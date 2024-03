Νίκη με γκολ για την Μπαρτσελόνα, με φόρα για νέα επιτυχία και η Στουτγάρδη

Η Μπαρτσελόνα έμεινε στο 0-0 με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και θέλει να επιστρέψει στις νίκες φιλοξενώντας τη Μαγιόρκα που προέρχεται από επιτυχίες. Προβάδισμα για την εντυπωσιακή Στουτγάρδη κόντρα στην Ουνιόν που πληρώνει την ευρωπαϊκή πορεία της.

Μετά από 11 συνεχόμενες νίκες η Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε φέτος να κερδίσει τη Μαγιόρκα στον πρώτο γύρο (2-2).

Η Μπαρτσελόνα υστέρησε υποδεχόμενη την Μπιλμπάο (0-0) και έχασε την ευκαιρία να περάσει τη δεύτερη Χιρόνα και έμεινε στο -8 από την πρωτοπόρο Ρεάλ. Μετρούσε 4-1-0 στα αμέσως προηγούμενα ματς καθώς έχει ανεβάσει ρυθμούς και τα δέκα τελευταία έχει 7-2-1. Βρίσκει δίχτυα σε 26 σερί αλλά υπάρχουν χτυπητές αδυναμίες στα μετόπισθεν, καθώς μετρά 8/10 Over (6 Over 3,5) και 9/12 γκολ – γκολ. Δεν έχει αποφύγει τις απώλειες εντός και έπεται η μεσοβδόμαδη ρεβάνς του Τσάμπιονς Λιγκ με τη Νάπολι (1-1 ο πρώτος αγώνας). Χωρίς τους αμυντικούς Μπαλντέ, Αραούχο, τους μέσους Πέδρι, Ντε Γιονγκ που χτύπησαν με την Αθλέτικ και τον επιθετικό Τόρες. Μεγάλες στιγμές ζει η Μαγιόρκα αφού αρχικά πέρασε στον τελικό του Κυπέλλου στα πέναλτι κόντρα στη Σοσιεδάδ (κ.δ. 1-1) και ακολούθησε νίκη 1-0 επί της Χιρόνα στο πρωτάθλημα με αποτέλεσμα πλέον να βρίσκεται στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη. Τα 4/5 τελευταία ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης ολοκληρώθηκαν με γκολ – γκολ. Δίχως νίκη σε δέκα εξόδους (0-4-6) αν και τελευταία κάνει ζημιές, παράλληλα τα παιχνίδια της είναι «κλειστά» (7/8 Under). Λείπουν οι αμυντικοί Βαλιέντ, Μαφέο, γυρίζει ο μέσος Μασκαρέγ. Φαβορί η Μπαρτσελόνα, πάντως η ανεβασμένη Μαγιόρκα σκοράρει σε πέντε σερί αγώνες και μπορεί να το επαναλάβει.

Η Στουτγάρδη εξακολουθεί να εντυπωσιάζει καθώς πέρασε με 3-2 από τη Βόλφσμπουργκ και διεύρυνε το θετικό της σερί σε 5-1-0, φιγουράροντας στην πρώτη τριάδα. Πολύ δυνατή επιθετικά, αλλά με θέματα στην άμυνα, καθώς έχει 6/6 γκολ – γκολ και 5/6 Over. Είναι ισχυρή στο γήπεδό της με 9-2-1, σκόραρε σε 12/12 ματς και σε 10/12 έβαλε από δύο γκολ και πάνω. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Άντον, απών ο Ζαγκαντού, αμφότεροι αμυντικοί. Με τέρματα στο τέλος των ημιχρόνων, η Ουνιόν έχασε 2-0 εντός από την Ντόρτμουντ υστερώντας σε αποτελεσματικότητα και παραμένει στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη. Μπήκε τέλος σε αήττητο σερί 2-2-0 και είναι αξιοσημείωτο ότι τα παιχνίδια της δεν έχουν πολλά τέρματα (9/10 Under, 9/11 Νο goal). Δείχνει να βελτιώνεται μακριά από την έδρα της (1-2-2). Σκόραρε στα δύο πρόσφατα εκτός αλλά δεν είχε γκολ στα έξι προηγούμενα. Πλήρης μετά την επιστροφή του μέσου Γκόζενζ.

Προβάδισμα για την ανώτερη Στουτγάρδη, σε αγώνα που εκτιμάται ότι θα έχει γκολ κι από τις δύο αντιπάλους.

181. ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ – ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1&G 3,15

198. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1&G 3,30