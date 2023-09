Μετωπική σύγκρουση στο Λονδίνο, ζήτημα τιμής για την Μπάγερν η νίκη στη Λειψία

Φορμαρισμένες και αήττητες φτάνουν στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Πρέμιερ, η Τότεναμ και η Λίβερπουλ, με τη δεύτερη να έχει σύμμαχο και την παράδοση. Ματς – φωτιά το Λειψία - Μπάγερν, όπου οι Βαυαροί ψάχνουν εκδίκηση για την «τριάρα» στο Σούπερ Καπ.

Αήττητη σε 12 αγώνες με την Τότεναμ (ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης) διατηρείται η Λίβερπουλ, με εννέα νίκες. Έχασε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2017.

H Tότεναμ έδειξε χαρακτήρα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άρσεναλ και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ (26, 54’) είχε τις απαντήσεις (42’, 55’) και απέσπασε 2-2. Έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική πορεία της καθώς είναι αήττητη σε έξι ματς (4-2-0) και είναι διαίτερα αποτελεσματική, σκοράροντας σε πέντε ματς τουλάχιστον δύο γκολ. Η Λίβερπουλ «καθάρισε» με 3-1 τη Γουέστ Χαμ σκοράροντας δις στο δεύτερο ημίχρονο (60’, 85’) και έφτασε τις πέντε διαδοχικές νίκες μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας στην Τσέλσι. Μεσοβδόμαδα λύγισε με 3-1 και τη Λέστερ στο Λιγκ Καπ. Τέταρτη σερί νίκη με το ίδιο αποτέλεσμα, ενώ στα έξι από τα επτά πρόσφατα παιχνίδια έβαλε από τρία τέρματα. Βρήκε δίχτυα και στα οκτώ αλλά μόνο σε ένα κράτησε το μηδέν, τα επτά τελευταία ήταν Over (πέντε Over 3,5). Ακολουθεί ματς με τη Σεντ Ζιλουάζ στο Γιουρόπα Λιγκ. Με… φόρα και οι δύο σε μονομαχία στην οποία αναμένεται να «μιλήσουν» οι επιθέσεις και η Λίβερπουλ έχει τι περισσότερες πιθανότητες.

H Λειψία δυσκολεύτηκε στην Γκλάντμπαχ, κατόρθωσε όμως να νικήσει 1-0 με τέρμα στο 75’, πανηγυρίζοντας τέταρτη σερί νίκη και τρίτη διαδοχική με μηδέν παθητικό. Είναι το μοναδικό Under σε οκτώ ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης, καθώς ακολούθησε η πρόκριση στο Κύπελλο με 3-2 επί της Βέχεν. Την Τετάρτη θα υποδεχθεί τη Μάντσεστερ Σίτι για το Τσάμπιονς Λιγκ. Απόντες ο επιθετικός Βέρνερ και οι αμυντικοί Ορμπάν, Μπιτσιαμπού. Η Μπάγερν… έβγαζε φωτιές κόντρα στην Μπόχουμ, τη συνέτριψε 7-0 και έφτασε τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες (αήττητη). Ακολούθησε -στα μέσα της εβδομάδας- «τεσσάρα» στη Μίνστερ στο Κύπελλο, με την οποία συμπλήρωσε οκτώ Over (έξι Over 3,5) σε ισάριθμα ματς. Ακολουθεί ταξίδι στην Κοπεγχάγη για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Δύο σερί ήττες έχει η Μπάγερν από τη Λειψία, η τελευταία με 3-0 πριν από 1,5 μήνα στο Σούπερ Καπ. Δύσκολα θα… τριτώσει το κακό για τους Βαυαρούς, σε παιχνίδι που αναμένεται θεαματικό.

352. ΤΟΤΕΝΑΜ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Χ2&Ο 2,5 2,67

354. ΛΕΙΨΙΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ Χ2&Ο 3,5 2,50