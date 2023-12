Νίκη για τη Μίλαν στη Σαλερνιτάνα, ισορροπία μεταξύ Μόντσα και Φιορεντίνα

Την ουραγό Σαλερνιτάνα επισκέπτεται η Μίλαν και οι υψηλοί στόχοι της δεν επιτρέπουν απώλειες σε ανάλογης δυσκολίας παιχνίδια. Το πιθανότερο είναι η νίκη της να συνοδευτεί με υψηλό σκορ. Μόνο η Γιουβέντους πέρασε φέτος από τη Μόντσα (3-4-1) με την ποιοτική Φιορεντίνα να διεκδικεί τον βαθμό.

Αήττητη σε έξι αγώνες με τη Σαλερνιτάνα είναι η Μίλαν (4-2-0), με τις δύο ισοπαλίες στα τρία τελευταία και σε 5/6 δέχθηκε γκολ.

H Σαλερνιτάνα έβαλε δύσκολα στην Αταλάντα, προηγήθηκε στο 10’ όμως κατέρρευσε στην επανάληψη (4-1). Τρίτη ήττα στη σειρά και με μόλις μία νίκη σε 16 ματς (1-5-10) είναι απόλυτα λογικό να βρίσκεται στην τελευταία θέση. Δέχθηκε γκολ σε όλα τα παιχνίδια της και μετράει 5/5 Over με 4/5 γκολ – γκολ. Ο τερματοφύλακας Οτσόα και ο μέσος Ματζόρε δεν υπολογίζονται από τον προπονητή Φιλίπο Ιντσάγκι, που βρίσκεται υπό πίεση. Η Μίλαν δεν ίδρωσε απέναντι στη Μόντσα (3-0) σκοράροντας δύο γκολ από το ημίχρονο. Με απολογισμό 3-1-0 έχει σταθεροποιηθεί στην τρίτη θέση έχοντας ως δυνατό σημείο την επίθεσή της, η οποία καλύπτει τις αμυντικές αδυναμίες της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως φιλοξενούμενη μετράει 6/7 Οver (τα πέντε Over 3,5) και γκολ – γκολ. Υπάρχουν απουσίες, πιο σημαντικές αυτές των μέσων Πομπέγκα, Μούσα και του επιθετικού Οκαφόρ. Λογικό το διπλό της Μίλαν που ενισχύει σημαντικά την απόδοσή του σε συνδυασμό με το Over 3,5.

Η Μόντσα δεν κατάφερε να κοντράρει τη Μίλαν (3-0) και, γενικά, δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση καθώς έχει μία νίκη σε πέντε αγώνες (1-2-2), με 4/5 «2-3 γκολ». Παρότι δεν έχει αποφύγει απώλειες, είναι δυνατή στην έδρα της όπου βρήκε γκολ σε 7/8 παιχνίδια της. Αισθητή η απουσία του αμυντικού Μάρι και του μέσου Βινιάτο. Αφού σώθηκε από πέναλτι μόλις στο 3’ και από πολλές ακόμη επικίνδυνες καταστάσεις (5-19 οι τελικές), η Φιορεντίνα βρήκε τον τρόπο να σκοράρει στο 78’ και να λυγίσει την πολύ καλή Βερόνα με 1-0. Προερχόταν από ισοπαλία στη Φερεντσβάρος με την οποία πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο του Κόνφερενς Λιγκ. Σε επίπεδο Σέριε Α έχει αφήσει πίσω της κακό σερί τριών ηττών και ανέκαμψε με 3-1-1. Αξιόλογη εκτός έδρας σε «κλειστά» ματς (2-2-2), αξιοσημείωτο ότι έχει 5/6 Under. Σημαντικές οι απουσίες των αμυντικών Κουάρτα, Γκονζάλες και του μέσου Μποναβεντούρα.

Αναμένεται αμφίρροπο παιχνίδι, δυνατή η Φιορεντίνα αλλά η Μόντσα είναι σκληρό καρύδι, ειδικά εντός έδρας και με την ισοπαλία να προσφέρεται σε ικανοποιητική τιμή.

159. ΜΟΝΤΣΑ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ Χ 3,15

160. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ – ΜΙΛΑΝ 2&Ο 3,5 3,20