόντσα με ανατροπή συμπληρώνοντας τρία παιχνίδια δίχως νίκη. Αξιόλογη επιθετικά αλλά με κενά στα μετόπισθεν, απόλυτα φυσιολογικά τα 5/6 Over που μετράει. Δυσκολεύεται ως φιλοξενούμενη με 1-3-3 πρόσφατο και η εστία της παραβιάστηκε σε όλα. Λείπει ο αμυντικός Χολμς.

Η απουσία του Βλάχοβιτς αποδυναμώνει τη Γιουβέντους, η Αταλάντα σκέφτεται τη ρεβάνς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα που μπορεί να πάρει τον βαθμό.

586. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1Χ&G 2,20

609. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ Χ 3,37