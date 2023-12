Κοντράρει η Γουλβς την Τσέλσι, λεπτές ισορροπίες στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης

Βρίσκει τον τρόπου και ζορίζει πολύ την πιο ποιοτική Τσέλσι όταν στην έδρα της η επικίνδυνη Γουλβς, με τις δύο αντιπάλους να έχουν διαφορά τρεις βαθμούς στη βαθμολογία. Σούπερ ντέρμπι στην Τουρκία ανάμεσα στις διεκδικήτριες του τίτλου Φενερμπαχτσέ και Γαλατασαράι, που ισοβαθμούν στην κορυφή.

Από το 2020 η Γουλβς έχασε μόλις ένα ματς εναντίον της Τσέλσι (2-3-1) και στις δύο έδρες και κανένα (1-2-0) στο «Μόλινιου».

Η Γουλβς δεν πήρε τίποτα στη Γουέστ Χαμ, από την οποία έχασε 3-0 και με απολογισμό 1-1-5 παραμένει κάτω από τη μέση της κατάταξης. Πληρώνει τις αμυντικές αδυναμίες της, καθώς δέχθηκε γκολ σε 13/14 πρόσφατα, ενώ επιθετικά είναι καλή με το ματς στη Γουέστ Χαμ να είναι το πρώτο μετά από 15 στο οποίο δεν βρήκε δίχτυα. Εντός έδρας παραμένει αήττητη σε έξι αγώνες (3-3-0) κόντρα και σε δύσκολους αντιπάλους με 7/8 να ολοκληρώνονται με γκολ–γκολ. Χωρίς ουσιαστικές ελλείψεις μετά την επιστροφή του τερματοφύλακα Σα. Μεσοβδόμαδα, η Τσέλσι προκρίθηκε στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ αποκλείοντας στα πέναλτι τη Νιούκαστλ, την οποία ισοφάρισε σε 1-1 στο 92’. Στο πρωτάθλημα νίκησε 2-0 τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, προερχόταν όμως από κακές εμφανίσεις και ρεκόρ 1-1-3. Έχασε στις τρεις τελευταίες εξόδους κόντρα σε δυνατές αντιπάλους, είχαν προηγηθεί ωστόσο ισάριθμες νίκες ενώ με γκολ–γκολ και Over έληξαν τα τέσσερα στα πέντε πρόσφατα παιχνίδια εκτός. Απόντες ο τερματοφύλακας Σάντσεζ, οι αμυντικοί Τζέιμς, Κουκουρέγια και ο μέσος Φεράντεζ, άπαντες σημαντικοί. Για να νικήσει η Τσέλσι θα χρειαστεί περισσότερα από ένα γκολ.

Παρότι απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων (2-0, 3-1), η Φενερμπαχτσέ ζορίστηκε στην Καϊσέρισπορ, καθώς ισοφαρίστηκε στο 73’ εντούτοις με γκολ στο 79’ κέρδισε 4-3. «Τρέχει» 4-0-0 και στα έξι τελευταία παιχνίδια μετράει ισάριθμα Over (πέντε Over 3,5 και γκολ–γκολ), είναι εξαιρετική εντός με 7-0-1, όλα Over. Διαθέτει μακράν την πιο παραγωγική επίθεση με 44 τέρματα σε 16 αγωνιστικές (2,75 τέρματα ανά ματς, κατά μέσο όρο). Σημαντικές οι επιστροφές του πρώτου σκόρερ Τζέκο και του αμυντικού Ακαϊντίν, υπάρχουν όμως οι ελλείψεις των μέσων Φρεντ, Γιαντάς, Ζάιτς και του αμυντικού Μπεκάο. Η Γαλατασαράι λύγισε δύσκολα την αντίσταση της Καραγκιουμρούκ με 1-0 και έφτασε στο 4-0-0 με 6-1-1 ως φιλοξενούμενη (τρία γκολ παθητικό). Στήριγμά της η καλύτερη άμυνα της κατηγορίας με παθητικό εννέα γκολ. Παρά τη δυσμενή παράδοση στη Φενερμπαχτσέ, κέρδισε τρία στα τέσσερα τελευταία ματς εκεί. Σημαντική η επάνοδος του τερματοφύλακα Μουσλέρα, εκτός ο βασικός μέσος Ολιβέιρα.

Αμφότερες θέλουν τη νίκη, όμως είναι πιθανό να συμβιβαστούν με την ισοπαλία και να συνεχίσουν τη συγκατοίκηση στην κορυφή.

326. ΓΟΥΛΒΣ – ΤΣΕΛΣΙ 2&G 3,85

329. ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ Χ 3,45