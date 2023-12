Κόντρα πάνω από τη γραμμή το Βέστερλο-Μόλενμπεκ, δοκιμασία της Ουνιόν στο Μπριζ

Η ανεβασμένη Βέστερλο υποδέχεται τη Μόλενμπεκ η οποία έχει σημαντικές απουσίες στην άμυνα σε ματς που υπάρχει φαβορί. Σούπερ ντέρμπι στο Μπριζ μεταξύ της φορμαρισμένης Κλαμπ Μπριζ και της πρωτοπόρου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ με τις δύο ομάδες να έχουν δημιουργήσει προηγούμενα.

Βέστερλο και Μόλενμπεκ συναντήθηκαν φέτος στη μεγάλη κατηγορία, όμως στο παρελθόν η Βέστερλο είναι αήττητη στα εντός έδρας παιχνίδια της με 8-4-0.

Με σημαντικό βαθμό έφυγε από την έδρα της Αντβέρπ η Βέστερλο (2-2) δεχόμενη την ισοφάριση στο 85’. Προερχόταν από δύο νίκες παρουσιάζοντας αισθητή βελτίωση υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή Ντε Μιλ. Πάντως, συνεχίζει να… παράγει Over (5/6 τελευταία, 4/6 Over 3,5) και γκολ – γκολ (5/6 πρόσφατα). Περιμένει τη Μόλενμπεκ με καλή ψυχολογία με την αντίπαλό της να έρχεται από την εντός έδρας συντριβή με 6-1 από την Κλαμπ Μπριζ. Βρίσκεται τρεις βαθμούς πάνω από τη Βέστερλο, αλλά έχει πτωτική πορεία καθώς αυτή ήταν η τρίτη ήττα στους πέντε τελευταίους αγώνες (1-1-3). Αρνητικές οι επιδόσεις της ως φιλοξενούμενη με 1-0-4 στην πρόσφατη πεντάδα παιχνιδιών, όλοι ολοκληρώθηκαν με Over (τέσσερα γκολ – γκολ). Τετράδα απουσιών πίσω, δεν υπολογίζονται οι Κλάους, Σεγκόβια, ΛεΓιονκούρ, Χέρις, υπάρχουν και ορισμένοι μακροχρόνια απόντες. Η Βέστερλο έχει το μομέντουμ και το πλεονέκτημα της έδρας απέναντι στη Μόλενμπεκ, που δεν πείθει.

Επιβλητική η Κλαμπ Μπριζ στηΜόλενμπεκ, τη συνέτριψε 6-1 και πέτυχε όγδοη νίκη στα δέκα πρόσφατα ματς, ανεξαρτήτως διοργάνωσης (8-2-0), στα οποία μάλιστα η εστία της παραβιάστηκε μόλις δύο φορές. Διαθέτει άλλωστε την καλύτερη άμυνα με 16 γκολ παθητικό σε 19 παιχνίδια. Σε επίπεδο πρωταθλήματος τρέχει σερί 4-2-0 αλλά δεν έχει αποφύγει τις απώλειες εντός όπου μετράει 3-3-0. Έχει μια ήττα στα τελευταία 14 επίσημα παιχνίδια της (11-2-1), το 2-1 στην έδρα της σημερινής της αντιπάλου. Οι μέσοι Νίλσεν και Μπουκάναν οι πιο σημαντικές απουσίες της. Η Ουνιόν επισκέπτεται την ομάδα που της στέρησε τον τίτλο πέρυσι καθώς η βαθμολογικά αδιάφορη Κλαμπ Μπριζ τη νίκησε 3-1 στο φινάλε των πλέι οφ (πετυχαίνοντας τρία γκολ από 89’ και μετά). Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με ισοπεδωτικό ρεκόρ 12-1-0 στο πρωτάθλημα μετά το διπλό με 2-1 στην Έουπεν. Βρίσκεται σταθερά πρώτη, στο +8 από τη δεύτερη Άντερλεχτ, με 5/6 Over και γκολ – γκολ μακριά από την έδρα. Σχεδόν πάνοπλη απόψε καθώς επιστρέφουν ο μέσος Ράσμουσεν και ο επιθετικός Νίλσον.

Σε εξαιρετική κατάσταση και οι δύο, η πρωτοπόρος πάντως μπορεί να σταθεί όρθια σε ματς που εκτιμάται πως θα έχει γκολ εκατέρωθεν.

404. ΒΕΣΤΕΡΛΟ – ΜΟΛΕΝΜΠEΚ 1&Ο 1,5 2,37

408. ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ Χ2&G 2,55