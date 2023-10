Ντέρμπι με φαβορί στο Τορίνο, γκολ στη δοκιμασία της Μίλαν στη Γένοβα

Το «ντέρμπι ντελά Μόλε» δεσπόζει στην όγδοη αγωνιστική του Καμπιονάτο καθώς η Γιουβέντους, που «πονάει» μπροστά, θα υποδεχθεί την Τορίνο. Δύσκολη έξοδος της Μίλαν στην Τζένοα που έως τώρα τα έχει πάει πολύ καλά με τους «μεγάλους».

Αήττητη σε 16 παιχνίδια πρωταθλήματος παραμένει η Γιουβέντους στα ντέρμπι με την Τορίνο με 12 νίκες. Η «γκρανάτα» νίκησε τελευταία φορά το 2015.

Η Γιουβέντους έριξε το βάρος στην άμυνα στην εκτός έδρας συνάντηση με την Αταλάντα, έπαιξε για την ισοπαλία και την πήρε (0-0) καθώς απορρόφησε την πίεση της γηπεδούχου χωρίς πάντως να ικανοποιήσει. Είχε τρεις νίκες στα τέσσερα προηγούμενα και έχει μια ήττα σε επτά, αυτή από τη Σασουόλο σε ματς που ήταν κακή ανασταλτικά. Σημαντικές για σήμερα οι απουσίες των επιθετικών Βλάχοβιτς, Κιέζα εκτός, επίσης, ο αμυντικός Σάντρο και ο μέσος Πογκμπά. Η Τορίνο δεν κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Βερόνα σε ματς που δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική και η αντίπαλος πήρε σχετικά εύκολα το 0-0. Με σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, «κλειστά» τα περισσότερα παιχνίδια της, αφού υστερεί δημιουργικά, αλλά αντίθετα δείχνει αξιόπιστη αμυντικά. Χωρίς τους αμυντικούς Μπουοντζόρνο, Σαζόνοφ, Σοπί. Ο πρώτος λόγος ανήκει στη Γιουβέντους στο ντέρμπι που δύσκολα θα ξεφύγει στο σκορ καθώς και οι δύο ομάδες του Τορίνο έχουν καλές αμυντικές επιδόσεις.

H Tζένοα ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει νίκη στην Ουντινέζε αλλά δέχθηκε γκολ στο 91’ και περιορίστηκε σε ισοπαλία 2-2, σε αγώνα στον οποίο προηγήθηκε δύο φορές. Ανταγωνιστική στην επιστροφή της στο Καμπιονάτο και έως τώρα έχει καταφέρει να συντρίψει τη Ρόμα, να νικήσει στη Λάτσιο και να κρατήσει στο «Χ» τη Νάπολι. Γκολ – γκολ και Over 3,5 τρία στα τέσσερα πρόσφατα παιχνίδια της και μόνο σε ένα από τα επτά δεν παραβιάστηκε η εστία της. Απόντες οι μέσοι Μπαντέλι, Στρόοτμαν και ο επιθετικός Εκουμπάν. Η Μίλαν προέρχεται από το μεσοβδόμαδο 0-0 στην Ντόρτμουντ για το Τσάμπιονς Λιγκ, σε ενδιαφέρον ματς με εκατέρωθεν φάσεις. Στο Καμπιονάτο νίκησε 2-0 τη Λάτσιο με γκολ στην επανάληψη, παίρνοντας τρίτη νίκη στη σειρά και έκτη σε επτά αναμετρήσεις, με G&O 2,5 Over τα τέσσερα στα έξι τελευταία. Εκτός οι μέσοι Λόφτους-Τσικ, Κρούνιτς και ο αμυντικός Καλουλού.

Δύσκολη αποστολή στη Γένοβα για τη Μίλαν, η Τζένοα είναι σκληρό καρύδι. Όμως, οι «ροσονέρι» είναι πιο ποιοτικοί και μπορούν να πάρουν τη νίκη σε παιχνίδι που θα έχει περισσότερα από ένα γκολ.

360. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΤΟΡΙΝΟ 1&U 3,5 2,35

401. ΤΖΕΝΟΑ – ΜΙΛΑΝ 2&Ο 1,5 2,32