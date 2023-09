Με τρομερή παράδοση η Μπαρτσελόνα, κλάσικο με Over στη Λισαβόνα

Επιστροφή στις νίκες αναζητά η Μπαρτσελόνα κόντρα στην ανεβασμένη Σεβίλλη, ματς που αναμένεται να έχει υψηλό σκορ. Στο κλασικό ντέρμπι της Πορτογαλίας, η Μπενφίκα θα υποδεχθεί την Πόρτο, η οποία έχει θετική παράδοση αλλά και σημαντικά προβλήματα.

Εφιάλτες βλέπει η Σεβίλλη στην έδρα της Μπαρτσελόνα καθώς μετράει 17 ήττες σε 20 ματς μετά την τελευταία νίκη της, το 2002.

Η Μπαρτσελόνα υστέρησε στη Μαγιόρκα, βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, στο 8’ και στο 45’ αλλά είχε τις απαντήσεις και με γκολ στο 41’ και στο 75’ απέσπασε 2-2. Αναδείχθηκαν και πάλι τα προβλήματα της άμυνας, τα οποία συνήθως «κρύβει» η παραγωγική επιθετική γραμμή. Πρώτη απώλεια βαθμών μετά την πρεμιέρα και αφού μεσολάβησαν πέντε νίκες. Έχει σημειώσει έξι σερί Over (τέσσερα Over 4,5) σε όλες τις διοργανώσεις, τα τέσσερα ήταν και γκολ–γκολ. Μεσοβδόμαδα θα παίξει στην Πόρτο για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η Σεβίλλη πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή εμφάνιση και συνέτριψε 5-1 την Αλμερία, σε βάρος της οποίας είχε σκοράρει ήδη δύο φορές μέχρι το 8’. Εμφανή τα σημάδια βελτίωσης το τελευταίο διάστημα έχοντας πάρει επτά βαθμούς στους τρεις πρόσφατους αγώνες. Σε σύνολο έξι παιχνιδιών στη Λα Λίγκα μετράει τέσσερα Over και ισάριθμα γκολ–γκολ. Την Τρίτη θα αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν στην Ολλανδία για το Τσάμπιονς Λιγκ. Χωρίς τους αμυντικούς Μαρκάο, Ακούνια, Νιάνζου και τον επιθετικό Ντίαζ. Η Μπαρτσελόνα, έστω και αν δυσκολευτεί, αναμένεται να κερδίσει, σε αναμέτρηση που λογικά θα «ανοίξει» το σκορ.

Πέμπτη σερί νίκη πανηγύρισε η Μπενφίνκα στην Πορτιμονένσε με 3-1. Βρήκε δύο γκολ ως το 17’, δέχθηκε τέρμα στο 56’, ενώ στο 60’ η αντίπαλος έχασε πέναλτι και έξι λεπτά αργότερα την… τιμώρησε με τρίτο γκολ. Δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σάλτσμπουργκ και ξεκίνησε με εντός έδρας ήττα (0-2) στο Τσάμπιονς Λιγκ και την Τρίτη παίζει στην Ίντερ. Η Πόρτο επιβλήθηκε 2-1 της Ζιλ Βιθέντε με άγχος και «έκλεψε» τη νίκη στο 91’. Είναι εντυπωσιακό ότι στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία ματς πήρε αποτέλεσμα (τρεις νίκες, μία ισοπαλία) στις καθυστερήσεις, κερδίζοντας συνολικά οκτώ βαθμούς, συμπληρώνοντας πέντε νίκες σε έξι αναμετρήσεις. Την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα για το Τσάμπιονς Λιγκ. Απόντες οι αμυντικοί Ζαϊντού, Μαρκάνο και οι επιθετικοί Εβανίλσον, Ναμάσο, Βερόν.

Πιο πειστική η Μπενφίκα, που έχει και την έδρα, αλλά μετράει μόνο μία νίκη στα εννέα τελευταία με την Πόρτο. Το ντέρμπι αναμένεται θεαματικό.

175. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΣΕΒΙΛΛΗ 1&Ο 3,5 2,72

177. ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΠΟΡΤΟ 1Χ&Ο 2,5 2,42